김정은, 한미연합훈련에 "가장 적대적·대결적... 전쟁 도발 의지 표현"

김정은 북한 국무위원장이 지난 18일 평안남도 남포조선소를 방문해 북한의 첫 번째 5천t급 신형 구축함 '최현호'의 무장체계 통합운영 시험 과정을 점검했다고 조선중앙통신이 19일 보도했다.

김정은 북한 국무위원장이 한미연합 '을지 자유의 방패(UFS·을지프리덤실드)' 연습을 "가장 명백한 전쟁도발 의지의 표현"이라고 비난했다김 위원장의 이같은 언급은 한미 연합훈련에 대한 북한의 공식 입장을 재확인한 것이다. 북한은 지난 14일에도 김여정 부부장 담화를 통해 이재명 정부의 한미연합훈련 일부 조정에 대해 "평가받을만한 일이 못 되며 헛수고로 될 뿐"이라고 평가절하한 한 바 있다.북한 노동당 기관지 <로동신문>은 19일, 김 위원장이 '을지 자유의 방패'가 시작된 18일 평안남도 남포조선소를 방문해 북한의 첫 번째 5천t급 신형 구축함 '최현호'의 무장체계 통합운영 시험 과정을 점검했다고 보도했다.이 자리에서 김 위원장은 "또다시 감행되는 미국과 한국의 합동군사연습은 조선민주주의인민공화국에 가장 적대적이며 대결적이려는 자기들의 의사를 숨김 없이 보여주는 뚜렷한 립장 표명"이라고 비난했다.이어 그는 "미·한의 심화되는 군사적 결탁과 군사력 시위 행위들은 가장 명백한 전쟁 도발 의지의 표현이며 지역의 평화와 안전 환경을 파괴하는 근원"이라며 "조성된 정세는 우리로 하여금 현존 군사 리론과 실천에서의 획기적이고도 급속한 변화와 핵무장화의 급진적인 확대를 요하고 있다"고 주장했다.그는 또 "오래전부터 관행화되어온 미한의 군사연습이 언제 한번 도발적 성격과 위험성을 내포하지 않은 적이 없지만 최근에는 핵 요소가 포함되는 군사적 결탁을 기도하고 있다는 특징으로부터 하여 그 엄중성은 더욱 증대되고 있다"고 말했다.김 위원장은 "지역의 안전환경을 관리, 유지하고 국가의 주권안전을 철통같이 수호하는 데서 가장 믿음직하고도 확고한 방도와 담보는 적이 우리를 두려워하게 만드는 것 뿐"이라며 "정세관리와 국가 방위전략에 관한 우리의 이러한 견해에는 추호의 변화도 없을 것"이라고 밝혔다.그러면서 "국가 방위력의 가속적인 장성을 위한 중대 조치들은 분명코 계속 취해질 것"이라며 "나라의 주권안전을 수호하려는 우리의 확고한 의지와 능력은 실천 행동으로써 표현될 것"이라고 강조했다.김 위원장은 해군의 작전능력 신장이 '최중대 국사'라며 "우리 해군은 가까운 앞날에 국가 핵무력 구성과 핵사용 령역에서 일익을 굳건히 담당하는 믿음직한 력량으로 될 것"이라고 격려했다.또 "국가 방위력의 가속적인 장성을 위한 중대 조치들은 분명코 계속 취해질 것"이라며 "나라의 주권 안전을 수호하려는 우리의 확고한 의지와 능력은 실천 행동으로써 표현될 것"이라고 강조했다.신문에 따르면, 김 위원장은 함의 각 무장 계통들의 부분별 시험 과정과 통합 운영체계 구성 실태에 대해 보고받고 이에 만족감을 드러냈다.이어 8~9월 예정된 사업들을 완결하고 10월 중으로 구축함의 성능 및 작전 수행능력 평가 공정으로 넘어갈 것을 지시했다고 신문은 전했다.앞서 북한은 지난 4월 26일 5000t급 신형 구축함 '최현호'를 공개했다. 한 달 후인 5월 21일 같은 급의 두 번째 구축함을 공개했지만 김 위원장이 직접 진수식을 참관하는 가운데 배가 좌초하면서 망신을 샀다. 이후 6월 12일 넘어진 배를 수리해 '강건호'로 명명하고 새로 진수식을 개최했다.7월 22일에는 최현급 신형 구축함을 내년 10월 10일까지 추가로 건조하겠다는 계획도 공개했다.한편, 한미는 올 하반기 연합훈련을 18일부터 오는 28일까지 실시하며, 당초 8월로 예정된 20여 건의 실기동훈련은 9월로 연기해 진행할 계획이다.