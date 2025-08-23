"족보도 다 젖었다" 90대 어머니와 전동차 버리고 탈출했지만...

<월간 옥이네> 8월호는 '재난 이후의 공동체'를 기록하고자 했습니다. 산불과 수해를 겪은 옥천 마을들, 지난해 큰 비로 제방이 붕괴되며 수해를 입은 대전 정방마을, 올해 3월 사상 최악의 산불을 겪은 경북 의성 점곡면까지. 재난 이후 마을이 어떻게 다시 연결되고 회복되는지를 따라가 봤습니다.

큰사진보기 ▲한때 물이 차올랐던 마당 풍경 ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

"1977년 8월 8일, 그때 집이 침수된 이후로 처음이었어. 그때는 도로포장도 안 됐고 집마다 소를 키우던 때인데, 우리도 소 끌고 나와서 마을 높은 데에 매어놓고 그랬던 게 생생해. 이번엔 족보도 다 물에 젖어서 말리느라 난리였지." (임대헌씨)

"살림살이 다 꺼내다가 깨끗하게 씻어내고, 드라이기로 말리고... 두 달간 애들이 왔다갔다 하며 다 도와줬어. 아니었으면 우린 꼼짝도 못했지." (이기완씨)

"마당까지 물이 들어온 걸 보고 대피해야 하나, 어떻게 해야 하나 새벽부터 발만 동동 굴렀는데 다행히 아침이 되니 물이 많이 빠지더라고. 그만했기에 다행이지. 논밭 일부가 쓸려갔지만, 재난지원금 신청은 따로 안 했어요. 적은 피해는 누가 거들떠보지도 않을 텐데, 뭐."

"평소에도 새벽 4시 30분이면 일어나서 차로 마을을 한바퀴 돌아요. 그날도 트럭을 타고 마을을 도는데, 묘금폐교에 토사가 다 쏟아져 내렸더라고. 캠핑장 문 열고 한창 잘되고 있었는데, 만약 손님이 있었으면 어쩔 뻔했나 생각하면 아찔했지요." (묘금리 김병식 이장)

이번이 심하긴 했지만, 큰비가 올 때 학교 운동장에 토사가 쏟아지는 일은 아주 오래전부터 있었어요. 1970년대에도 한번 그렇게 되어서 학부모들이 삽 들고 리어카 끌고 와서 복구작업을 했다고. 하수관이 얇아서 이렇게 문제가 터지는 거예요." (묘금리 김범식 노인회장, 74세)

"제일 확실한 것은 집을 높은 지대로 이동하거나 단 높임 작업을 하는 것이지만 현실적인 이야기가 아니니까... 지금으로서는 하수관 준설 작업을 철저히 하는 게 최선이지 않을까 싶네요. 올해도 비가 많이 왔지만, 하수관 청소를 깨끗이 해두어서인지 피해가 없었어요." (군서면 오동2리 전우찬 이장)

"지난 수해 이후 또다른 피해를 예방하기 위해 지난해 가을과 올해 봄, 하수관 불순물을 제거·청소하는 준설 작업에 평년보다 1.5배가량 예산과 인력을 투입했습니다. 작업을 마친 이후로 아직까지 큰 수해 피해 신고는 들어오지 않고 있습니다." (옥천군 안전관리과 김희종 과장)

큰사진보기 ▲충북 옥천군 군서면 동평리. 지난해 수해의 흔적은 찾아보기 힘든, 평화로운 풍경이다. ⓒ 월간 옥이네 관련사진보기

월간 옥이네 통권 98호 (2025년 8월호)

글·사진 한수진