[진주] 국제여자배구대회, 1만 5천명 유료 관중 속 열전

세계 정상급 여자배구 국가대표팀들이 한자리에 모여 기량을 겨룬 '2025 코리아인비테이셔널 진주국제여자배구대회'가 닷새간의 열전을 마치고 지난 17일 막을 내린 가운데, 진주시는 대회 기간 동안 1만 5000여명의 유료 관중을 기록하고 약 34억원의 경제 파급효과를 창출했다고 밝혔다.이번 대회는 지난 12~17일 사이 진주실내체육관에서 열렸고, 대한민국을 비롯해 일본, 체코, 스웨덴, 프랑스, 아르헨티나 등 6개국이 참가해 수준 높은 경기를 선보였다.진주시는 "대회기간 동안 1만 5000여 명의 유료 관중이 경기장을 찾아 선수들의 투혼에 박수와 함성으로 화답했고, 관중과 함께 만든 감동의 순간들이 진주의 여름을 더욱 뜨겁게 달궜다"라고 전했다.특히 16일 열린 한일전은 경기 시작 전부터 전 좌석이 매진되는 등 뜨거운 관심을 모았다. 이날 경기에는 5200여 명의 관중이 하나 된 목소리로 응원하며 경기장을 가득 메웠다.이번 대회는 34억 원 규모 경제효과에다 지역 상권도 활기를 띤 것이다. 진주시는 "이번 대회는 관람객의 직접 소비 8억 6000만 원과 산업연관 효과를 통한 간접경제효과 25억 3000만 원 등 총 33억 9000만 원 규모의 경제효과를 창출한 것으로 분석됐다"라고 밝혔다.또 진주시는 "관람객 1인당 평균 소비액은 약 5만 9289원으로 추산되며, 전체 1만 5000여 명의 관람객 중 20.3%가 외부 방문객으로 추정돼 외부 소비 유입에 따른 경제적 파급효과가 큰 것으로 평가된다"라고 했다.진주시는 대회 기간 진주의 숙박업소와 음식점, 카페 등 지역 상권이 활기를 띠었고, 진주성 등 지역 관광지 방문도 크게 늘어나 지역경제 전반에 긍정적인 영향을 미친 것으로 보고 있다라고 밝혔다.스포츠와 관광을 연계한 행사도 성과를 거두었다. 진주시는 "경기 관람권 소지자가 진주성을 방문해 국가유산 미디어아트를 관람하면 최대 1만 원 상당의 진주사랑상품권을 환급하는 특별 프로그램을 운영해 찬사를 받았다"라고 설명했다.진주시는 "이 행사는 배구 관람객들의 발걸음을 경기장에서 진주성으로 이어지게 유도해 음식점, 카페, 기념품점 등 인근 상권에 활기를 불어넣고 진주 관광의 매력을 널리 알리는 데 큰 역할을 했다"라고 밝혔다.또 "시민이 함께 만든 국제대회"라는 평가를 받고 있다. 진주시는 "대회 운영에는 교통정리, 안내, 응급대응, 질서 유지 등 다양한 분야에서 945명의 자원봉사자가 참여해 구슬땀을 흘렸다"라며 "자발적인 시민 참여는 이번 대회를 '시민이 함께 만든 국제 스포츠 대회'로 자리매김했으며, 진주의 도시 브랜드 가치를 한층 높였다는 평가이다"라고 밝혔다.조규일 진주시장은 "이번 대회를 통해 진주는 국제대회를 성공적으로 운영할 수 있는 역량과 글로벌 도시로서의 브랜드를 다시 한번 입증했다"며 "앞으로도 국제대회 유치와 스포츠-관광 연계 활성화를 통해 진주의 미래를 더 크게 열어가겠다"고 강조했다.