독립은 선물? 김형석 독립기념관장 발언이 문제적인 이유

큰사진보기 ▲김형석 독립기념관장김형석 독립기념관장 ⓒ 독립기념관 관련사진보기

올해 광복절, 김형석 독립기념관장은 "1945년 독립은 연합국의 승리로 얻은 선물"이라고 말했다. 이 발언은 많은 사람에게 충격과 불편함을 줬다. 광복절은 단순한 기념일이 아니다. 선조들의 피와 땀, 희생을 되새기고, 우리 스스로 주권을 확인하는 날이다. 그런데 '선물'이라는 단어는 이 숭고한 의미를 지나치게 가볍게 만든다.역사적 사실은 분명하다. 연합국의 승리가 일본의 항복을 이끌어낸 것은 사실이다. 하지만 독립을 단순히 그 승리의 부산물로 보는 시각은 역사적 진실을 심각하게 왜곡한다. 독립은 독립운동가들의 헌신, 임시정부의 외교, 민중의 저항과 문화운동 등 수많은 힘이 오랜 시간 쌓여 이루어진 결과다. 연합국이 한국을 독립국가로 인정한 것도 이러한 내부적 힘 덕분이었다.김형석 관장은 자신의 발언이 오해를 불러일으켰다고 해명했지만, 애매한 표현 속에는 독립의 외적 요인을 강조하려 한 의도가 숨겨져 있다고 본다. 공적 자리에서 나온 발언이라는 점에서 문제는 더욱 심각하다. 독립기념관은 역사 교육과 기억을 상징하는 공간이며, 그 수장의 말은 교과서와 교육 현장에까지 영향을 미친다. 충분한 역사적 맥락 없이 나온 발언은 단순한 실수를 넘어 공적 책임을 져야 할 사안이다.역사 왜곡은 어디서든 발생한다. 일본 극우 세력의 위안부 부정, 독도 주장 사례가 대표적이지만, 서구 사회에서도 정치적 목적에 따라 과거를 포장하거나 지우는 일이 흔하다. 우리 사회도 예외가 아니다. 경제적 불안과 세대 갈등이 심화될수록, 역사 왜곡은 더욱 빠르게 퍼질 수 있다.독립은 외부 상황과 내부의 끈질긴 노력, 헌신이 맞물려 이루어진 결과다. 그러나 핵심은 언제나 우리 스스로의 저항과 희생이다. 외부 요인만 강조하면, 선조들의 피와 눈물로 쌓아 올린 주권의 의미가 흐려진다. 독립의 진정한 힘은 외적 상황이 아니라, 우리 내부의 의지와 투쟁에서 나온다. 이를 잊는 순간, 우리는 역사를 단순한 사건으로만 기억하게 되고, 선조들의 희생을 가벼이 평가하게 된다.중요한 것은 논란 그 자체가 아니라, 우리가 무엇을 배우고 어떻게 기억할 것인가이다. 언론과 시민은 공적 발언의 배경을 꼼꼼히 따져 묻고, 교육 현장은 사실을 기반으로 역사의 본질을 전달해야 한다. 역사는 감정이나 계산이 아니라, 사실과 증거 위에서 설 때 비로소 진실로 남는다.광복 80주년을 지나며, 우리가 다음 세대에게 물려줄 역사관의 중요성은 그 어느 때보다 크다. 독립은 "누군가가 건네준 선물"이 아니다. 끝까지 버티고 싸운 선조들의 피와 땀, 희생으로 이루어진 결과다. 우리가 지켜야 할 역사적 기억과 공적 책임은 바로 여기에서 시작된다. 후손들은 외부의 영향보다, 우리 선조들이 보여준 의지와 헌신을 중심으로 역사를 이해해야 한다. 그것이야말로 진정한 독립의 의미이며, 반드시 기억하고 전해야 할 역사적 자산이다.