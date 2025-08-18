진보당 '노란봉투법 원안 가결' 요구에, 민주당 울산시당 화답

오는 21일 국회의 노조법 2·3조 처리를 앞두고 울산에서는 훈훈한 장면이 연출됐다. 18일 진보당이 이 법의 원안 통과를 요구하자 여당인 민주당이 원안 통과를 당연시하며 화답한 것이다.
이날 오전 진보당 울산시당과 윤종오 의원(울산 북구)이 시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 노조법 2·3조 원안 처리를 요구하자, 곧바로 더불어민주당 울산시당이 화답하고 나섰다(관련기사 : "158억 손해배상에 목숨 끊은 노동자들, 노조법 개정 시급해"
).
김태선 민주당 울산시당위원장(울산 동구)는 오상택 지방선거전략단, 손근호 울산시의원 등과 같은 장소에서 기자회견을 열고 "노란봉투법은 헌법이 보장한 노동3권을 현실에서 지켜내기 위한 최소한의 장치인 동시에 오랫동안 이어져 온 불합리한 제도를 바로잡는 첫걸음"이라며 원안 통과를 당연시했다.
김 위원장은 " '노란봉투법'이라 불리는 이 법은 제가 당선 후 1호로 발의한 법안이자, 윤석열 정부에 의해 두 차례나 거부된 법안"이라며 "이번 주 본회의 통과를 앞두고 울산에서 이렇게 자리를 함께할 수 있어 매우 뜻깊게 생각한다"며 이같이 밝혔다.
특히 김 위원장은 "이번에 개정될 노동법 2조는 사용자, 노동쟁의에 대한 의미 규정을 보다 확대 적용했고, 노동법 3조는 그동안 정당한 파업임에도 사용자의 천문학적인 손해배상 청구로 노동자들에게 고통을 주고 정당한 노조활동을 위축시킨 경우가 많았는데, 이를 금지하는 내용"이라는 점을 강조했다.
이어 "우선, 근로조건을 실질적으로 결정하는 사람이라면 근로계약을 맺지 않았더라도 사용자로 보도록 했다"며 "이를 통해 특수고용 노동자, 플랫폼 노동자 등 다양한 일하는 사람들의 단결권을 보장했다"고 설명했다. 또 "쟁의행위 범위도 넓혀 단순히 임금이나 근로시간을 넘어서 해고, 구조조정, 단체협약 위반 문제까지 다룰 수 있도록 했다"고 덧붙였다.
김 위원장은 이어 "손해배상 문제도 개선했다"며 "사용자가 노조나 노동자에게 과도하게 손배를 청구할 수 없게 해 불법행위에 맞서 불가피하게 발생한 손해에는 책임을 묻지 않도록 했다"고 밝혔다. 또 "법원은 조합원마다 역할과 참여 정도를 보고 책임을 나누거나 줄일 수 있도록 했다"며 "신원보증인에게 책임을 지우는 낡은 제도도 없앴고 무엇보다 노조활동을 방해할 목적으로 손배소송을 남용하지 못하게 했다"고 강조했다.
한편 민주당 울산시당은 이날 기자회견에서 지난 13일 국정기획위원회가 발표한 3대 국정원칙과 123대 국정과제, 567개 실천과제의 울산 관련에 대해 "지방시대위원회는 범부처 컨트롤 타워이자 지역 사업 전담 부서로서 울산의 지역 공약에 대한 이행을 지원하게 될 것"이라고 밝혔다.
이어 "15대 추진과제가 빠른 시일 내에 가시화될 수 있도록 민주당 예산정책협의회에서부터 적극 검토할 것"이라며 "김경수 지방시대위원장과도 적극적으로 소통할 것"이라고 밝혔다.