"북으로 보내달라" 비전향장기수 6명, 정부에 요청

정치

25.08.19 11:17최종 업데이트 25.08.19 11:17

통일부 당국자 "인도적 차원에서 다양한 방안 검토 중"

서울 세종로 정부서울청사 내 통일부 로비
서울 세종로 정부서울청사 내 통일부 로비 ⓒ 연합뉴스

비전향장기수 안학섭(95)씨 등 6명이 자신들을 북한으로 보내달라고 정부에 공식 요청했다.

통일부 당국자는 19일 기자들과 만나 안씨 등 6명이 최근 통일부에 송환 의사를 전달한 사실을 확인하면서 "인도적 차원에서 다양한 방안을 검토 중에 있다"고 밝혔다.

다만 이 당국자는 20일 송환 요청과 관련해선 "시간이 촉박하고 북한과의 협의, 관계기관과 협력 등 절차가 필요하기 때문에 당장은 어렵지만 이 문제를 검토해 나갈 것"이라고 설명했다

앞서 안학섭선생송환추진단은 지난 7월 18일 기자회견을 열고 제네바 협약에 따라 판문점을 통해 안씨를 송환하라고 촉구한 바 있다. 북한 송환을 요구하고 있는 비전향 장기수는 안씨를 포함해 양원진(96), 박수분(94), 양희철(91), 김영식(91), 이광근(80)씨 등 모두 6명이다.

안씨 측은 오는 20일 오전 10시 파주 임진각에서 출발해 판문점으로 가겠다며 정부에 ▲대북 통보 ▲민통선 통과 ▲유엔군사령부 협의 등 이동과 송환 절차 지원을 요청했다.

강화도에서 태어나 6·25전쟁 때 북한군에 입대한 안씨는 1952년 7월 강원도로 남파돼 활동하다 1953년 4월 검거됐다. 국방경비법(이적죄)로 유죄를 선고받은 안씨는 42년간 복역한 후 1995년 8월 광복절 특사로 출소했다.

과거 김영삼 정부 당시인 1993년, 인민군 종군기자 출신의 비전향장기수인 이인모씨를 최초 송환한 이후, 김대중 정부는 2000년 6·15 남북 정상회담을 계기로 같은 해 9월 비전향장기수 63명을 판문점을 통해 송환했다. 당시 안씨는 "미군이 나갈 때까지 투쟁하겠다"며 잔류를 선택한 것으로 알려졌다. 비전향장기수의 북한 송환은 2000년 1차 송환 이후 지난 25년간 없었다.


김도균 (capa1954)
    오마이뉴스 김도균 기자입니다. 어둠을 지키는 전선의 초병처럼, 저도 두 눈 부릅뜨고 권력을 감시하는 충실한 'Watchdog'이 되겠습니다.

