큰사진보기 ▲12.3 윤석열 내란 사태 당시 비상계엄을 선포하는 과정에서 법적 절차와 헌법적 책무를 위반한 혐의를 받고 있는 한덕수 전 국무총리가 19일 오전 서울 서초구 서울고등검찰청 내 내란특검 사무실에서 피의자 신분으로 조사를 받기 위해 재소환되고 있다. ⓒ 유성호 관련사진보기

▲두 번째 특검 출석 한덕수의 한마디 "고생 많다" 유성호 관련영상보기

▲[현장] 제네시스 타고 특검 소환조사 가는 한덕수 전선정 관련영상보기

한덕수 전 국무총리가 내란 특검(조은석 특별검사)에 출석했다. 피의자 신분이다. 두 번째 특검 소환이다.한 전 총리는 19일 오전 9시 25분 특검이 있는 서울고등검찰청에 도착했다. 차에서 내린 그는 "여전히 내란에 가담하거나 방조하지 않았다는 입장인가요?"라는 취재진의 질문에 즉답을 피한 채 "고생 많으십니다"라고 말했다. "계엄 선포 직후 추경호 의원과 어떤 내용으로 통화했습니까?"라는 질문에는 아무런 답을 하지 않았다.특검은 한 전 총리를 상대로 비상계엄 선포문 허위 작성과 폐기에 따른 허위공문서작성·행사, 대통령기록물법 위반, 공용서류손상 범행 등을 집중적으로 조사할 것으로 보인다. 한 전 총리는 관련 혐의로 이미 재판에 넘겨진 윤석열씨와 공범으로 묶여 있다.한 전 총리는 내란 사태 며칠 뒤인 2024년 12월 6일 저녁 강의구 전 부속실장으로부터 건네받은 허위 비상계엄 선포문 부서란에 서명했다. 이틀 뒤인 8일 오전 그는 강 전 실장에게 전화해 "사후에 문서를 만들었다는 것이 알려지면 또 다른 논쟁을 낳을 수 있으니, 내가 서명한 것을 없었던 것으로 하자"라고 했고, 이후 윤석열 당시 대통령의 승인을 거쳐 해당 문서는 폐기됐다.한 전 총리에게는 비상계엄 선포 직전 국무회의와 관련해 내란 방조와 위증 혐의도 제기된 상태다. 또한 비상계엄해제요구 결의안 의결 방해 혐의를 받는 추경호 당시 국민의힘 원내대표와 당일 밤 11시 21분부터 7분 동안 통화한 사실도 드러난 상황이다.박지영 특검보는 전날(18일) 브리핑에서 "비상계엄 선포나 게엄 해제 전후로 해서 대통령의 제1보좌기관이자 국무회의 부의장으로 헌법기관인 국무총리의 역할이나 헌법적 책무가 형사적 책임과 어떻게 연관될 수 있는지에 대해서 조사가 이뤄질 것"이라고 밝혔다.조사 이후 구속영장 청구 가능성이 있다. 박 특검보는 "조사하기 전부터 구속영장 청구 계획을 가지고 있지 않다"면서도 "사실관계 등을 살펴보고 결정할 것 같다"라고 말했다.