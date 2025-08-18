여주시, 2025년 여주시 도예명장 및 도예기능장 후보자 모집

큰사진보기 ▲경기 여주시가 도자기술로 전통문화예술을 계승하고 여주시 도예발전에 공헌한 사람을 선발하기 위해 ‘2025년 여주시 도예명장 및 도예기능장’ 후보자를 모집한다. ⓒ 여주시 관련사진보기

경기 여주시가 도자기술로 전통문화예술을 계승하고 여주시 도예발전에 공헌한 사람을 선발하기 위해 '2025년 여주시 도예명장 및 도예기능장' 후보자를 모집한다.공고기간은 8월 6일부터 11월 3일까지이며, 접수는 오는 10월 27일부터 11월 3일까지 진행된다.선정인원은 도예명장 1명, 도예기능장 3명이다. 도예명장의 선정분야는 성형, 조각, 서화 등 도자기 제작 관련 모든 분야이며, 여주시에서 10년 이상 주민등록을 두고 도예산업에 30년 이상 종사한 자를 대상으로 한다. 도예기능장은 성형, 조각, 서화 각 분야별 1명씩 선발하며, 여주시에서 7년 이상 주민등록을 두고 도예산업에 20년 이상 종사한 자가 대상이다. 후보자는 사업장 소재지 관할 읍･면･동장 또는 도예산업 관련 단체장의 추천을 받아 신청할 수 있다.심사는 공정성을 위해 대학교수와 민간 전문가 등으로 구성된 여주시 도예명장 심사위원회에서 진행한다. 1차 서류심사에서는 ▲도예분야 입상경력 및 기술보유 정도 ▲도예산업 발전 기여도 ▲도예문화 발전 공헌 ▲사회기여 활동 등을 심사하며 2차 실기심사에서는 도예명장은 지정과제와 자유과제 시연, 현장 실사를, 도예기능장은 자유과제 시연과 현장실사를 평가한다.도예명장과 도예기능장으로 선발된 자는 증서와 현판이 수여되고, 선정된 연도에 연구활동비 지원을 받으며, 도자관련행사 참여 및 홍보요원 우선 임명 등 다양한 예우를 받게 된다.접수는 방문 또는 우편으로 가능하며 이와 관련한 자세한 사항은 여주시청 홈페이지 고시·공고란의 모집 공고문에서 확인할 수 있다.