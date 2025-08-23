"족보도 다 젖었다" 90대 어머니와 전동차 버리고 탈출했지만...

<월간 옥이네> 8월호는 '재난 이후의 공동체'를 기록하고자 했습니다. 산불과 수해를 겪은 옥천 마을들, 지난해 큰 비로 제방이 붕괴되며 수해를 입은 대전 정방마을, 올해 3월 사상 최악의 산불을 겪은 경북 의성 점곡면까지. 재난 이후 마을이 어떻게 다시 연결되고 회복되는지를 따라가 봤습니다.
지난해 7월, 8일부터 10일까지 사흘간 쏟아진 비는 충북 옥천 곳곳을 물바다로 만들었다. 이 비에 옥천읍에서 군서면으로 향하는 군도 19호선(읍 삼양사거리~군서면 월전리 군부대 입구) 일부가 붕괴되면서 2주간 차량진입이 불가능해지는 사태가, 옥천읍에서는 산사태로 사망자가 발생하기도 했다.
옥천군은 당월 25일 뒤늦게 특별재난지역으로 지정돼 복구작업을 이어왔는데, 수해가 발생한 지 1년이 지난 지금은 어떨까? 이 시기 가장 큰 피해를 입었던 마을 중 한 곳인 군서면 오동2리에서 당시 침수 피해를 입었던 이기완(92)·임대헌(67)씨를 만났다.
선명한 그날의 기억
새벽 4시 30분, 잠에서 깬 임대헌씨가 마주한 것은 동생의 다급한 얼굴이었다. 동생은 침대에 잠들어있던 그를 깨우며 "서둘러 높은 곳으로 가자"고 이끌었다. 집안에도 벌써 흙탕물이 들어왔고, 마당에는 물이 허리 높이까지 찬 상황. 어릴 적 앓은 뇌종양으로 거동이 불편한 임대헌씨는 평소 전동차를 타고 이동했지만, 마당에 세워둔 전동차는 침수된 지 오래였다. 두 개의 지팡이와 가족에 의지해 흙탕물을 헤치고 나오는 방도밖에는 없었다. 90대 고령인 어머니 이기완씨의 상황도 어렵기는 마찬가지.
한시가 급한 상황에 집안을 돌아볼 새도 없이 집을 빠져나왔다. 오동2리에서 이처럼 침수 피해를 입은 주민은 19가구. 이 중 7가구는 안방까지 물이 들어와 큰 피해를 입었다. 다행히 인명피해는 없었지만, 가구와 가전제품이 침수된 가구는 복구될 때까지 경로당과 다목적회관에서 임시거처 생활을 해나가야 했다.
"1977년 8월 8일, 그때 집이 침수된 이후로 처음이었어. 그때는 도로포장도 안 됐고 집마다 소를 키우던 때인데, 우리도 소 끌고 나와서 마을 높은 데에 매어놓고 그랬던 게 생생해. 이번엔 족보도 다 물에 젖어서 말리느라 난리였지." (임대헌씨)
어느 정도 빗물이 빠지고 다시 찾은 집의 모습은 처참했다. 마당은 물론 거실과 안방에도 시뻘건 진흙이 엉겨 붙어 엉망이고, 냉장고·TV·세탁기·전자레인지·전기밥솥 등 각종 가전제품도 침수돼 못쓰게 됐다. 절망적인 순간, 팔을 걷어붙이고 나선 것은 가족이었다. 대전·서울에 거주하는 7남매와 사위·며느리까지 총출동해 집을 정리하기 시작했다.
"살림살이 다 꺼내다가 깨끗하게 씻어내고, 드라이기로 말리고... 두 달간 애들이 왔다갔다 하며 다 도와줬어. 아니었으면 우린 꼼짝도 못했지." (이기완씨)
가족이 돕기 어려운 가구는 이웃과 자원봉사단이 도움의 손길을 보탰다. 이기완씨 가정의 경우 가족들이 일심동체로 도운 덕분에 복구작업은 속도를 올렸지만, 이 과정에서 웃지 못할 일도 있었다. 행정안전부가 고장난 가전을 지원할 목적으로 실사를 나왔을 때, 부지런히 고친 덕분에 새 가전을 받지 못한 것이다. 재난지원금 300만 원을 받았지만, 장판·벽지 도배, 각종 용품을 구매하는 데 든 비용, 무엇보다 이러한 상황에서 느낀 공포와 혼란은 무엇으로도 보상받기 어려울 테다.
인근 마을인 군서면 동평리에서도 비 피해는 있었다. 김미숙(65)씨는 당일 새벽, 잠에서 깨어 창밖을 내다보고 깜짝 놀랐다.
"마당까지 물이 들어온 걸 보고 대피해야 하나, 어떻게 해야 하나 새벽부터 발만 동동 굴렀는데 다행히 아침이 되니 물이 많이 빠지더라고. 그만했기에 다행이지. 논밭 일부가 쓸려갔지만, 재난지원금 신청은 따로 안 했어요. 적은 피해는 누가 거들떠보지도 않을 텐데, 뭐."
청성면 묘금리에서는 큰비에 산에서 토사가 떠밀려 내려와 자칫 큰 사고로 이어질 뻔한 일도 있었다. 묘금폐교는 지난해 3월부터 묘금영농조합법인이 캠핑장('캠핑클라쓰')으로 운영하고 있는데, 폐교 내 구거(배수로)가 터져 토사가 50cm 높이로 쌓였던 것. 금·토·일요일에만 손님을 받기에 캠핑장에 사람이 없었기에 망정이지, 누군가 있었더라면 인명사고로 이어질 법한 상황이었다.
"평소에도 새벽 4시 30분이면 일어나서 차로 마을을 한바퀴 돌아요. 그날도 트럭을 타고 마을을 도는데, 묘금폐교에 토사가 다 쏟아져 내렸더라고. 캠핑장 문 열고 한창 잘되고 있었는데, 만약 손님이 있었으면 어쩔 뻔했나 생각하면 아찔했지요." (묘금리 김병식 이장)
"이번이 심하긴 했지만, 큰비가 올 때 학교 운동장에 토사가 쏟아지는 일은 아주 오래전부터 있었어요. 1970년대에도 한번 그렇게 되어서 학부모들이 삽 들고 리어카 끌고 와서 복구작업을 했다고. 하수관이 얇아서 이렇게 문제가 터지는 거예요." (묘금리 김범식 노인회장, 74세)
하수관, 철저한 관리가 필수
짧은 시간 집중된 비에 지대가 비교적 낮은 곳의 피해는 어쩔 수 없을 지도 모르지만, 사전에 하수관 관리가 충분하지 않았던 것도 큰 피해의 요인이었다. 흙·나뭇잎·쓰레기 등 불순물이 관을 막으면 배수가 원활히 되지 않아 역류할 위험이 있기 때문.
"제일 확실한 것은 집을 높은 지대로 이동하거나 단 높임 작업을 하는 것이지만 현실적인 이야기가 아니니까... 지금으로서는 하수관 준설 작업을 철저히 하는 게 최선이지 않을까 싶네요. 올해도 비가 많이 왔지만, 하수관 청소를 깨끗이 해두어서인지 피해가 없었어요." (군서면 오동2리 전우찬 이장)
실제로 옥천군은 지난해 특별재난지역으로 지정된 이후 중앙정부로부터 특별교부금을 받고 배수관 준설에 국비 1억3600만 원을 추가 투입했다. 환경부는 이러한 하수관 청소 및 준설을 연 1회 이상 실시하는 것을 원칙으로 하고 있고, 옥천군도 해마다 장마 전후인 봄·가을, 일 년에 두 차례 배수관 준설을 하고 있다. 하지만 상습침수구역, 대형집수구, 유속이 저하된 관로 등을 우선으로 선정하는 만큼 예산과 인력 문제로 구석구석 손이 닿지 않는 사각지대가 존재할 위험이 있다.
"지난 수해 이후 또다른 피해를 예방하기 위해 지난해 가을과 올해 봄, 하수관 불순물을 제거·청소하는 준설 작업에 평년보다 1.5배가량 예산과 인력을 투입했습니다. 작업을 마친 이후로 아직까지 큰 수해 피해 신고는 들어오지 않고 있습니다." (옥천군 안전관리과 김희종 과장)
토사가 쏟아져 내린 묘금폐교의 사례도 배수관의 구조 문제가 사고 원인으로 확인됐다. 2m 너비로 내려오던 관이 특정구간에서부터 3m로 늘어났다가 다시 1.2m로 줄어드는 구조였던 것. 이에 옥천군과 옥천교육지원청은 배수관 공사를 추진, 올해 9월 완공을 목표로 하고 있다. 공사가 끝나면 묘금영농조합법인도 캠핑장 영업을 재개할 계획이다.
재난 이후 기억할 것은
재난 이후 여전한 숙제로 남는 것은 앞으로 어떻게 사고를 예방하고, 또 성숙하게 대처할 것인가에 대한 문제다.
옥천군은 지난해 특별재난지역 지정으로 지자체가 부담해야 할 피해복구액의 70%가량을 국비로 추가 지원받을 수 있게 됐지만, 이는 공공시설물 복구에만 한정됐다. 수해민 지원은 건강보험료 감면·전기요금 감면·도시가스요금 감면 등의 간접 지원 형태로만 가능했다.
수해민이 지급받을 수 있는 재난지원금은 최대 300만 원. 도배, 장판 교체에만 평균 200만 원이 소요되는 것을 고려하면 충분하지 않은 액수다. 옥천군은 지정기탁금을 활용해 침수 피해 71세대에 100만 원 추가 지급하거나 대기업의 전자제품 후원을 연결하기도 했지만, 이런 지원이 충분했는지에 대해선 고민해볼 필요가 있다.
더욱 심각해질 기후재난 앞에 반짝 대처로는 또 다른 피해를 막기 어렵다. 꾸준한 공공시설 관리, 재난에 대응하는 지침을 가다듬고 이를 몸에 습득시키는 교육이 맞물려 함께 이루어질 때 재난 앞에 좀 더 단단히 설 수 있을 테다.
