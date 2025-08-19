남해 다랭이마을 300년 이팝나무, '고향사랑기금'으로 보호

큰사진보기 ▲남해 다랭이마을 이팝나무. ⓒ 남해군청 관련사진보기

AD

남해 다랭이마을에 있는 수령 300년 추정의 이팝나무가 고향사랑기금으로 보호된다.경남 남해군은 고향사랑기금을 활용해 남면 다랭이마을 내 노거수 이팝나무의 생육환경을 긴급 개선하는 보호사업을 8월부터 시행하고 있다고 18일 밝혔다.남해군은 "이 나무는 마을 주민들에게는 수호신과 같은 존재로 여겨져 왔다. 그러나 최근 주 수간부에 갈라짐 현상이 발생하여 태풍이나 강풍에 따른 도복(나무 쓰러짐)과 찢어짐 우려가 제기됐다"라며 "인명과 재산 피해를 예방하고 나무를 보존하기 위한 조치가 시급하다는 판단이 내려졌다"라고 설명했다.다랭이마을은 지난 7월 남해군 산림공원과에 보호 조치를 요청했다. 이에 남해군은 현장 확인 결과 긴급 대응이 필요하다고 판단해 고향사랑기금 중 '우리동네 노거수 정비사업' 예산을 활용해 보호작업을 신속히 추진하게 됐다고 설명했다.이로 인해 이 나무는 '수간부 갈라짐 부위에 양방향 핀 고정 및 쇠조임 보강', '수관 정비를 통한 가지 솎아내기', '줄당김 시공으로 하중 분산 조치', '태풍 등 기상 이변 대비 구조 안정성 확보' 등 조치를 하게 된다.남해군은 "이번 긴급 보호 조치를 9월 중으로 마무리하고, 고향사랑기금의 활용 사례를 알리는 안내판도 현장에 설치할 계획"이라고 밝혔다.박성진 남해군 산림공원과장은 "마을의 역사와 정체성을 지닌 귀중한 노거수가 무관심 속에 피해목으로 전락하거나 낮은 가격에 매각되는 사례를 보면 안타깝다"며 "이번 다랭이마을처럼 마을과 주민들이 앞장서 귀한 자연자산을 보호하고 가꿔나가는 문화가 정착되길 바란다"고 밝혔다.