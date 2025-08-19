정부양곡 '대여' 공급에 농민 반발... 쌀값 하락 우려

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보> 에도 실립니다.이 기사는 충남 예산군에서 발행되는 <무한정보>에서 취재한 기사입니다.

농림축산식품부가 정부양곡을 '대여' 방식으로 시장에 공급한다고 발표하자, 쌀 생산자 단체는 "올해 수확에 나서는 농민들의 소득을 직접적으로 깎아내리는 조치"라며 즉각 반발하고 있다.농식품부는 8월 11일, 8월 말까지 정부양곡 3만 톤(정곡 기준)을 산지유통업체에 '대여' 방식으로 공급한다고 밝혔다. 쌀 수급 안정과 최근 원료곡(벼) 부족에 따른 산지유통업체의 애로사항 해소를 이유로 내세웠다.공급 물량 3만 톤은 양곡연도 말에 부족할 것으로 전망되는 재고량이다. 공급 대상은 2024년 정부 벼 매입자금 지원 대상인 산지유통업체와 연간 매입물량이 정곡 기준 3,000톤 이상인 임도정업체로 정해졌다. 물량을 배정받은 업체는 정부양곡 보관창고에서 29일까지 물량을 인수할 수 있다.김경수 예산군농협쌀조합공동사업법인 대표는 "재고 조사 후 팔 수 있을 만큼 대여 물량을 신청할 계획이다. 거래처에 얼마나 나갈지 따져봐야 한다. 예상 물량은 많아 봐야 벼로 500톤, 정곡으로는 300톤 정도 될 것 같다"고 말했다.기존에 정부는 시장에 쌀이 부족하면 방출하고, 쌀이 남으면 매입하는 방식으로 공급을 조절해왔다. 그러나 이번에 공급하는 정부양곡은 기존 공매와 달리 동일 가치의 물량을 2025년산으로 되돌려 받는 '대여' 방식으로 진행된다. 벼로 재판매는 제한되고, 9월 말까지 쌀로 판매해야 한다.농식품부는 판매 완료 여부를 감독하며, 신·구곡 혼합 유통 단속도 계속할 계획이다. 양곡을 공급받은 업체는 2025년산 신곡을 2026년 3월까지 정부 창고로 반납해야 한다. 반납 물량은 ▲2025년 7월 평균 산지쌀값 ▲2025년 수확기 쌀값 ▲도정수율 등을 고려해 추후 결정된다.통계청이 발표한 4분기(수확기) 산지평균 가격을 80㎏으로 환산한 결과, ▲2019년 18만 8336원 ▲2020년 21만 3824원 ▲2021년 20만 8792원 ▲2022년 18만 1820원 ▲2023년 20만 2796원 ▲2024년 18만 4700원 등 오르고 내리기를 반복하고 있다.올해 7월 평균 산지쌀값은 20㎏ 기준 5만 1853원, 80㎏ 기준 20만 7371원으로, 지난해 7월과 비교해 각각 6468원, 2만 5830원 높게 형성되었다. 2024년보다 쌀값이 높았던 2023년과 비교하면 5000여 원(80㎏ 기준) 상승한 수준이다.올해 산지 쌀값은 1월 5일 80㎏ 기준 18만 6852원으로 시작해, 6월 15일 20만 1680원, 8월 5일 21만 1600원(지난해 대비 3만 3124원 ↑) 등 꾸준히 증가하고 있다.농식품부 관계자는 "이번에 공급하는 3만 톤만큼 2025년산 생산량이 감소되는 효과를 얻을 수 있기 때문에, 2025년 수확기 쌀값 안정에 기여할 수 있을 것"이라고 말했다.하지만 농민들은 정부의 이번 조치가 쌀값 하락으로 이어질까 우려하고 있다. 농식품부 발표 당일, (사)쌀생산자협회는 즉각 성명서를 발표하며 "수확기 직전 정부양곡이 시장에 풀리면 산지 시세는 하락 압박을 받는다"고 강력 반발했다.이번 대여 공급이 연간 매입 물량 3,000톤 이상을 취급하는 대규모 산지유통업체(RPC)에만 신청 자격이 주어진 점도 문제로 지적됐다. 이는 "사실상 대형 RPC와 대형 유통업체의 원료곡 확보를 지원하는 특혜성 조치로, 중소 농가와 지역 단위 유통 주체는 철저히 배제된다"는 것이다.쌀생산자협회는 "정부양곡은 원래 국민 식량안보와 가격 안정을 위한 공적 자산임에도, 이번 방출 구조는 공공성을 외면하고 대형 가공유통업체 중심의 구조를 고착화한다"고 성토했다.이어 "기후위기가 심화되는 상황에서 쌀 생산과 유통은 더욱 불안정해질 수밖에 없는데, 정부가 공공비축미와 정부양곡의 관리·방출 기준을 명확히 세우지 않은 채, 정치·행정적 편의에 따라 운용하고 있다"며 "이는 국가 식량안보를 위협하는 행위"라고 비판했다.협회는 또 "농민들이 요구하는 밥 한 공기 쌀값 300원은 단순한 가격이 아니라, 농민의 생존과 소비자의 안정적인 식탁을 지키는 사회적 약속"이라며 "정부와 정치권은 비축미 방출 원칙과 조건을 법과 제도로 명문화하고, 수확기 가격 형성을 교란하지 않도록 관리해야 한다"고 촉구했다.한편 정부가 이번에 시장에 공급하는 3만 톤은 연간 소비량의 약 0.8%에 불과하다. 월간 공급량으로 환산하면 수확기 직전 한 달치 물량의 7~10% 수준으로, 물량 자체로는 가격에 큰 영향을 미치기 어려운 규모라는 분석도 있다.그러나 수확기 직전이라는 시점 특성상 심리적 하락 압박이 실제 가격 변동보다 크게 작용할 수 있다는 지적도 나온다. 2019년 9월 방출 뒤 10월 산지쌀값은 전월 대비 2% 이상 떨어졌고, 2021년에도 비슷한 시기에 방출 뒤 1.5% 하락했다.전문가들은 "수확기 직전 비축미 방출이 단기 가격 하락폭을 키웠던 과거 사례를 고려할 때, 시점과 규모가 가격 변동에 미치는 영향이 크다"며 "방출 여부를 결정할 때 가격, 재고, 생산량 등 지표를 종합한 법적 트리거 제도가 필요하다"고 지적했다.