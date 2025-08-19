울산시, 77개 발전소 경쟁 뚫고 '일반수소발전 사업자' 자격 얻어

울산광역시에 수소 연료로 온수와 난방을 공급하는 세계 최초 탄소 중립형 수소아파트가 탄생한 것은 북구 율동 수소연료전지열병합발전소에서 수소로 생산한 전기 덕분이다.
수소시범도시의 주요사업 중 하나인 수소연료전지발전으로 생산한 전기는 한전에 판매하고, 발생한 폐열은 율동지구 공동주택 437세대에 온수 및 난방으로 공급해 온실가스 배출이 없는 세계 최초 탄소 중립형 수소아파트가 탄생한 것이다(관련기사 : 울산에 세계 최초 '탄소 중립형 수소아파트' 탄생).
이같은 '율동 수소연료전지 열병합발전소'가 지난 14일 공공기관 최초로 산업통상자원부 일반수소 발전 경쟁입찰에 최종 선정됐다. 선정에 따라 울산은 국토교통부 주관 전국 12개 수소도시 조성사업 중 최초로 수소연료전지 발전으로 생산된 전기를 일반수소 발전시장에 판매하는 기록을 세우게 됐다. 이에 울산은 '수소선도도시' 위상을 더욱 공고히 하게 됐다.
일반수소 발전 경쟁입찰 최종 선정은 외부 전문가로 구성된 평가위원회와 수소발전입찰시장위원회의 의결을 거쳐 진행됐으며, 총 77개 발전소가 입찰에 참여, 물량대비 2.4:1의 경쟁률로 율동 수소연료전지 발전소가 최종 낙찰됐다.
이번에 울산시가 낙찰된 일반수소 발전시장은 그간 연료전지가 보급된 생태계를 고려, 분산형 전원으로의 설치 촉진 목적으로 추출수소와 부생수소의 사용을 허용하고 있다. 분산형 전원은 지속가능한 전원 공급 안정성 확보, 송전망 건설 비용 절감 등의 이점이 있다.
청정수소 발전시장에는 국내 청정수소 인증 기준(수소 1㎏당 온실가스 배출량 4㎏CO2e 이하)을 충족한 연료를 사용하는 발전설비만 참여할 수 있다.
울산 북구 율동 수소연료전지 열병합발전소는 기존에 산업단지 중심으로 구축된 수소 배관을 도심지로 연장해 구현한 발전소로서, 연료전지 440KW급 인산염 연료전지(PAFC) 3기(1.32MW)를 구축해 지난해 6월부터 상용운전을 시작해 한국전력거래소에 전력을 판매해 왔다.
울산시는 이번 최종 낙찰로 더 안정적인 조건으로 전력을 판매할 수 있어 연간 약 11억 원의 추가 수익이 발생할 것으로 기대하고 있다.
김두겸 울산시장은 "국내 공공기관 중 최초로 일반수소발전 사업자 자격을 얻게 돼 뜻깊다"라며 "앞으로도 울산이 수소선도도시로 성장할 수 있도록 울산형 수소도시 조성사업 등 기반시설 확충에 최선을 다하겠다"라고 말했다.
한편 율동 수소연료전지 열병합발전소에서 전력 생산 시 부가적으로 발생하는 온수(75℃)는 인근 율동 위드유아파트에 난방과 온수로 공급된다. 율동 위드유아파트는 온실가스 배출이 없는 '세계 최초 탄소 중립형 수소아파트'로서, 세대당 타 연료 대비 약 30%의 난방비 절감 효과를 보이고 있어 입주민의 만족도가 높다.
|수소시범도시는?
|'수소시범도시'는 수소의 생산과 이송, 활용까지 이뤄지는 수소 생태계가 구축돼 수소를 주된 에너지원으로 활용하는 도시를 의미한다.
국토교통부가 수소를 활용한 도시혁신으로 시민들에게 건강하고 깨끗한 도시를 제공하고자 추진한 사업으로, 지난 2019년 울산시, 경기도 안산, 전북 완주·전주 등 3곳이 선정됐다.
울산은 수소시범도시에 이어 수소도시 조성사업까지 전국 최초로 연속 공모 선정돼, 북구 및 울산미포국가산업단지일원을 중심으로 타 도시와 차별화되는 에너지 전환 도시 조성을 위해 수소 기반(인프라) 확충에 박차를 가하고 있다.
이와 함께 율동 연료전지 열병합 발전소 사업 추진 기관이자 '수소시범도시 조성사업'을 성공적으로 마무리한 울산도시공사는 공로를 인정받아, 전국 12개 수소도시 조성 지자체 가운데 최초로 지난해 12월 31일 국토교통부 장관상을 수상했다.