굽은 등, 낡은 호미... 강화도의 진경산수는 바로 이런 것

큰사진보기 ▲진경산수의 재해석, 땅에 기대어 성실하게 살아가는 사람들 ⓒ 아트허브 관련사진보기

큰사진보기 ▲1939년생 구옥희 님은 태어나고 자란 강화군 양도면 도장리에서 평생 살았다. ⓒ 아트허브 관련사진보기

큰사진보기 ▲지금도 현역 농부인 구옥희 님은 땅과 점점 가까워지고 있다. 그 분의 굽은 허리는 땅에 기대어 살아온 인생 여력을 보여주는 듯하다. ⓒ 이승숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲농부의 손은 또 하나의 농기구다. ⓒ 아트허브 관련사진보기

큰사진보기 ▲호미와 삽, 곡괭이며 기타 농기구들은 '흙을 파뒤집고 부수어 뿌리에 바람의 길'을 낸다. ⓒ 이승숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲땅이 하늘이고 밥이 하늘이다. 밥은 땅에 발을 딛고 서서 일하는 사람들에게서 온다. ⓒ 이승숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲허용철 작가는 땅의 숨결과 땅과 하나가 된 사람들을 찍는다. 순간을 영원으로 담는다. ⓒ 이승숙 관련사진보기

큰사진보기 ▲3인3색의 관람 모습 ⓒ 임영미 관련사진보기

허용철 작가 연보

​. 개인전 6회(강화, 인천, 서울)

. 인천 현대미술전, 현대그림패 갯꽃 전, 황해미술제, 민중미술15년 전, 강화민예총 주최 강화도 주제 전 등 200여 회의 단체전.

. 1984년부터 작품 활동 시작. 1996년 강화로 삶의 터를 옮김.

. 현장미술패 갯꽃 대표, 교육문화공간 밝은터 대표, 전교조 인천부지부장, 인천민족미술인협의회 대표, (사)한국민족예술인총연합 인천지회장역임, 현재 (사)인천문화재단 이사, 강화시민회의 공동대표, 강화뉴스 이사, 연간지 '강화시선' 편집주간.

덧붙이는 글 | 허용철 작가의 진경산수 -강화, 다섯 번째 이야기 '생명 -상생' 전은 8월 13일~ 8월 27일까지, 인천교육청 학생교육문화회관 2층 가온갤러리에서 열리며 8월 29일부터 9월 14일까지 강화 문화반딧불에서도 전시합니다.

허용철 작가의 <생명–상생> 전을 보러 지난 17일(일)에 인천 '가온갤러리'에 갔다. 이번 전시회는 2025년 인천교육청 학생교육문화회관 가온갤러리 공모전에 선정된 허용철 작가의 개인전으로, '진경산수-강화, 생명과 상생'을 오는 27일까지 개최한다.전시회장인 '가온갤러리'의 '가온'이란 말이 무슨 뜻일까 궁금해서 찾아봤더니 온도를 높인다는 뜻도 있지만 한가운데, 중심을 뜻하는 순수 우리말이기도 했다. 학생 시절은 우리 인생에서 중심을 향해 가는 시절이라 할 수 있을 것 같다. 그러니 학생교육문화회관의 갤러리 이름을 '가온갤러리'로 한 것은 참 잘한 것 같이 느껴졌다.그렇지만 또 다르게도 생각해봤다. 사람은 늙어 죽을 때까지 배워야 한다는 말도 있지 않은가. 늘 배우는 사람을 '학생'이라고 한다면, 우리 모두는 학생이다. 그러므로 '가온갤러리'는 우리 모두를 위한 전시장인 셈이다.전시장은 크고 좋았다. 너른 전시장에 적절한 간격을 두고 전시 되어있는 작품을 보니 작가가 전하려는 말이 전해져 오는 듯했다. 미술에 대해서는 아는 게 없어 까막눈이나 마찬가지지만 내 마음이 가는 대로 보고 느꼈다.허용철 작가는 동네 이웃으로 오래전부터 알고 지내는 사이다. 하지만 그분의 작품 세계는 잘 알지 못한다. 평소 나누는 대화를 통해서 인문학적 소양이 상당하다는 건 느꼈지만 그 역시 나의 짧고 좁은 소견 탓으로 다 알아듣지는 못했다. 그래서 생명과 상생을 담은 이 전시회 역시 작가가 전하고자 하는 뜻의 아주 조금밖에 알아듣지 못했다.허용철 작가의 <생명 - 상생> 전은 강화의 진경산수를 담고 있다. '진경眞景'은 실제의 경치, 또는 실제의 모습 그대로 그린 그림을 말하고 '산수山水'는 산과 물이라는 뜻으로 경치를 이르는 말이기도 하다. 그러니까 진경산수眞景山水는 산과 물이 어우러진 자연의 아름다움을 그린 그림을 뜻한다.하지만 허용철 작가는 '지역민으로 온전히 살고자 하는 나에게 강화의 진경이란, 끊임없이 변화하는 자연의 풍광 속에서 땅의 노동으로 성실하게 살아가는 이웃들의 속 모습이다'라고 말한다. '리얼리즘을 지향하는 작가로서의 나는 그 모습을 통해 '생명은 상생'이라는 오래된 진리를 이미지로 펼쳐보고자 하는 꿈을 가지고 있다'고 작가는 덧붙여 말했다.작가는 말한다. "그을리고 깊게 주름진 얼굴, 나무 뿌리를 닮아가는 손, 검고 가느다란 할머니 팔뚝, 밭고랑에 종일 앉아 일하는 아주머니, 농사 도구를 실은 유아차, 그 차를 밀고 가는 할머니의 뒷모습, 낡은 호미, 논둑과 밭 가장자리의 고요, 논물에 흔들리는 어린 벼, 찢어진 폐비닐이 어지러이 널려있는 늦가을과 겨울의 밭, 무심히 저 홀로 핀 이른 봄의 키 낮은 꽃들..." 이 모든 것들에서 강화의 참 모습을 작가는 발견했다.'강화로 이사 와서 지역 사람이 된 지 꽤 오랜 시간이 지났지만 여전히 주변을 맴돌며 관찰하는 입장에 머무르는 자신을 느낀다'고 작가는 말한다. 그것은 작가의 생업이 땅의 노동과 함께 하지 않기 때문일 것이라고 했다.땅과 하나가 되어 일을 하는 사람을 '농부' 라고 한다면, 농부는 진정 땅을 담아내는 예술가이다. 그런 점에서 허용철 작가는 자신의 한계를 안다. 농사를 짓지 않으니 진정으로 땅과 하나가 되지는 못하지만 그래도 '땅의 노동을 객관적인 시선으로 들여다보고 재구성하는 작업'도 괜찮지 않을까 생각한다.허용철 작가의 <생명 - 상생> 전에 출품된 작품들의 무대는 강화군 양도면 도장리다. 작가는 사진기를 들고 동네를 어슬렁거리며 사진을 찍는다. 어찌 보면 일 없이 노는 사람 같을 수도 있다. 그러나 그것이 작가의 일이고 농사다. 허용철 작가는 땅의 숨결과 땅과 하나가 된 사람들을 찍는다. 순간을 영원으로 담는다.​'인간이 자연과 함께하는 삶의 방식과 그 의미를 어떻게 효과적으로 표현할 수 있을까?를 고민한 결과 그림이 아닌 사진을 선택'했다고 작가는 말한다. 강화 양도면 도장리의 논과 밭, 동네를 어슬렁거리며 다니다 만난 순간과 느낌을 사진에 담았다. 그렇게 얻은 이미지들을 재구성한다. 그 작업의 결과가 강화의 진경산수로 표현되었다.'도감뿌리' 농장의 주인인 안재원 님(76)은 강화도에서 400여 년 살아온 순흥 안씨 11대 손이다. 친환경 농사를 짓는 안재원 님은 '농업의 진정한 가치는 마음과 몸의 정화에 있다'고 생각한다. 친환경농법을 후대로 전승하기 위해 '도감뿌리' 농장을 만들었는데, '도감뿌리'는 도장리 '장아래 마을'의 옛 이름이기도 하다.1939년에 태어난 구옥희 님은 올해 여든여섯이시다. 한 동네 청년 유총금씨와 혼인하여 2녀1남을 둔 구옥희 님은 출생지인 강화군 양도면 도장리 마을을 벗어나 살아본 적이 없다. 농사를 해서 살림을 일으켰고 자녀들을 키우고 가르쳤다. 지금도 현역 농부인 구옥희 님은 점점 땅과 가까워지고 있다. 그 분의 굽은 허리는 땅에 기대어 살아온 인생 여력을 보여주는 듯하다.포도 농사를 짓는 조영보 농부는 타지에서 태어나고 자란 사람이다. 대학에서 생화학을 전공하고 독재 타도를 위해 온 몸을 던져 투쟁했던 청년 조영보는 강화로 온 뒤 농부가 되었다. 땅과 하나가 된 그의 삶은 점점 순해지고 맑아졌다. 환갑을 막 지난 조영보 농부의 손은 거칠다. 그의 거친 손과 굵은 손마디는 그의 또 다른 이력이다.허용철 작가가 담은 풍경과 사물들 속에 '호미'가 있다. 농기구 중에 호미는 여성과 가깝다. '삽'과 '곡괭이'에서는 남성이 연상되지만 '호미'에서는 여성이 느껴진다. 그래서 그런 걸까, '인간은 모두 호미의 자식들이다'라고 황규관 시인은 말했다. 허용철 작가도 '호미'를 마음에 담았다. '풀을 메고 흙덩이를 부수고 뿌리에 바람의 길'을 내는 호미에게서 '땅에 붙어 한 평생을 살아낸 농부'들을 작가는 본다.작가는 사람이 떠난 폐가에서 어떤 기운이 생명을 지탱하는지를 고민하고, 폐업한 지 오래 된 폐 돼지농장에서 '고기'로만 대해졌던 생명에 대해서도 생각한다. 농사는 천하의 근본이라며 '農者之天下大本'이라 떠받들지만 지금은 빛바랜 사진처럼 땅에 떨어진 농사의 격에 대해서도 생각한다.​땅이 하늘이고 밥이 하늘이다. 밥은 땅에 발을 딛고 서서 일하는 사람들에게서 온다. 그 땅을 모시는 사람들이 하늘님이다. 고봉으로 담아주던 밥그릇에서 하늘님의 마음이 보이고 밥을 퍼서 먹는 숟가락에는 땅에 발을 딛고 사는 사람들이 보인다. 일하는 사람 모두가 다 하늘님이다. 고봉 밥그릇과 숟가락에서 생명을 지키고 이어간 숨결이 보이는 듯했다.허용철 작가의 <생명 -상생> 전을 보고 밖으로 나왔다. 입추도 지났건만 8월 중순의 한낮은 여전히 뜨거웠다. 도시의 열기는 피하고 싶은 고통이었다. 그러나 농촌의 8월 중순의 뜨거운 기운은 도시와는 다르게 고마운 열기다. 농작물들은 그 열기를 자양분 삼아 쑥쑥 자란다. 농작물과 함께 풀들도 제 영역을 넓힌다.사람의 손이 가지 않으면 농작물은 제대로 자라지 못한다. 풀은 그 반대다. 어찌 보면 농사는 자연의 순리에 역행하는 일이다. 농부는 끊임없이 풀을 잡고(뽑아 죽이고) 농작물을 키운다. 자연의 순리에 따르지 않는 일이니 애를 쓰고 힘을 들여야 한다. 꼿꼿하던 허리는 점점 굽혀진다. 내 고집을 내리고 땅에 절을 한 결과 얻은 몸이다.오늘도 농부는 자신을 낮추며 땅에 절을 한다. 허용철 작가는 그 순간들을 기록한다. <진경산수 - 강화, 생명 – 상생> 전은 작가가 그동안 지은 농사이고 농작물이기도 하다.