계엄군이 피자국 지운 그곳, 민주화의 성지가 되다

5.18사적지 표지석 사이로 본 망월동 5.18묘역. 80년대 '금단의 땅'으로 만든 신군부에 맞서 시민들은 묘역을 찾고, 참배하는 일을 민주화운동으로 인식했다.

'왜 찔렀지, 왜 쏘았지, 트럭에 실고 어디 갔지/ 망월동에 부릅뜬 눈, 수천의 핏발 서려 있네/ 오월 그날이 다시 오면 우리 가슴에 붉은 피 솟네…'

망월동 5.18묘역. 80년대 '금단의 땅'으로 만든 신군부에 맞서 시민들은 묘역을 찾고, 참배하는 일을 민주화운동으로 인식했다.

망월동 5.18묘역 전경. 당시 희생자 묘지가 가묘 형태로 보존돼 있다.

망월동 5.18묘역. 5.18 이후 시민들은 묘역을 찾고, 참배하는 일을 민주화운동으로 인식했다.

82년 전두환이 담양 성산마을에서 '도둑잠' 자고 세운 민박 기념비. 5.18망월묘역 입구에 처박혀 있다.

국립5.18민주묘지 전경. 1997년 망월동 옛 묘역의 주검이 옮겨졌다.

국립5.18민주묘지. 추념문 사이로 추모탑이 보인다.

5.18민주묘지 행방불명자 묘역. 봉분 없이 비석만 세워져 있다.

5?18민주묘지 이세종, 김의기, 김종태의 묘. 이세종은 5.18 당시 첫 희생자, 김의기와 김종태는 5.18 직후 광주학살 진상규명과 책임자 처벌을 요구하며 자신의 몸을 던졌다.

5.18민주묘지 상징 조형물인 환조(丸彫) '무장항쟁군상'. 불의에 저항하는 시민군을 형상하고 있다.

5.18민주묘지 추모탑과 상징조형물 환조(丸彫). '무장항쟁군상'과 '대동세상군상'이 추모탑 양쪽에 들어서 있다.

국립5.18민주묘지와 묘비. 희생자들의 사망 날짜가 1980년 5월로 적혀 있다.

80년 5월을 배우고 기억하려고 찾은 발길들. 초등학생들이 해설사의 얘기를 귀 기울여 듣고 있다.

덧붙이는 글 | 이 기사는 전남매일에도 실립니다.

1980년 5월 27일 아침, 계엄사는 도청과 금남로 일대에 자욱한 핏자국을 지웠다. 군인과 공무원들이 동원됐다. 처참하게 훼손된 주검들은 폭도의 시신으로 분류됐다. 5월 29일, 상무관에 안치되었던 희생자들의 주검은 청소차에 실렸다.청소차는 공동묘지로 향했다. 상여는 물론 조화도 없이 매장은 극도의 공포와 불안 속에서 진행됐다. 조문객은커녕 유족의 참관도 제한됐다. 어린아이는 아버지가 묻히는 모습을 말없이 지켜봤다. 자식이 땅속에 들어가는 모습을 본 어머니는 실신했다. 계엄군에 의해 잔인하게 죽임을 당한 것도 모자라 묻히는 순간까지 참혹한 상황이 지속됐다.1980∼1990년대 민주화운동 현장에서 자주 불린 '오월의 노래2'의 노랫말이다.공동묘지는 현재 망월동에 위치한 옛 5·18묘역이다. 당시 시립공원묘지 제3묘원으로, 광주시는 1976년부터 이 묘지를 만들기 시작했다. 이 묘지에는 1980년 5월의 상처와 흔적이 고스란히 남아있다.침묵과 굴종이 강요됐다. 그러나 시민들은 열흘 동안의 핏빛 항쟁을 기억했다. 광주학살 진상 규명 요구 목소리가 터져 나왔다. 시민들은 묘역에 상징성과 의미를 부여했다. 5·18묘역이 민주 성지로 떠올랐다.신군부는 두려웠다. 시민의 참배를 막고, 묘역을 아무도 접근할 수 없는 '금단의 땅'으로 만들었다. 시민들은 탄압을 뚫고 묘역을 찾아 참배하는 일을 민주화운동으로 인식했다.좌불안석의 신군부는 묘지를 아예 없앨 계획을 세웠다. 음모는 505보안부대가 짜고, 시행은 민간단체인 전남지역개발협의회를 앞세웠다. '비둘기 계획'으로 이름붙은 묘지 이장 책동은 다양한 방법으로 전개됐다. 유가족을 회유하고 협박했다. 이간질도 시켰다. 반대하는 유가족을 유치장에 잡아 넣기도 했다. 유가족은 밤을 지새우며 묘지를 지켰다. 학생과 시민도 동참했다.망월동 5·18묘역은 결코 '끝'이 아니었다. 광주학살 진상 규명과 책임자 처벌을 요구하는 시위의 출발점이 됐다. 국내외에서 수많은 참배객이 다녀갔고, 지금도 찾고 있다. 희생자들이 새 묘역으로 옮겨간 뒤에도 가묘 형태로 보존하는 이유다.1987년엔 이한열을 시작으로 박태영의 주검이 여기에 모셔졌다. 표정두, 강경대, 박승희, 이철규, 강상철 그리고 김남주, 정광훈, 백남기 등이 안장됐다. 자연스레 민족민주열사 묘역이 됐다. 민족민주열사는 사회모순 해결을 위해 분신·투신하거나 국가폭력에 의한 살해, 의문사 등에 따른 희생자를 일컫는다. 민족·민주운동에 일관되게 헌신한 분도 아우른다.1982년 전두환이 담양 성산마을에서 '도둑잠' 자고 세운 민박 기념비도 5·18묘역 입구에 처박혔다. 독일사람 위르겐 힌츠페터를 추모하는 기념비도 있다. 힌츠페터는 5·18 때 광주참상을 영상에 담아 세계에 알린 언론인이다.망월동 5·18묘역은 민족·민주열사의 태 자리이고, 광주를 넘어 한국민주화의 상징이 됐다. 5·18사적 표지석이 여기에 세워져 있다.1980년대 지난한 '오월투쟁'을 거쳐 5·18이 폭동에서 민주화운동으로 자리매김했다. 94년 11월 5·18묘지 성역화 사업이 추진됐다. 97년 희생자 유해가 새 묘지로 옮겨졌다. 폭도로 매도된 희생자는 그사이 민주유공자가 됐다. 지금의 국립5·18민주묘지다.묘지에는 '시민군 대변인' 윤상원, 소설 <소년이 온다>의 주인공 동호의 실존인물 문재학, 일기를 통해 한강 작가에게 소설의 방향을 일깨워 준 박용준을 비롯 김경철, 박금희, 최미애, 손옥례, 조사천, 전재수, 박병규, 양창근 등 희생자 유해를 안치했다.박관현, 김영철, 신영일, 윤한봉, 안철, 윤영규, 문병란 등도 묻혔다. 행방불명자 묘역엔 봉분 없이 비석만 세웠다. 정동년, 전옥주, 강신석, 이광영, 송기숙, 윤강옥 등 최근 사망자는 2묘역에 따로 모시고 있다.5·18 직후 광주학살 진상 규명과 책임자 처벌을 요구하며 자신의 몸을 던진 김의기, 김종태, 김태훈의 유해도 여기에 모셨다. 김의기는 광주가 공수부대에 짓밟히고 사흘 뒤인 5월 30일, 서울기독교회관 6층에서 광주학살을 알리는 전단을 뿌리며 온몸을 던졌다.김종태는 그해 6월 9일 서울 이화여대 앞 사거리에서 광주학살을 고발하며 자신의 몸에 불을 붙였다. 김태훈은 5·18 1주기를 맞은 이듬해 5월 27일 서울대 도서관 6층에서 "전두환 물러가라!"라는 구호를 세 번 외치고 온몸을 던졌다.민주묘지 추념문은 영령들의 숭고한 희생을 두 손으로 떠받들고 있다. 당간지주를 형상화한 추모탑은 희망의 씨앗과 생명의 부활을 상징한다. 우리나라 민주화의 태 자리가 5·18임을 보여준다. 상징 조형물인 환조(丸彫) '무장항쟁군상'은 불의에 저항하는 시민군을, '대동세상군상'은 슬픔을 딛고 승리를 노래하는 시민을 표현하고 있다.10개 부조는 열흘간의 항쟁을 일기 형식으로 묘사하고 있다. 김준태 시 '아아 광주여! 우리나라의 십자가여'도 새겨졌다. 1980년 6월 2일자 <전남매일신문>에 실린 시는 당초 12연 109행이었다. 신군부 검열에서 3분의 2가 잘려 나갔다. 비상계엄 시기 언론통제 실상을 보여준다.2묘역 앞에 세워진 헌수(獻樹) 기념비도 애틋하다. 민주묘지 조성에 맞춰 광주·전남 12개 언론사가 주도한 범국민 헌수 운동을 기념한 조형물이다. 성금과 나무를 기탁한 개인과 단체 이름이 모두 새겨져 있다. 기념비는 5·18사적지 표지석을 디자인한 김왕현 작가의 작품이다. 헌수 운동은 5·18정신 계승과 전국화에 큰 도움이 됐다.국립5·18민주묘지에는 80년 5월 신군부의 총칼에 맞선 민주유공자가 잠들어 있다. 그해 봄 신군부에 패배했지만, 그 정신은 이어져 우리 민주주의의 초석이 된 영령들이다. 그날을 잊지 않아야 하는 이유다. 기억하면 계승되기 때문이다. 5·18민주묘지로 가는 발길은 오늘도 이어지고 있다.