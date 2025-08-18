양파값, 수입산이 더 비싸... 농민들 뿔났다

큰사진보기 ▲양파 수확 현장 ⓒ 주간함양 관련사진보기

"국산 양파는 농민의 피다. 그 피를 수입 양파로 바꾸려는 자, 더 이상 이 땅의 농정을 맡을 자격이 없다."

(사)전국양파생산자협회는 18일 낸 자료를 통해, 8월 들어 양파값은 수입산이 국산을 앞지르고 있다며 이같이 밝혔다.수입산이 국산을 앞지르는 양파값 역전현상이 나타나는 게 처음은 아니지만 보통 저장 양파가 나오는 매년 연초 이후에나 나타나지 성출하기인 8월에 나타나기는 처음이라는 것이다.양파 수확기는 4~7월이고 8월부터 이듬해 3월까지는 저장 출하기다. 이날 서울 가락시장 양파 1kg 가격을 보면 국산은 1188원(특)이고 수입산은 1231원(특)이다.이날 양파 전체 반입 물량은 77만 2552kg인데 이중 수입산은 19만 6240kg이다. 수입산은 대부분 중국산이다.가락시장 양파 산지별 반입물량을 보면 무안 48.6%, 함평 13.3%, 완주 2.7%, 영암 2.5%, 부안 2.3%, 광주남구 2.2%, 당진 1.7%, 고령 0.7%, 경기 광주 0.2%, 서산 0.1%, 창녕 0.1%, 태안 0.1%이며, 중국이 25.4%다.양파 수입산이 국산을 앞지르는 상황에 대해, 농민들은 "윤석열 내란 농정 3년은 양파 수입업자들의 천국을 열어주었다. 국산 양파 가격이 조금만 오를 기미만 보여도 정부가 수입 양파를 무작위로 들여와 국산 양파 시장을 조금씩 죽이고 있었다. 그 결과 100% 자급하던 국산 양파 시장을 10% 이상 중국 양파에 내주었다"라고 했다.이어 "정부가 관세할당제(TRQ)로 열어준 수입 양파 시장을 관세 135%를 내더라도 수입하겠다는 민간수입업자들이 이제 시장에 활개를 치고 있다"라고 덧붙였다.송미령 농림축산식품부 장관에 대해 농민들은 "정부는 민간 양파 수입을 막기 위해 어떤 노력을 하였는가? 수입 양파에 대한 검역을 강화했는가? 중량을 속이고 들어오는 수입 양파 물량에 대해 전수조사하고 있는가? 우리나라만 유일하게 수입 양파에 대한 기준 가격을 10%까지 낮추어 신고해도 통관이 되는 제도를 바꾸려고 노력하였는가?"라고 물었다.이어 "농식품부는 아무 것도 하지 않았다. 오히려 국산 양파의 숨통을 끊고 있다"라고 했다.양파 생산자들은 "국산 양파 산업을 지키기 위해 생산자협회와 유통인들은 나섰다. 관세청 앞에서 수입 양파 전수조사 요구, 식약처를 찾아가 국내 농산물과 동일한 검역기준 적용 촉구, 가락시장 수입 양파 상장경매 중단 요구 집회, 수입 양파 최대 거래처인 동화청과에 8월 17일부터 출하 거부 결의, 이것이 대한민국 농업의 최전선에서 버티는 이들의 절박한 저항이다"라고 했다.이어 "그런데 정부는 전국유통인연합회의 출하 거부 투쟁을 기회 삼아 정부 비축 양파를 긴급 방출했다"며 "수급 가이드라인에도 맞지 않는 정치적 방출, 이것이 윤석열식 내란 농정의 완전한 복사판이 아니고 무엇인가? 윤석열 내란 농정의 적폐 장관을 그대로 앉혀 놓으니 수입 양파 중심의 양파 수급 정책이 그대로 진행되고 있다. 송미령 장관 유임은 그 자체로 국산농업 말살 정책의 지속을 선언한 것"이라고 덧붙였다.양파생산자들은 "국산농업 말살의 주범 내란 장관 송미령 장관 즉각 사퇴하라", "수급가이드라인 무시하고 정부 비축 양파 방출한 책임자를 처벌하라", "수입 양파 검역 및 통관 강화, 기준가격 왜곡 제도 전면 개정하라", "정부는 즉각 국산양파산업 관계자들과 협의하라"라고 촉구했다.양파 농민들은 "우리 요구가 관철될 때까지 전국의 생산자, 농협, 유통인, 소비자와 함께 끝까지 싸울 것임을 선언한다"며 "이 싸움은 단지 양파가격의 문제가 아니라 대한민국 농업의 주권을 지키는 투쟁"이라고 강조했다.