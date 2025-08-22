길에서 춤추는 엄마를 막은 아이, 그 이유는

서울, 부산, 경기도 가평, 제주, 미국에 흩어져 사는 6인이 쩨쩨하지만 울고 웃고 버티며, 오늘도 그럭저럭 어른 행세하며 살아가는 삶을 글로 담습니다.

"너는 왜 내가 길에서 노래를 흥얼거리거나 춤을 추면 싫어해?"

"아무도 없는 길에서 엄마가 그러는 건 괜찮은데, 옆에 사람이 있을 때 그런 행동을 하면 싫어."

"너도 네 친구들이랑 같이 노래도 부르고 춤도 추고 그러잖아. 그런데 왜 내가 하면 싫어하는 거야?"

"엄마는 나처럼 애가 아니잖아. 엄마는 나보다 더 성숙하잖아."

"그런데 나도 사람이잖아. 나도 기분이 좋으면 그 기분을 표현할 수 있는 거 아니야? 너처럼?"

"그래도 엄마는 어른이잖아. 그러면 다른 방법으로 표현할 수 있잖아."

큰사진보기 ▲며칠 전, 한국 관련 행사에 한복을 입고 나갔다. 집을 나서자 아이들이 “어디 가서 뭐 하는 거야?”라며 난리다. 한마디로 희한하다는 거다. 남편은 마치 애니메이션 캐릭터 복장을 하고 모이는 모임에 가는 사람 같다고 했다. 나는 이런 내가 그저 귀엽다. ⓒ 김보민 관련사진보기

큰사진보기 ▲먹을 만한 김치를 만들기까지 3년이 걸렸다. 나이가 들면 김치 정도는 그냥 담글 줄 아는 사람이 되는 줄 알았다. 하지만 세상에 나이를 먹는다고 저절로 되는 건 아무것도 없다는 것을 김치를 담그며 배웠다. ⓒ 김보민 관련사진보기

큰사진보기 ▲성해나의 <혼모노>를 읽다 뜨끔했다. 내가 어른 흉내를 내는 모습을 누군가 지켜보고 있는 듯한 기분이 들었다. ⓒ 김보민 관련사진보기

테니스 수업을 마치고 나오는 아이들을 보자 반가운 마음에 춤추듯 다가갔다. 9월이면 미국 학제로 중학생이 되는 큰아이가 눈을 휘둥그레 떴다. 그러더니 나에게 '하지마'라는 손짓을 보냈다. 최근 들어 아이는 내가 길에서 노래를 흥얼거리거나, 우스꽝스러운 표정과 동작을 하면 곧장 하지말라며 난색을 표한다. 아이의 반응이 익숙해, 별말없이 동작을 멈췄다.어쩌다 큰아이와 단둘이 카페에서 커피를 마시던 날, 아이에게 슬쩍 물어봤다.아이의 말이 나를 잠시 멈춰 세웠다. 그리고 문득, 아주 어릴 적에 내가 할머니에게 던졌던 질문이 떠올랐다.할머니의 과거를 내 눈으로 본 적이 없으니 내가 아는 할머니는 조금씩 늙어가지만 처음부터 늙은 여성의 모습이었다. 그래서 나는 할머니에게 항상 현명하고, 참을성이 있고, 지혜롭고 혜안이 있는, 나이 든 사람이면 보여줄 수 있는 삶의 자세를 기대했다. 나이가 들면 자연스레 그렇게 되는 줄 알았고, 할머니는 나이 든 여자이니 당연히 그래야 했다. 적어도 나에게는.아이에게 엄마인 나도, 어른이어야만 하는 사람이다. 아이는 종종 나에게 '엄마는 어른이니까'라는 말을 한다. 그런데 정작 나는 내가 어른이라는 생각을 잘하지 못한다. 아직도 어른이란 무엇인지 고민하고, 어른이 되기 위한 계획을 세운다.아이 눈에 내가 충분히 어른처럼 보일 수도 있다. 하지만 내가 어릴 때 상상했던 그런 모습은, 지금 내 행동에서 찾기 쉽지 않다.어릴 때 나는 어른이 되면 누구나 입을 가리고 '호호호'하고 다소곳이 웃는 줄 알았다. 기쁠 때 냅다 일어나 어깨춤을 추는 건 전국노래자랑 맨 첫 줄에 앉을 정도로 흥이 넘치는 할머니들만 하는 줄 알았다. 대화를 나눌 때는 천천히 느긋하게, 심지어 조리 있게 하고 싶은 말을 조곤조곤 전하는 사람이 저절로 되는 줄 알았다.하지만 현실은 달랐다. 재미있는 이야기에 빵 터지면 목젖까지 다 보일 만큼 크게 '하하하' 웃는다. 좋아하는 노래가 나오거나 즐거운 일이 있는 날은 냅다 일어나 어깨춤을 들썩이며 설거지를 하고, 아이들 손을 잡고 거실을 빙빙 돌며 춤을 춘다. 오랜만에 친구를 만나거나 좋아하는 이들과 대화하면, 한마디라도 더 나누고 싶어 속사포처럼 이야기한다. 그리고 집에 돌아오는 길에 후회한다.'손동작을 좀 작게 할 걸 그랬나 봐, 목소리를 더 낮추고 말을 해야 했는데. 오늘따라 말하는 속도가 너무 빨랐던 것 같아. 다들 나이 들면 자연스레 우아하게 말하던데, 나는 왜 예외일까?'자책이 심해진 날은 이렇게 결론을 내린다.'아 몰라, 그냥 생긴 대로 살자. 조신하고 우아한 어른은 내 생에 없는 거야. 난 태어날 때부터 천방지축이었으니, 그런 어른이 되는 수밖에. 남들한테 폐 끼치지 않고 살 정도로 사회화되었으면 됐지 뭐.'아이 눈에 내가 보여야 하는 '어른' 흉내를 가끔 낸다. 지난 6월 아이의 초등학교 졸업식에 곱게 원피스를 차려입고 볼 터치를 찍어 바르고, 새끼발가락이 쪼그라드는 아픔도 참고 구두를 신고 학교에 갔다. 그때 아이는 나의 '온화한' 표정과 차림새에 만족했다.나도 그런 어른 흉내쯤은 낼 줄 안다. 시간과 장소, 상황에 알맞은 옷을 입고, 무리 없는 대화 주제를 찾고, 자연스러운 거리를 유지하며 친근함을 보여줄 수 있다. 이십 년 가까이 직장 생활하며 무례한 사람 판별하는 눈도 생겼고, 관심 없더라도 다른 사람들이 좋아하는 주제에 귀 기울인다. 지루함을 숨기고 고개를 끄덕이며 맞장구치기도 한다. 이런 행동을 '어른답다'라고 한다면, 나도 그 범주에 속한다고 할 수 있다.그런데 나는 내 감정과 표현에 충실하고 솔직하고 싶다. 잘 모르는 게 있으면 아는 척이 아니라 더 알아보고, 더 파고들어 공부하고 싶다. 모르는 건 여전히 많고, 가보지 않은 곳도, 경험하지 못한 세상도 끝없이 남아 있다. 그래서 아직도 아이들처럼 세상에 반응하고, 맛보고, 몸으로 느끼고, 경험하고 알아가고 싶다.어른은 이렇지 않다고 한다면, 나는 아직 완전한 어른이 아니다. 하지만 아이의 기대에 어긋나지 않기 위해, 겉으로 보이는 어른다움을 하고 살아간다. 가끔 생각한다. 진짜 어른은 언제 될 수 있을까?그런데 이 질문을 바꾸고 싶다. 겉모습만의 흉내가 아니라, 내가 만든 나다운 어른으로 산다면 어떤 모습일까? 나이듦에 걸맞으면서도, 나답게 살아가는 어른의 이야기. 그 여정을 글에 담아보고 싶다.