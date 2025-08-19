"새만금 습지 보존 위한 천막농성에 벌금 500만원 부당"

큰사진보기 ▲새만금신공항 철회촉구 천막농성 항소 인용 촉구 기자회견새만금신공항 백지화 공동행동 활동가 및 시민들이 새만금신공항 농성 천막이 정당하다는 기자회견을 하고 있다. ⓒ 김희진 관련사진보기

지난 18일 대전지방법원 앞에서 시민단체들이 세종정부청사 앞 천막농성에 부과된 500만 원의 벌금에 대해 부당함을 주장하며 기자회견을 열었다.새만금신공항 백지화 공동행동(위원장 오동필, 아래 공동행동)에 따르면, 이들은 2022년 2월부터 세종시 국토교통부·환경부 청사 앞에서 새만금신공항 철회를 촉구하는 천막농성을 시작했다.세종시는 공동행동의 천막농성에 대해 "정당한 사유 없이 무단으로 천막을 설치해 도로를 점용하고 시민들의 통행에 지장을 주었다"며 공동행동을 고발했다.2024년 9월, 원심은 도로법 위반을 인정하며 공동행동에 500만 원의 벌금을 선고했다. 그러나 공동행동은 천막농성의 정당성을 주장하며 항소했고, 20일 항소심 선고를 앞두고 있다.공동행동은 "사익을 위해 천막을 설치한 것이 아니었다"며 "새만금신공항 계획 부지인 수라갯벌은 새만금 만경 수역의 마지막 갯벌이자 전 지구적으로 반드시 보존해야 할 중요한 물새 서식지"라고 강조했다.이어 "천막을 설치한 자리는 직전까지 부동산 중개인 대책위의 천막농성이 200일 넘게 이어졌던 곳"이라며 "천막 양옆에 있던 대형 화분과 자전거 거치대의 넓이보다 작은 범위의 공간을 차지해 통행에 큰 지장을 주지 않았다"고 주장했다. 오히려 "세종시가 시위를 방해하기 위해 도로 한복판에 적치한 대형 화분들이 더 큰 문제였다"고 덧붙였다.또한 공동행동은 "천막농성에 민원을 제기한 세종시민은 없었고, 오히려 시민들은 천막농성을 지지하고 응원했다"며 "민원을 제기한 이들은 청사 공무원들로, 국가가 국민을 대상으로 민원을 제기하는 것은 정의상 불가능하다"고 주장했다.특히 원주시 옛 아카데미극장 철거 방해 혐의로 기소된 '아카데미친구들 범시민연대' 관계자 24명에 대해 전원 무죄 선고가 내려진 최근 판례를 들며, 공동행동은 "재판부는 '감시와 비판의 일환으로 비폭력적 시위는 정당하다'고 판단했다"며 "새만금신공항 철회를 촉구하는 천막농성 역시 공적 관심과 가치를 지키기 위한 정당하고 평화적인 행위로 인정받아야 한다"고 주장했다.공동행동 개인회원 김명이씨는 "국토부가 공항 건설을 밀어붙이고 있는 것도 잘못이지만, 이를 막아야 할 환경부가 오히려 국토부를 돕고 있는 현실은 매우 기가 막힌다"며 "이런 상황에서 우리가 할 수 있는 일은 천막을 치고, 아침·점심·저녁으로 선전전을 하면서 알리는 일이었다. 고단하지만 절박한 문제이기 때문"이라고 밝혔다.김 씨는 "책임은 천막을 친 사람들에게 묻는 것이 아니라, 공항 건설을 강행하고 환경을 파괴할 것을 알면서도 이를 막지 않는 환경부에 물어야 한다"고 강조하며 "환경부가 제 역할을 하지 못해 시민들이 천막을 치고 목소리를 내고 있는 상황에서 상장을 주기는커녕 벌금을 부과하는 것은 어불성설"이라고 비판했다.사회를 맡은 공동행동 활동가 리건은 "새만금사업으로 파괴되는 바다와 습지의 넓이에 비하면, 새만금신공항 철회를 촉구하는 천막은 1억분의 1밖에 안 된다. 왜 거대한 파괴와 학살은 합법적이고, 작고 평화로운 천막은 불법인가?"라고 따져물었다.이어 그는 "세종시는 정부청사 앞이라는 특성상 민의가 우선시되어야 할 공간"이라며 "2021년 유럽인권재판소는 구걸이라는 행위가 공익적인 성격을 가지고 있다고 판결했듯, 새만금천막 역시 공익적인 성격이 있는 시위"라고 외쳤다.항소심 결과는 오는 20일에 나올 예정이며, 천막농성은 새만금신공항 허가의 열쇠를 쥐고 있는 전북지방환경청이 있는 전주로 옮겨져 지속되고 있다.