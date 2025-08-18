이주 노동자 사망 업체, 이익잉여금 112억 원

큰사진보기 ▲화성시 정남면에 위치한 플라스틱 제조공장에서 지난 3일 이주노동자가 기계를 청소하다 사망했다. ⓒ이주노조 ⓒ 화성시민신문 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 화성시민신문에도 실렸습니다.

3일 플라스틱 공정 압출 성형 기계 롤러를 청소하다 사망한 이주 노동자가 일한 업체는 112억여 원의 잉여금을 보유한 업체다.화성시 정남면에 위치한 플라스틱 제조공장은 1976년 설립된 회사로 주 사업 목적은 합성수지와 합성섬유 재생가공 및 판매업이다. 대표와 특수관계자가 지분 100%를 보유하고 있는 회사다.제조공장의 재무제표를 살펴보면 이익잉여금이 2021년 92억에서 2024년 112억으로 지속적으로 증가했다. 2022년 인건비 총액이 26억에서 20억으로 6억여 원이 감소돼 당시 업체 노동자가 줄었음을 알 수 있다.한국공인회계협회 관계자는 "해당 업체는 현금을 40억 정도 보유한 회사로 적자 난 적도 없고 탄탄한 재정 구조로 보인다. 아리셀 참사 이후 이주노동자의 인권에 대한 문제가 불거지고 있는 가운데, 안전에 대한 부분에 투자를 더욱 강화해야 할 것으로 보인다"고 말했다.화성시민신문이 취재한 바에 따르면 사고를 당한 네팔인 노동자(31)는 사고가 난 업체에서 일한 지 5개월 정도 됐다.압출 성형 기계 롤러는 총 3대가 있으며, 사고로 사망한 이주 노동자가 기계를 청소하다가 깔려 사망했다. 사고 당시 내부 CCTV는 설치돼 있었으나 작동하지 않은 상태였다. 사고 이후 해당 공장은 작업이 중지됐다. 중대재해처벌법에 적용되는 회사다.8일 화성시민신문이 사측에 확인한 결과 공장 관계자는 "사고 조사 중이라 지금 명확한 답변을 드리기는 어렵지만, 3명이 3대의 기계를 담당한 것은 아니다. CCTV 작동 여부는 현재 확인하기 어렵다"고 답했다.박희은 경기이주평등연대 집행위원장은 "동료의 죽음에 충격을 받은 이주노동자들은 또다시 죽음의 작업장에서 일해야 한다는 공포감에 휩싸여 있다. 산재 사망사고에 대한 철저한 조사와 책임자 처벌, 이러한 죽음이 반복되지 않도록 안전한 일터를 만들기 위한 노동안전보건실태조사가 시급히 이뤄져야 한다"고 밝혔다.