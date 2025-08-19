"광복은 외세 아닌 우리 민족의 피로 쟁취... 김형석 사퇴해야"

큰사진보기 ▲지난 15일 충남 천안시에 위치한 독립기념관에서는 민족문제연구소 충남지부와 김형석 사퇴촉구 범시민 대책위가 집회를 열고 김형석 관장의 사퇴를 촉구했다. ⓒ 이재환 관련사진보기

"우리 나라의 광복을 세계사적 관점에서 보면 제 2차 세계 대전에서 연합국의 승리로 얻은 선물이다. 이런 시각에서 해방 이후, 우리 사회에서 지식인들의 필독서인 함석헌의 <뜻으로 본 한국역사>에는 해방은 하늘이 준 떡'이라고 설명한다. 그러나 이같은 해석은 '항일 독립전쟁 승리로 광복을 쟁취했다'는 민족사적 시각과는 다른 것이다.

우리 민족은 세계가 주목하는 3.1운동으로 '자주 독립국'임을 선언하고 이를 계기로 우리의 독립운동은 국내외에서 다양하게 전개됐다. 중국 상하이에 세워진 임시정부는 독립을 위한 외교활동과 일제에 맞선 무장항쟁을 병행해 국제적인 여론을 환기 시켰다."

김형석 독립기념관장의 '광복은 연합국 선물' 발언이 일파만파로 확산되며 논란이 되고 있는 가운데 조국혁신당 충남도당이 "국민의 공분을 사는 망언을 쏟아냈다"며 김 관장의 사퇴를 촉구하고 나섰다.앞서 지난 15일 독립기념관에서 열린 제80주년 광복절 기념사에서 "광복에 관한 역사적 인식의 다름이 자리하는 것이 사실"이라고 전제한 뒤 "우리나라의 광복을 세계사적 관점에서 보면 제2차 세계대전에서 연합국의 승리로 얻은 선물"이라고 말했다.이에 대해 조국혁신당 충남도당(아래 충남도당)은 18일 논평을 통해 해당 발언을 문제 삼았다. 충남도당은 "(김형석 관장은) 수많은 독립운동가들의 희생과 투쟁을 폄훼하고 우리 민족의 독립 쟁취 노력을 부정했다"며 "이는 광복절의 정신을 훼손하고, 친일 청산과 항일 역사 계승을 외면하는 발언으로 지탄받아 마땅하다"고 비판했다.그러면서 "광복은 외세의 선물이 아니라 우리 민족의 피와 저항으로 쟁취한 결과다. 그 정신을 왜곡하는 자가 독립기념관장을 맡는다면 이는 독립운동가와 후손에 대한 모욕이며 국민의 뜻을 저버리는 것이"이라며 "민족의 자존과 역사를 지키기 위해서라도 김형석 관장은 그 직에서 당장 물러나야 한다"고 주장했다.관련해 김형석 관장은 16일 입장문을 통해 "세계사적 해석을 소개한 것"이라며 "항일 독립전쟁의 승리로 광복을 쟁취했다는 시각을 분명히 제시했다"고 반박했다.독립기념관 측이 15일 누리집에 공개한 김형석 관장의 격려사는 아래와 같다. 논란이 된 격려사 부분을 발췌한 내용이다.