세계 섬 전문가 여수에 한자리…국제 섬 포럼 개최

큰사진보기 ▲'2025 국제 섬 포럼 in Yeosu' 가 다음달 4일과 5일 양일간 열린다. ⓒ 2026여수세계섬박람회 조직위원회 관련사진보기

2026여수세계섬박람회 조직위원회는 섬의 문화적 가치와 지속가능한 발전에 대한 국제적 공감대를 확산하고자 '2025 국제 섬 포럼 in Yeosu'를 개최한다고 19일 밝혔다.2026여수세계섬박람회 D-365 기념행사와 연계한 이번 포럼은 '섬 문화 다양성의 현재와 미래'를 주제로 다음 달 4일부터 5일까지 이틀간 여수 소노캄 호텔에서 열린다.포럼에는 한국을 포함, 그리스, 대만, 독일, 영국, 인도네시아, 일본, 중국, 필리핀, 호주 등 10개국의 섬 전문가들이 참여해 섬 관련 연구기관, 섬 주민 등과 함께 다양한 사례를 공유하고 논의할 예정이다.참가자들은 섬 관광의 혁신 사례를 공유하고, 섬박람회와 연계한 실질적인 발전 방안을 제안할 예정이다.조직위 관계자는 "섬 포럼을 통해 섬이 단지 지리적 공간을 넘어 독특한 문화와 생태가 어우러진 소중한 자산임을 세계에 알릴 것"이라며 "본 포럼을 국제적 위상을 갖춘 행사로 정착시켜 나갈 계획이다"고 말했다.한편, 2026 여수세계섬박람회 개최 1년을 앞두고 개최되는 D-365 기념행사는 같은 달 5일 금요일 18시 여수세계박람회장에서 개최된다.