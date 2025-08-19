히가시노 게이고 신작의 물음 "정말 진실인가?"

"갑자기 이런 생각이 들더군. 우리는 가공의 범인에게 휘둘리고 있는 게 아닐까?"

▲책표지<가공범>

"당신이 믿는 진실은 정말 사실인가?"

진실은 바라보는 사람의 눈에 따라 달라지지만, 사실은 오직 하나이다. 미디어의 발달로 정보 전달은 순식간에 이뤄지고, 각기 다른 매체와 개인은 자신만의 시선으로 '진실'을 말한다. 하지만 그 '진실'이라는 것이 얼마나 사실에 가까운지, 혹은 얼마나 왜곡돼 있는지 우리는 확신하기 어렵다.히가시노 게이고의 <가공범>(2025년 7월 출간)은 이런 불확실한 세상 속에서 범인이 만든 '가짜 진실' 너머의 '진짜 진실'을 향해 나아간다. 독자는 주인공 고다이 형사와 함께, '왜'라는 나침반을 손에 쥐고 사건의 미로 속을 걸어간다.히가시노 게이고는 1985년 <방과 후>로 데뷔해 올해로 40주년을 맞은 일본의 대표 추리 소설가다. <가공범>에 이르기까지 100권이 넘는 책을 출간했으며, 대표작으로 <용의자 X의 헌신>, <백야행>, <나미야 잡화점의 기적>이 있다. 미스터리에서 SF, 사회파 소설까지 장르의 경계를 자유롭게 넘나드는 그는 지난해 도진기 작가와의 서면 인터뷰에서 "새로운 대표작을 쓰겠다"는 포부를 밝힌 바 있다. <가공범>은 단순한 범죄 추리를 넘어, 보이는 정보만으로 쉽게 판단하고 믿는 인간 사회의 취약성을 날카롭게 드러낸다.이야기는 한 정치인 부부의 사망 사건으로 시작된다. 표면 상 사건은 단순한 살인 후 자살 사건으로 보이지만, 수사를 맡은 고다이 형사는 사건의 이면에서 이상한 기류를 감지한다. 조사 과정에서 40년 전 한 고등학생의 자살 사건이 얽혀 있음이 드러나고, 정치인 부부의 과거와 그 주변 인물들의 복잡한 관계가 수면 위로 떠오른다. 사건은 점점 과거와 현재를 오가는 미궁으로 변하고, 진실을 가리기 위한 수많은 '가공'이 발견된다.고다이 쓰토무는 <백조와 박쥐>에 이어 히가시노 게이고의 작품에 두 번째로 등장하는 형사다. 그는 예리한 두뇌 회전이나 화려한 수사 기법을 가진 인물은 아니다. 대신 사건이 풀릴 때까지 발로 뛰는 집요함, '사람' 중심의 성실한 수사, 그리고 눈앞에 보이는 진실을 의심하는 힘을 갖고 있다.<가공범>에서 고다이는 "누가 죽였는가?"의 답을 찾기 위해 "왜 죽였는가?", "범인의 동기는 무엇인가?", "진짜 피해자는 누구인가?"라는 질문을 먼저 던진다. 그는 피해자의 인간관계와 삶의 궤적을 차근차근 되짚으며, 드러난 진실 너머의 감추어진 사실을 파헤친다. 그의 수사 방식은 '트릭'보다 '사람'에 집중하며, 독자에게 마치 사건 현장에 함께 있는 듯한 몰입감을 준다.'트릭'이 아닌'사람' 중심의 수사 전개는 등장인물들을 더 입체적으로 만든다. 사람 중심의 수사는 다양한 인간 군상을 보여주고, 저마다의 사정이 있음을 통감하게 하여 때로는 사건에 다가서는 데 많은 편견과 혼란을 불러일으킨다. 과연 절대 악이란 존재하는 것인가. 이 작품에서 경찰은 영웅이아니며, 범인은 단순한 악당도 아니다. <가공범>은 경찰이라는 직업을 가진 한 사람이 성실함과 투명한 시선을 무기로 또 다른 한 사람, 범인을 쫓는 이야기다.이 소설의 묘미는 사실과 진실의 간극에 있다. 사실은 변하지 않지만, 그 사실이 어떤 의미를 갖는지는 바라보는 사람의 경험과 감정에 따라 달라진다. 범인은 보이고 싶은 사실만 겉으로 드러내어 '가공의 진실'을 만들고 들통나고 싶지 않는 '진짜 진실'을 숨기려 한다. 이런 가공범의 속셈에 맞서, 고다이 형사의 편견 없는 의심은 강력한 무기가 된다.히가시노 게이고는 이를 통해 현대 사회의 정보 환경을 비판한다. 우리는 실시간 뉴스 속보, SNS 게시물, 유튜브 영상 등을 통해 사건을 접하지만, 그것이 모두 '팩트'라고 믿어버리는 순간, 가공된 진실의 피해자가 될 수 있다. 고다이 형사의 수사는 이 위험을 일깨우며, 독자에게 이렇게 묻는다.<가공범>을 읽으며 가장 인상 깊었던 점은, 진실에 도달하기 위해서는 의심과 끈질김이 필수라는 점이었다. 범인은 사건을 은폐하기 위해 정교하게 장치를 만들지만, 고다이는 그 장치를 하나씩 걷어내며 끝내 진짜 진실에 다가간다. 이는 단순한 범죄 해결을 넘어, 우리가 세상을 바라볼 때 필요한 태도를 은유적으로 보여준다.히가시노 게이고 특유의 반전 전개는 여전히 강력하다. 하지만 이번 작품의 진짜 힘은 결말의 '놀람'보다 과정의 '의미'에 있다. 사건을 추적하는 여정에서 독자는 수없이 편견에 부딪히고, 자신의 판단을 재검토하게 된다.<가공범>은 단순한 추리물을 넘어, 우리가 살아가는 시대의 정보 왜곡과 집단 심리를 날카롭게 비춘다. 빠른 결론보다 정확한 진실을 찾는 단계를 밟고 싶은 독자, 화려한 트릭보다 인물의 입체적인 묘사에 관심 있는 독자에게 특히 추천하고 싶다. 책장을 덮고 나면, 뉴스에서 본 사건, 누군가에게 들은 이야기, 심지어 내 기억 속 진실조차 다시 한 번 의심하게 될 것이다.