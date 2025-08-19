울주군 서생면에 원전 추가 유치? "2016년 지진 잊었나" 주민들 저지 나서

큰사진보기 ▲울주군주민회, 울산시민연대울주군모임, 남울주사람들모임, 울산불교환경연대 등은 19일 대책위 발족을 알리는 기자회견을 울산시청 프레스센터에서 열고 "이재명 정부가 나서서 12차 전력계획을 조속히 추진할 것"을 요구했다. ⓒ 박석철 관련사진보기

지난 윤석열 정부의 원전 진흥 정책으로 노후핵발전소 10기의 수명 연장과 신규 핵발전소 추가 건설이 추진될 때, 울산 울주군 서생면의 일부 주민(단체)들이 추가 원전 유치를 요구해 온 것으로 드러났다. 이곳은 현재 원전 2기가 건설 중이고 주변에도 원전이 즐비하다.이에 추가 원전 건설을 반대하는 주민들과 시민단체들이 '신규원전반대울주군대책위원회'를 구성하고 서명운동 등을 통해 신규원전 저지에 나섰다.울주군주민회, 울산시민연대울주군모임, 남울주사람들모임, 울산불교환경연대 등은 19일 대책위 발족을 알리는 기자회견을 울산시청 프레스센터에서 열고 "이재명 정부가 나서서 12차 전력계획을 조속히 추진할 것"을 요구했다.이들은 지난 2016년 7월 5일 5.0규모의 울산 지진과 9월 12일 5.8 규모 경주 지진을 거론하며 "당시 울주군민과 울산시민은 물론이고 전 국민적으로 신규 핵발전소 건설은 더 이상 안 된다는 여론이 형성됐다"고 떠올렸다.이어 "이후 문재인 정부 들어 공론화를 통해 신규원전 추진을 물었고, 공론화 과정에서 불합리한 사항이 많았지만 결과적으로 건설 재개가 결정됐다"며 "현재 신고리 5, 6호기는 공정률 90% 이상으로 마무리 단계"라고 밝혔다.하지만 이들은 "당시 시민참여단은 '매몰 비용을 생각해서 짓던 것은 짓되 향후 신규 핵발전소는 건설하지 말라'는 결론의 권고문을 정부에 제출했고 이후 정부는 삼척과 영덕의 신규핵발전소 건설을 위한 지정 고시를 해제하고 더 이상 신규핵발전소를 짓지 않기로 했다"고 설명했다.그러면서 "하지만 윤석열 정부의 추가 원전 추진에 서생면 일부 주민이 유치 요구를 하는 것을 묵과할 수 없다"며 "이는 울주군민의 문제가 아니라 울산시민 모두의 안전과 직결되며 핵발전소 추가 건설은 기후위기 시대에 재난 요소를 더욱 부채질 하는 것"이라며 이재명 정부의 탈원전 정책 추진을 거듭 촉구했다.한편 울주군 주민들은 그동안 울주군에 석유화학공단이 건설됨으로 인해 공해병과 농작물 피해, 수질오염, 주민 건강 문제로 고통 받아 왔다고 밝혔다.또한 "기후위기로 해수면은 낮아지고 태풍과 자연재해는 점점 거세지고 있다"며 "고리와 신고리 핵발전소 부지는 위험한 활성단층 위에 세워져 있어 돌이킬 수 없는 재앙을 불러올 수 있다"는 점을 강조했다.