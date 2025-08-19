울산시, 77개 발전소 경쟁 뚫고 '일반수소발전 사업자' 자격 얻어

'수소시범도시'는 수소의 생산과 이송, 활용까지 이뤄지는 수소 생태계가 구축돼 수소를 주된 에너지원으로 활용하는 도시를 의미한다.



국토교통부가 수소를 활용한 도시혁신으로 시민들에게 건강하고 깨끗한 도시를 제공하고자 추진한 사업으로, 지난 2019년 울산시, 경기도 안산, 전북 완주·전주 등 3곳이 선정됐다.



울산은 수소시범도시에 이어 수소도시 조성사업까지 전국 최초로 연속 공모 선정돼, 북구 및 울산미포국가산업단지일원을 중심으로 타 도시와 차별화되는 에너지 전환 도시 조성을 위해 수소 기반(인프라) 확충에 박차를 가하고 있다.



이와 함께 율동 연료전지 열병합 발전소 사업 추진 기관이자 '수소시범도시 조성사업'을 성공적으로 마무리한 울산도시공사는 공로를 인정받아, 전국 12개 수소도시 조성 지자체 가운데 최초로 지난해 12월 31일 국토교통부 장관상을 수상했다.