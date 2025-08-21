늘어진 티셔츠 입은 남편, 존경은 멀리 있지 않다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

얼마 전, 가까운 지인의 집들이에 다녀왔다. 우리 집과 같은 14층 아파트였지만 창밖 풍경은 전혀 달랐다. 저 멀리 펼쳐진 초록빛 골프장 뷰, 뛰어다녀도 될 만큼 넓은 거실, 내가 오랫동안 갖고 싶었던 튼튼하고 넓은 6인용 원목 식탁까지.집을 둘러보는 내내 감탄을 연발했고, 부러움은 곧 욕심으로 바뀌었다. '우리도 조금만 더 큰 집으로 이사하면 어떨까?' 집에 돌아와 결국 남편에게 조심스레 말을 꺼냈다.그러나 남편의 대답은 단호했다.남편은 언제나 그렇다. 내가 무언가를 하자고 하면 대답은 늘 "NO"였다. 주변에서 코인이나 주식으로 수익을 봤다는 이야기를 들을 때마다 나는 곧장 남편에게 "우리도 해보자"고 권하곤 했다. 그럴 때마다 남편은라며 단칼에 잘라냈다.답답하고 얄미웠다. '저렇게 융통성이 없으니 원…' 하며 속으로 혀를 차기도 했고, "티끌 모아 티끌"이라며 투정도 부렸다. 하지만 남편의 생활을 가만히 보면 그 NO에는 이유가 있었다. 옷은 늘어질 때까지 입었고, 설거지를 할 때는 물을 받아 아껴 썼다. 전기도 함부로 쓰지 않고, 한겨울에도 집 안 온도를 24도 이상 올리지 않는다.내 눈에는 '궁상' 같아 보이지만, '지금도 충분해'라는 말 속에는 욕심부리지 않고 절약하는 남편의 인생철학이 생활 곳곳에 배어 있었다.주말에 친정에 갔을 때 엄마가 하신 말씀이다. 나는 그 말에 배꼽을 잡고 웃었다.아이 같은 남편을 떠올리니 존경이란 말이 낯설고 어색했다. 하지만 곱씹어 보니 엄마 말씀이 틀린 게 아니었다. No를 잘 못하는 내 곁에, 단호하게 No를 말해주는 남편이 있다는 건 큰 행운이다. 일만 저지르고 수습하지 못하는 나에게 남편은 방패가 되어주고, 욕심을 덜어내며 삶을 단단히 붙잡아 주는 사람이었다.존경은 세상에 큰 업적을 세운 인물에게만 보내는 것이 아니라, 내 곁에서 내가 하지 못하는 일을 묵묵히 해내는 이에게도 보낼 수 있는 마음 아니겠는가.나는 여전히 큰 집을 꿈꾸고, 가끔은 남편의 단호함에 씩씩대기도 한다. 하지만 그럴 때마다 떠올린다. 늘어진 티셔츠 차림으로 "NO"를 외치는 남편, 물을 받아 설거지를 하고, 추운 겨울에도 온도를 올리지 않는 남편.그 모습이 답답하게만 보였던 시절도 있었다. 하지만 나의 과욕을 막아주고, 삶을 안정시켜주는 건 바로 그의 단호함이란것을 알겠다. 존경은 멀리 있지 않았다. 늘어진 티셔츠 차림으로 "NO"를 외치던 남편, 그 모습 속에 이미 충분히 담겨 있었다.