한미동맹의 현대화와 대한민국의 역량

8월 25일 미국 워싱턴 D.C.에서 한미정상회담이 열리는 가운데, 민정훈 국립외교원 교수가 한미 동맹 관련 의견을 보내와 싣습니다.

이재명 대통령이 7월 30일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 비상경제점검 태스크포스(TF) 3차 회의에서 발언하고 있다.

민정훈 국립외교원 교수

덧붙이는 글 | 글쓴이는 국립외교원 미주연구부 교수입니다.

이재명정부 출범 이후 최초의 한미 정상회담이 8월 25일 미국 워싱턴 D.C.에서 개최된다. 이번 정상회담은 양국 정상 간 신뢰 형성과 한미 관계 발전을 위한 중요한 토대가 될 것으로 예상된다. 이번 한미 정상회담의 주제는 '미래형 포괄적 전략동맹으로 발전하는 한미동맹'이 될 것으로 예상되며, 이를 위해 군사·안보·경제·통상·과학기술·에너지·인적 교류 등 제반 분야에 걸친 양국 간 협력 증대 방안들이 정상회담 결과물에 포함될 것으로 보인다.지난 70여 년간 한미동맹은 대한민국 발전을 견인하는 우리 안보의 핵심축 역할을 성공적으로 수행해 왔으며, 이재명정부의 안보정책도 굳건한 한미동맹을 토대로 하고 있다. 이번 한미정상회담을 통해 한미동맹을 상호 호혜적으로 발전시키는 토대가 마련될 것으로 보인다. 구체적으로 한미동맹을 미래형 포괄적 전략동맹으로 발전시키고, 변화하는 지역 안보 환경에 대응하기 위해 동맹의 현대화 작업을 추진해 나갈 것이라는 큰 틀의 합의가 이루어질 것으로 예상된다. 주한미군의 역할 조정 및 전략적 유연성, 한국군의 역할 및 기여 확대, 전시작전통제권 전환 등 한미동맹 현대화의 주요 내용들은 추후 실무 협의를 통해 구체화될 것으로 전망된다.한미동맹의 현대화는 지역 안보 환경의 변화에 대응하여 한미동맹의 역할을 한반도를 뛰어넘어 인도-태평양 지역으로 확대하는 것을 핵심으로 한다. 북한의 점증하는 군사적 위협, 북·러 군사협력의 강화, 중국의 전략적 역할 및 영향력 확대 등 역내 안보 환경에 대응하여 한미동맹이 한반도 뿐 아니라 지역 안정과 번영을 위해 보다 적극적인 역할을 수행하기를 기대한다. 이를 위해 대북 방어에 있어 한국군의 주도적 역할 확대 및 국방비 증액, 전시작전통제권 전환 등 동맹국 한국의 보다 능동적이고 적극적인 역할을 요구한다.이러한 상황은 한반도 안보를 위한 우리 군의 역량 강화가 상호 호혜적인 동맹 현대화의 초석임을 보여주는 동시에 대한민국의 역량에 대한 미 측의 신뢰를 반영하고 있다. 주한미군이 한반도를 뛰어넘어 인도-태평양 지역으로 역할을 확대하기 위해서는 대북 방어를 위한 한국군의 충분한 역량이 뒷받침되어야 하기 때문이다. 또한 세계 최강 군사력을 보유한 미국이 중국 견제를 위한 전략적 요충지인 한반도 방위에 있어 우리 군의 주도적 역할 확대를 희망하는 것은 한국군의 역량 강화에 대한 믿음과 기대를 보여준다.국가 안보에 있어 과신은 금물이지만 우리 군은 북한의 군사적 위협에 대응하기 위한 충분한 역량을 확보하고 있다. 세계 10위권의 경제 대국으로서 대한민국은 세계 5위 수준의 군사력을 지니고 있으며, 한국의 1년 국방예산은 북한 국내총생산(GDP)의 1.45배 수준에 달한다. 또한 K2 전차, K9 자주포, 중거리 지대공 유도무기 천궁Ⅱ, F-50 전투기 등 K-방산 무기의 유럽, 중동, 동남아 등 전 세계에 걸친 수출 확대는 한국군 역량의 우수성을 뒷받침한다.한편 우리 군의 역량 강화는 국방비 지출 확대를 수반한다. 올해 우리 국방예산은 61조 2469억 원으로 이는 GDP의 2.32%에 해당한다. 우리 정부는 꾸준히 국방비 지출 규모를 늘리고 있다. 두 개의 장기화되고 있는 전쟁 등 불확실하고 불안정한 국제 안보 환경은 국방비 증액을 세계적인 추세로 만들었으며, 우리 군의 전력 강화를 위한 비용 지출은 우리 군의 역량 강화에 기여하고 있다.군사적 역량 강화를 토대로 우리 군은 한반도 방위를 위한 로드맵을 마련하고 미국과의 긴밀한 소통 및 협력을 통해 한반도 안보 상황을 안정적으로 관리해 나가야 한다. 대북 방어와 한반도 안보를 위한 우리 군의 역할이 확대되고 책임이 강화됨에 따라 전시작전통제권 전환을 위한 한미 양국 간 협의 및 검증 절차에 속도를 낼 수 있을 것이다. 한미 양국 간 합의를 통한 전시작전통제권의 전환은 자주국방의 역량을 확인해주는 핵심 요소일 뿐 아니라 향상된 우리 군의 역량을 토대로 철통같은 방위태세와 군사강국의 위상을 확립하는 데 기여할 것이다.대한민국은 한반도 안보의 핵심 주체로서 대북 방어와 한반도 방위를 위한 강력한 군사력과 전략적 역량을 보유하고 있다. 한미동맹 현대화는 우리의 역할 및 기여 확대를 통해 동맹 관계를 상호 호혜적으로 발전시키는데 기여할 것이며, 이러한 노력은 한미동맹을 미래형 포괄적 전략동맹으로 발전시키는 디딤돌이 될 것으로 기대된다.