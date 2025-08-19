잃어버린 세계무역기구 30년을 찾아서

▲ 새로운 레짐(GTO) ‘트럼프 라운드(TR)’의 탄생 “잃어가고 있는 WTO 시스템의 정체성을 극복하고, 글로벌 ‘무역 재난’에서 벗어나는 ‘제3의 길(GTO)’을 개척해야 할 때이다. 새로운 ‘규범 지킴이(Rule Maker)’ ‘트럼프라운드(TR)’를 기대한다.” ⓒ ⓒ @ Perplexity AI 생성 이미지 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 미디어파인(https://www.mediafine.co.kr)에도 실립니다.글쓴이 김영근은 도쿄대학 대학원 총합문화연구과에서 박사학위(국제관계학 전공)를 취득하고, 현재 고려대학교 글로벌일본연구원 교수로 있으며, 사회재난안전연구센터 소장을 맡고 있다. ‘포스트 코로나 시대의 생명정치와 인간의 안전보장’ 등의 논문을 썼으며, 『포스트 제국주의』(공저), 『한일관계사 1965-2015. II: 경제』(공저), 『한일 관계의 긴장과 화해』(편저), 『생명과학기술과 정치』(공저) 등의 저서와 『한일 경제협력자금 100억 달러의 비밀』, 『3·11 동일본대지진을 새로이 검증하다』, 『일본 원자력 정책의 실패』 등의 역서가 있다.

주된 관심분야는 글로벌 위기관리 및 재난·안전학, 일본의 정치경제, 동아시아 국제관계, 국제기구론, 국경학 등이다. 미국 예일대학 국제지역연구센터(YCIAS) 파견연구원, 일본 도쿄대학 특임교수, 학습원대학 객원연구원, 간사이대학 사회안전연구센터 초빙연구원, 아오야마가쿠인대학 국제정치경제학부 협력연구원, 현대경제연구원 동북아연구센터 연구위원, 무역투자연구원(ITI) 무역정책실 연구실장, 계명대학교 국제대학 일본학과 조교수를 역임했다.