윤석열 쪽 요청 증인의 양심고백 "침묵한 제가 부끄러웠다"

18일 오전 서울중앙지방법원 417호 법정, 짧은 머리의 이민수 중사가 잠시 입술을 깨물었다. 그는 "첫번째 전화를 받았을 때는 정확하게 기억 안 나고, 두번째 전화 받았을 때는..."이라고 발언하다가 잠시 머뭇댔다.
"'총' 얘기를 했던 것 같다. '계엄을 다시 하면 된다'라고."
그가 말하는 '전화'는 2024년 12월 3~4일 대통령 윤석열과 수도방위사령부 사령관 이진우 사이에 이뤄진 통화를 의미한다. 당시 이 중사는 이 사령관 차의 핸들을 잡고 있는 운전관이었다.
이 중사는 지난해 12월 16일과 24일 각각 군검찰과 검찰 특별수사본부 조사를 받을 때만해도 '기억나는 것이 없다'고 진술했다. 그런데 그는 이날 서울중앙지방법원 형사합의25부(재판장 지귀연 부장판사) 심리로 열린 윤석열씨의 내란우두머리혐의 재판에선 '기억'을 공개했다.
예상 밖 증언
당시 이 중사는 국회 안으로 들어가려고 했으나 경찰이 출입을 막고 있어서 국회 주변을 여러 차례 돌아야 했다. 그는 "제가 기억나는 것은, 국회에서 여러 번 돌다가 한 번 (대통령으로부터 전화가) 왔고, 여의도 진지… 그 주위에 도착했을 때 한 번 더 왔다"고 조심스레 말했다. '대통령 전화인 줄 어떻게 알았냐'는 김승미 검사의 질문에는 "계속 전화가, 수방사령관한테 전화가 왔는데 (사령관 전속부관이었던) 오상배 대위가 (대통령) 전화가 왔다고 해서 알게 됐다"며 '총' 이야기 등을 꺼냈다.
- 김승미 검사 "수사기관 조사를 받을 때는 기억이 잘 안난다고 했다."
- 이민수 중사 "그때 당시에는, 너무 긴장하고 떨렸었고, 저한테 피해가 올까봐 그렇게 얘기했던 것 같다."
- 김 검사 "지금은 얘기하는 이유가 무엇인가. 상황이 바뀌진 않았을 것 같은데."
- 이 중사 "이 사건을... 이 내용을 알면서도 자꾸 침묵하는 제 자신이 부끄럽고, 누구한테 말을 못한다는... 그 내용이... 잠이 안 오고, 저 혼자서 스트레스를 계속 받고 있는 것 같아서 말하게 됐다."
예상 밖이었다. 이 중사는 윤씨 측 변호인단 요청으로 당초 계획보다 먼저 부른 증인이었다. 변호인단이 이 중사를 지목한 까닭은 먼저 이루어진 오 대위 증언의 신빙성을 깎아내리기 위해서였다.
계엄 때 사령관 차량에 동승했던 오 대위는 지난 5월 법정에 출석해 대통령과 사령관이 총 네 차례 통화
했고, 국회가 계엄 해제요구안을 의결 못하도록 '네 명이서 한 명씩 들쳐 업고서라도', '총을 쏴서라도, 문을 부수고 (본회의장으로) 들어가라'는 대통령 지시가 있었다
고 증언했다. 당시 변호인단은 오 대위를 집요하게 공격했다. 그리고 차량을 직접 몰았던 이 중사의 '대통령과 사령관의 통화는 기억나지 않는다'던 수사기관 진술을 내세워 증인신문 순서 변경을 주장했다.
하지만 18일 이 중사는 정확한 통화 시각, 내용, 횟수 등은 기억나지 않지만 대통령과 사령관 사이에 이뤄진 통화가 "두 번은 확실하다"고 말했다.
12월 4일 국회 진입 실패 후 여의도 진지로 이동한 다음 잠깐 졸았다는 '작은 사실'도 오 대위 증언과 동일했다. 이 중사는 졸다가 "옆에서 '대통령님 전화 왔습니다' 해서 깜짝 놀라 가지고 (깨어났다)"고 회상했다. 뒤이어 나온 '결정적 사실' 역시 오 대위 증언과 크게 다르지 않았다.
- 이경원 변호사 "대통령과 이진우 사이 통화하는 내용을 아주 일부는 들었다고 증언했는데, 증인이 그 통화를 들을 당시에 이게 대통령 목소리인지 아닌지 알 수 있었나."
- 이 중사 "정확하게 알 수 있었다."
- 이 변호사 "어떤 이유로 들렸나."
- 이 중사 "그 전에 전속부관 오상배 대위가 '대통령님 전화 왔습니다' 했고, 그 이후에 왜 소리가 들렸는지 모르겠지만, 그 목소리가 뉴스에서 듣던 그 목소리였다."
윤씨 측 위현석 변호사는 "증인, 수사기관에서 진술한 내용과 전혀 다른 내용을 진술하고 있지 않나"라고 다그쳤다.
울먹인 군인
이 중사는 진술 번복을 시인했다. 12월 6일경 '블랙박스 좀...'이란 오 대위 말만 듣고 사령관 차량 블랙박스 기록을 삭제한 사실도 인정했다. '총을 쏘더라도'인지 '총을 쏴서라도'인지, '두 번, 세 번 계엄을 하면 된다'인지 '계엄을 다시 하면 되니까'인지 등 다소 표현을 부정확하게 기억하는 점도 부정하지 않았다. 하지만 '대통령의 전화를 들었다'는 데에선 물러서지 않았다
.
내란특검 쪽은 굳히기에 나섰다. 김 검사는 "피고인(윤석열)의 말을 들었을 때 어떤 생각이었는가"란 질문을 던졌다.
"음... 믿음이 깨진 것 같다."
송진호 변호사가 재판부에 "상황에 대한 평가는 배제해줬으면 좋겠다"며 이의를 제기했지만, 김 검사는 "수사기관과 진술이 달라진 부분이 있기 때문에, 어떤 경위에서 이런 생각을 가졌는지 등을 구체적으로 여쭈는 것"이라며 신문을 이어갔다. 재판부는 별달리 제지하지 않았다.
이 중사는 대통령과 사령관의 통화를 들었다는 사실을 아무에게도 말 못했다며 "들을 만한 사람이 없던 것도 있고, 굳이 이걸 말해봤자... 좋을 건 없다고 생각하긴 해서"라며 말끝을 흐렸다. 그는 진술 번복 계기를 추가 설명할 때도 복잡한 심경을 드러냈다. 작게 한숨으로 발언을 시작하더니, 내내 목소리가 떨렸다. 다소 울먹이기도 했다.
"먼저 (진술이) 바뀌게 된 경위를 말씀드리면... 누군가한테 말하지 못하니까 혼자서 스트레스를... 받은 것 같다. 그래서 최근에, 또 이런 일이 있은 이후로 잠을 못자고, 혼자서... 끙끙대는 제 자신을 보고... 한심하다고 생각을 했던 것 같다."
"정치재판인가" 심기불편 변호인단
변호인단은 불편한 심기를 감추지 못했다. 자신들의 의도를 철저히 빗나갔을 뿐 아니라 '피고인 윤석열'이 헌법기관인 국회의 기능을 마비시키려 한 것으로도 모자라 추가 계엄을 꿈꿨다는 정황을 뒷받침하는 증언이 또 다시 등장한 형국이었다. 이 중사에게 "오늘 증언을 통해 마음 속 짐을 충분히 털고 갈 수 있는 시간이 됐으면"이라고 말하는 박억수 특검보를 향해 위현석 변호사는 "그게 질문하는 내용인가"라며 거세게 항의했다.
송진호 변호사는 "이 재판이 정치재판이 아니지 않나"라며 목소리를 높였다. 그는 "최근 국방부 장관이 계엄 당시 명령에 복종하지 않거나 명령을 거부한 사람들을 포상하고 있는데, 승진 관련해서 진술을 번복하는 것 아닌가"라며 이 중사를 추궁하기도 했다. 또 특검이 증인들의 계엄 당시 심경을 묻는 것을 두고 "기자들에게 기사거리를 제공하고, 이 사건 계엄에 대해서 부정적 시각의 기사를 내보내는, 정치적 재판이 이뤄지도록 압박하는 수단으로 보인다"고 날을 세웠다.
박 특검보는 "과도한 표현"이라고 맞받았다. 그는 "지금 변호인이 법정에서 저희가 기자들을 의식해 뭔가 자극적인 발언을 하고 그런 식으로 말씀하셨는데, 그것은 전혀 저희 의도와 상관없이 변호인 스스로 말씀하는 것"이라며 "이 사건에서 (계엄 당시가) 전시나 이런 일에 준하는 사태였는지와 관련해서 증인의 경험을 묻는 것이기 때문에 정치적 상황을 쭉 묻는 것과 다르지 않나"라고 반박했다.
결국 송 변호사가 "알겠다"며 한 발 양보했다. 재판부는 "서로 오해 소지가 있으니까 차분하게 해달라"고 당부했다.
다음 공판은 8월 28일 오전 10시 열릴 예정이다. 이날도 윤씨는 불출석할 가능성이 크다.
[관련 기사]
"너네는 계속 해" 수방사령관 부관이 증언한, 그날 윤석열의 전화 네 번
https://omn.kr/2dgn0
"그래서 막 정의감 불탔나?" 윤석열 변호인단이 젊은 군인을 대하는 방식
https://omn.kr/2dj08