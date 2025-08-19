김대중 대통령 서거 16주기 추모식... "당신은 우리입니다"

큰사진보기 ▲김대중 대통령 추모식김대중 대통령 서거 16주기 국립 현충원 현충관 추모식 장면 ⓒ 김정호 관련사진보기

"당신은 민족 통일입니다.



미움의 세월. 서로 겨눈 총부리를 거두고 부르는 노래입니다.

그 누구도 막을 수 없는 것

그 누구도 바라 마지 않는 것 마구 달려오는 하나의 산천입니다.



아. 당신은 우리들의 평화입니다. 우리입니다."

덧붙이는 글 | 박도 기자는 김대중 이희호 기념사업회 고문입니다.



지난 18일 오전, 더위가 한층 기승을 부리는 데도 검은 정장을 갖춰 입고 서울 동작구 동작동 국립 현충원 현충관애서 거행된 김대중 대통령 서거 16주기 추모식에 참석했다. 경향 각지에서 많은 조문객이 추모식장을 가득 메웠다.국민의례에 이어 우원식 국회의장, 이재명 대통령(강훈식 비서실장 대독), 정청래 더불어민주당 대표, 송언석 국민의힘 비상대책 위원장 등 여러 귀빈의 추모사가 이어졌다.나는 눈을 감고 그분들의 추도사를 깊이 음미했다. 그 말씀의 키워드는 '국민 통합', ' 화합', '포용', '용서와 화해' 등으로 요약할 수가 있었다.그런 정치 수사들을 들으면서 새삼 말의 잔치, 말로만의 추모가 아닌 국민 앞에 솔선수범 행동하는 모습이 그리운 시간이었다. 내가 이날 추모 행사에 으뜸으로 감동 받은 장면은 '당신은 우리입니다'는 추모의 노래였다.이날 나는 식장에서 이종찬 광복회장님과 지난날 작가회의 사무실에서 자주 뵙던 '다산의 대가' 박석무 전 의원님과 뜨거운 악수를 나눴다. 더운 날 먼 길을 왔다고 김홍걸 제자가 대접하는 점심을 맛있게 먹은 뒤, 역순으로 귀가 열차를 탔다.뜨거운 태양 아래 차창 너머로 변화무쌍하게 비치는 조국 금수강산의 경치에 새삼 찬탄을 하면서 남은 생애 갈기갈기 찢어진 남·남 갈등을 봉합하며, 마침내 남북통일의 길로 가는 징검다리가 될 수 있는 작품으로 나라와 겨레에 평생 진 신세를 되갚아야겠다고 다짐해 보았다.두 갈래로 갈라진 남·남 갈등을 해결치 못하고, 남북통일은 끝내 공염불이 될 것이다. 하늘에 계신 김대중 대통령님의 명복과 조국의 평화 통일을 두 손 모아 비는 새, 귀가 열차는 어느새 원주역 플랫폼에 멎었다.