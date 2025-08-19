전남도의회, 행정사무감사 도민 제보 받는다

전남도의회는 2025년도 행정사무감사에 앞서 8월 20일부터 10월 17일까지 도민 제안을 받는다.
전남도의회는 2023년 행정사무감사 때부터 전남도정·교육행정 전반에 걸쳐 위법·부당 사항이나 예산 낭비 사례, 그 밖에 개선이 필요한 사항에 대해 도민 의견을 접수하고, 이를 상임위원회 활동에 활용하고 있다.
다만 사생활을 침해할 우려가 있는 사항, 재판 또는 수사 중인 사건과 관련된 사항, 인신공격 또는 허위·비방 우려가 있는 사항, 익명으로 제출하는 제보는 접수에서 제외된다.
전남도의회 누리집(www.jnassembly.go.kr
)을 검색한 후 누리집 상단 '도민참여 → 행정사무감사 도민제보' 게시판에 접속해 안내에 따라 제안서를 작성 제출하면 된다.
김태균 의장은 "접수된 도민 제안은 행정사무감사와 의정활동 자료로 활용하겠으며, 앞으로도 도민의 작은 목소리에 귀 기울여 행정의 투명성과 책임성을 높이도록 할 것"이라고 말했다.
전남도청과 전남교육청 및 산하기관 등을 대상으로 하는 행정사무감사는 11월 3일부터 16일까지 열리는 제395회 제2차 정례회 기간 중 실시된다.