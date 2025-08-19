이 대통령 지지율 하락에 고무된 국힘, 연일 조국 때리기

국민의힘이 최근 이재명 대통령의 국정 지지도 하락의 원인으로 조국 전 조국혁신당 대표의 특별 사면을 지적하면서 연일 공세를 벌이고 있다.
국민의힘 지도부는 이 대통령을 향해 "챙겨야 할 민생은 외면하고 파렴치범 사면으로 국민을 철저히 배신했다"고, 조 전 대표를 향해서는 "억울하다면 재심 청구부터 하라"고 목소리를 높였다.
국힘 "조국, 출마 선언 아닌 자숙해야"
국민의힘은 19일 오전 9시 서울 여의도 국회 본관에서 원내대책회의를 열고 범여권 때리기에 나섰다. 회의에 참석한 김정재 정책위의장은 "역시 조 전 대표에게 염치를 바라는 건 무리였다"며 운을 뗐다.
그는 "이미 대법원에서 유죄 판결을 받고도 뻔뻔하게 국민의 심판을 받겠다면서 지방선거 출마를 선언했다. 이는 국민에 대한 우롱이자 정의에 대한 모욕"이라면서 "지금 조 전 대표가 해야 할 건 출마 선언이 아니라 반성과 자숙이다. 정말로 억울하다면 법과 절차에 따라 재심부터 청구하라"고 목소리를 높였다.
이어 "이 대통령에게도 묻겠다"면서 "이렇게 될 걸 몰랐는가? 알면서도 사면 복권해 준 것 아닌가? 이러니 국민이 조 전 대표의 사면 뒤에 분명 다른 의도나 거래가 있다고 의심하는 것 아니겠나"라고 목소리를 높였다.
또 "이 대통령의 지지율이 연이어 추락하고 있다"며 "민심은 정확하다. 지금 국민은 불법 파업 조장법이나 더 센 상법 같은 정쟁 법안이 아니라 민생 경제를 살릴 해법을 요구하고 있다. 그런데도 이재명 정권은 챙겨야 할 민생은 외면하고 파렴치범 조국과 윤미향 등 특혜 사면으로 국민을 철저히 배신했다"고 평가했다.
김건희 특검(특별검사 민중기)의 추가 압수수색에 반발하며 전날부터 당사에서 철야 비상대기를 벌이고 있는 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표도 최교진 사회부총리 겸 교육부장관 후보자가 조 전 대표의 자녀 입시 비리 문제를 두고 과거 '검찰의 칼춤'이라고 두둔한 일을 꼬집으며 이 대통령에게 지명 철회를 촉구하기도 했다.
국회 교육위원회 간사인 조정훈 의원은 조 전 대표가 출소 당일 자신의 SNS에 올려 논란이 된 고급 한식당 된장찌개 사진을 소환하기도 했다.
조 의원은 "조 전 대표가 약속한 것 중 하나도 지킨 것이 없다"면서 "(딸 조민씨가) 불법 수수한 장학금 802만 원 중 한 푼도 회수하지 못했다"고 직격했다. 그러면서 "얼마 전 (출소 당일) 먹은 된장찌개와 소고기 비용만 냈어도 장학금의 상당 부분은 갚았겠다"고 했다.
그 외에도 국민의힘은 이날 ▲ 특검의 국민의힘 압수수색 ▲ 국민의힘 전당대회 전날 예정된 본회의 ▲ 교육부 장관 등 인사 등 문제에 반발하며 회의를 이어갔다.
[관련 기사]
국힘, 대통령 지지율 하락에 "땡큐 조국"... 반사이익 노리나
https://omn.kr/2ez3x