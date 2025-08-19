연해주 고려인 학교장의 눈물... "조국이 잘 살아야 존경받아"

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲<아직 끝나지 않은 독립운동> 기행단 최재형고려인민족학교 방문<아직 끝나지 않은 독립운동> 기행단이 최재형고려인민족학교 방문하여 김발레리아 교장과 민족학교를 배경으로 사진을 찍었다. 김발레리아 교장선생님이 좌절하지 않고 꾸준히 민족학교를 운영하기 위해서는 정부의 지원이 필요하다. 한국어교사를 세계 각지로 파견한다 들었는데.... 최재형고려인민족학교는 한국어교사도 지원되지 않는다니 안타깝다. 누가 좀 도와주세요! ⓒ 권미숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲한민족문화공동체 장현근 대표와 최재형고려인민족학교 김발레리아 교장 후원증서 교환한민족문화공동체 장현근 대표와 최재형고려인민족학교 김발레리아 교장이 후원증서와 후원영수증서를 교환하였다. '더도 말고 덜도 말고 오늘만 같아라'는 어른들의 말씀이 떠올랐다. 최재형고려인민족학교 김발레리아 교장선생님! 힘내세요! ⓒ 권미숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲최재형고려인민족학교 김발레리아 교장과 한민족문화공동체 후원회 장현근 대표의 증서 교환최재형고려인민족학교 김발레리아 교장과 한민족문화공동체 후원회 장현근 대표가 증서를 교환하였다. 기자도 한민족문화공동체 후원회 회원으로 적은 돈이지만 부디 도움이 되길 간절히 소망했다. ⓒ 권미숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲최재형고려인민족학교 아리랑 예술단수원 경기아트센터에서 공연(8월 9일) 공연 후 학교로 돌아온 최재형고려인민족학교 아리랑 예술단이 공연을 마치고 기념촬영을 했다. 땀을 뻘뻘 흘리며 공연하는 모습이 몹시 대견했다. ⓒ 권미숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲아리랑예술단과 기행단의 기념촬영아리랑예술단이 공연을 마친 후 기행단과 기념촬영 하였다. 아이들을 격려하고 다독이는 모습이 보기 좋았다. 아이들은 모국어를 알아들을 수는 없으나 그 다독임에 담긴 의미는 눈치챘을 게다. 잘 자라다오! ⓒ 권미숙 관련사진보기

"이탈리아 수사님이 본국으로 철수하면서 복지관 운영을 위탁하며 2년 6개월의 관리비를 주고 가셨어요. 그런데 남편과 둘이 직접 수리하고 도색 작업을 해서 돈을 아꼈어요. 그래서 4년까지는 견딜 수 있는 시간을 벌어 놓아서 얼마나 좋은지 모르겠어요."

큰사진보기 ▲눈물을 쏟아내고야 마는 최재형고려인민족학교 김발레리아 교장김발레리아 교장 조국이 잘 살아야 교민들이 대접을 받는다고 말하며 부디 잘 살아달라 당부하며 눈물을 쏟아냈다. ⓒ 권미숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲최재형고려인민족학교 교장 김발레리아와 기자김발레리아 교장과 기자는 동갑네기다, 기자도 평생 아이들을 가르치며 살아온 사람인지라 마음이 더욱 짠했다. ⓒ 권미숙 관련사진보기

"88올림픽 이후 우리민족에 대한 대접이 달라졌습니다. 역시 조국이 잘 살아야 우리가 존경 받을 수 있습니다."

큰사진보기 ▲최재형고려인민족학교 김발레리아 교장과 한민족문화공동체 후원회 장현근 대표최재형고려인민족학교 김발레리아 교장과 한민족문화공동체 후원회 장현근 대표가 대동세상을 꿈꾸며 서로을 감싸 안았다. 독자 여러분의 관심과 정성이 보태어지길 간절히 소망하며 후원부탁드립니다, ⓒ 권미숙 관련사진보기

광복 80주년을 하루 앞둔 지난 14일, 연해주 우수리스크 최재형고려인민족학교의 김발레리아 교장 선생님과 아리랑예술단원들이 조국에서 찾아온 손님을 반갑게 맞이했다. 그들이 맞이한 손님은 한민족문화공동체 후원회 회원을 포함한 '아직도 끝나지 않은 독립운동' 기행단(아래 기행단)이다.기행단이 최재형고려인민족학교(아래 민족학교)를 방문한 날은 지난 9일로, 아리랑예술단(아래 예술단)이 수원 경기아트센터에서 광복 80주년 기념 초청공연 '세 영웅'을 성황리에 마친 지 사흘째 되는 날이었다.여독도 가시지 않았을 텐데, 그들의 손님맞이 공연은 뜨겁고 감동적이었다. 고려인 4세로 구성된 예술단이 기행단에게 보여준 공연은 그들의 삶과 항일 투쟁의 역사를 담고 있었다. 무용, 북춤, 영상, 연극으로 구성된 공연을 보는 내내 숨을 죽일 수밖에 없었던 이유였다. 관객들은 손모아 가슴을 졸이며 그저 잔잔한 미소로 답할 뿐이었다.공연 후 기행단을 이끈 한민족문화공동체 후원회 장현근 대표는 민족학교 김발레리아 교장에게 한민족문화공동체 후원회 후원금 500만 원을 전달했다.한민족문화공동체 후원회는 통일 한반도를 넘어 전 세계 동포들이 융합하여 민족의 번영과 세계평화에 기여하는 홍익인간 정신을 실천하기 위해 2011년에 출범한 전·현직 교사들의 모임이다. 2013년 재중동포 모국 체험학습을 시작으로 2019년까지 총 7회 한민족문화공동체 민족교육을 진행했다.2020년 만주 지역에서 재중동포 학생을 대상으로 독립운동사를 교육하려 했으나 코로나로 취소되었고, 2023년 제1회 구소련 동포 한민족문화역사체험학습으로 재개되었으며, 2024년 2회차까지 진행되었다. 2025년에는 연해주 우수리스크 최재형고려인민족학교에 한민족 동질감 회복과 통일 한국의 염원을 담아 후원금을 전달했다.한민족문화공동체 민족교육의 교육과정은 역사, 문화, 한글, 읽고 쓰기, 말하기, 사물놀이, 역사·문화 체험, 천문과 별자리, 홀로 아리랑 합창, 소감 발표 등으로 구성되었다. 장현근 대표는 이러한 교육이 중국과 연해주에 살고 있는 동포들의 닫혔던 가슴을 열어주고, 모국이 그들을 잊지 않았다는 것을 깨닫고 소통의 물꼬를 틀 수 있기를 소망했다.최재형고려인민족학교 김발레리아 교장은 이날 후원금 전달식에서 민족학교의 근황을 전했다. 민족학교는 러시아 교육부에 정식 등록된 학교로, 방과후 고려인 4세의 언어, 한글, 한국 역사, 문화 예술 교육을 통해 민족 정체성 교육에 힘쓰고 있다고 한다. 특히 아리랑예술단의 활발한 활동을 통해 자라나는 동포 4세들에게 모국에 대한 자긍심을 키워주고 있다고 말했다.그러나 그녀에게 가장 곤혹스러운 질문은 학부모로부터 '학교가 언제까지 존속할 수 있는가'이다.그것만큼은 자신도 알 수 없어 답할 때마다 마음이 아프다고 한다. 그만큼 재정 상태가 열악하다는 말이다.코로나와 러시아 전쟁으로 수년간 재정 압박을 받고 있는 실정이라 내일 당 문을 닫아도 이상하지 않는 상황이라고 말했다. 하지만 "현재 위치로 이사하면서 앞으로 적어도 4년은 더 학교를 유지할 수 있게 되었으니 기쁘다"고 말하며 여전히 씩씩한 모습을 보였다.1996년 '아리랑무용단'을 창단하고 수업과 공연 활동을 병행한 김발레리아 교장은 2019년에 최재형 선생의 이름을 딴 민족학교를 개교하여, 한때 유치원부터 성인반까지 운영하며 학생 수가 220여 명에 달했다고 한다. 하지만 현재는 재정 악화로 학생 수가 크게 줄어 40여 명이 재학 중이라고 했다.철의 여인이라 불러도 좋을 그녀가 눈물을 쏟아 낸 것은 임대료조차 내기 버거울 정도의 재정난 때문이 아니었다. 이국 땅에서 힘겹게 살아가는 디아스포라의 설움이 더 컸다.그녀의 말을 듣는 순간, 공연 내내 가슴에 얹혀 있었던 무거운 짐이 눈물로 흘러내리는 듯했다. 민족학교 3층 작은 공연장에서 펼쳐진 그들의 공연에는 불꽃도 환호도 없었지만, 함께한 동포애만큼은 뜨거운 열정으로 가슴을 벅차게 했다.찾아온 이들이나 맞아들인 이들이나, 그들은 모두 이 시대를 살아가는 진정한 독립군이라는 생각이 들었다. 한민족문화공동체 후원회가 보내는 후원금은 이 시대를 살아가는 신독립군들이 보내는 독립자금과도 같다. 우리의 독립자금이 동포 자녀들의 교육에 값지게 쓰여 나라가 지켜주지 못한 미안함을 조금이라도 덜어줄 수 있기를 바란다.글쎄, 그럴 수 있을지는 모르겠다.만주에서, 연해주에서 목숨 바쳐 지켜낸 조국에 부디 잘 살아달라 호소하는 그녀를 기억하며, 그들과 함께 꽃피울 대동세상을 소망해본다.연해주 우수리스크 최재형고려인민족학교 유튜브채널을 공유합니다.많은 응원 부탁드립니다.