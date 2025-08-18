조경태 "오늘 자정이 단일화 마지노선", 안철수에 손짓

'찬탄파' 조경태 국민의힘 당 대표 후보가, 안철수 후보에게 단일화를 재차 제안했다. 시한은 '오늘(18일) 자정'이었다. 한국사 강사 출신 전한길씨의 전당대회 난입으로, 당내 여론 흐름이 '반탄파' 쪽으로 크게 기운 상황에서 나온 타개책이다.
일각에서는 오는 22일 전당대회에서 결선 진출자를 발표할 경우, '찬탄파' 후보가 아무도 올라가지 못하고 '반탄파' 김문수·장동혁 후보가 1:1 맞대결을 펼칠 것이라는 예측도 나오고 있다. 그러나 안 후보 측은 결선행을 자신하며 크게 적극적인 모습을 보이지 않는 상황이다(관련 기사: 김문수 "윤석열 인권 탄압, 국제 제재 받을 것"... 황당한 궤변
조경태 "방식이나 절차는 안철수에 일임... 시간이 얼마 없다"
제6차 국민의힘 전당대회 당 대표 후보자 경선에 출사표를 던진 조경태 후보는 18일 오후 국회 소통관에서 기자들과 만나 "항상 단일화의 문은 열려있다"라고 강조했다. "필요하다면 절차나 형식은 제가 안철수 후보가 바라시는, 원하시는 대로 다 일임할 테니까, 혁신을 바라는 당원들과 국민들의 뜻에 부합할 수 있도록 함께 했으면 좋겠다"라고도 호소했다.
조 후보는 "방식이나 절차 이런 부분은 안철수 후보께서 본인이 필요한 방식으로, 양식으로, 절차로 일임을 해드릴 거니까 함께하면 좋겠다"라고 재차 강조하며 "시간이 얼마 없지 않느냐? 답을 오늘 자정까지 기다리겠다"라고 선언했다.
그는 단일화 시한을 정한 데 대해 "마지노선을 정하는 게 좋다"라며 "현실적으로 선을 긋는 게 아니고, 오늘 자정까지는 해야지 현실적으로 그 방식을 하는 데 있어서 최소한의 시간을 가지는 것"이라고 설명했다.
조 후보는 "단일화 입장을 기다리고 있는 많은 당원과 국민들께 응답해주시리라고 생각한다"라는 기대를 덧붙이면서도, 안 후보가 단일화에 응하지 않을 경우 "저는 우리 당에 대해서 사표 방지의 현명함을 보여주시라"라고 말했다. "제가 어쨌든 국민과 중도층에서도 여론조사에서도 1위로 나오고 있지 않느냐"라고 반문하기도 했다.
그는 "의미 있는 지표는 유지하고 싶다"라며 "아마도 국민들의 눈높이에 맞는 당 대표를 뽑을 것이고, 그런 면에서 전략적 선택을 현명하게 잘 하실 것"이라고도 말했다. 소위 '혁신파' 후보 중에서 안 후보보다 선명한 본인에게 표를 모아달라는 당부였다.
또한, 본인이 먼저 안 후보를 찾아갈 계획은 없다고 거리를 뒀다. "누누이 말씀드리지만, 손뼉도 마주쳐야 박수가 난다"라며 "안 후보가 단일화 의향이 있으시면, 그때부터 만날 수 있다"라는 것. 그는 "그런 응답이 없는 상황에서 (방문)하는 것은, 상대방에 대한 좋은 모습이 아니다. 상대방도 존중하면서 말씀드리는 것이 좋다"라고 밝혔다.
청년최고위원도 단일화, 한동훈도 "청년에게 배운다"라며 단일화 지원사격
두 후보를 향한 단일화 요구는 당 일각에서 계속 나오고 있다. 앞서 최우성 전 청년최고위원 후보가 우재준 후보 지지 의사를 밝히며 단일화에 나섰는데, 두 사람 역시 단일화 기자회견장에서 '안철수·조경태 후보'의 단일화를 촉구했다(관련 기사: 국힘 최고위원 우재준·최우성 단일화… "안철수·조경태도 합쳐야"
한동훈 전 대표는 지난 16일, 두 청년최고위원 후보의 단일화 기자회견 예고를 페이스북에 공유하며 "상식적인 후보들의 연대와 희생이 희망의 불씨를 살릴 수 있다"라며 "청년들에게 배운다"라고 지원 사격에 나섰다.
'친한(동훈)계'로 불리는 김종혁 전 최고위원 또한 17일 SNS를 통해 "청년후보 우재준, 최우성이 사적 미련과 욕심을 버리지 못하고 있는 어떤 두 분에게 교훈을 준다"라며 "자기를 버리지 못하면서 당원들에게 선당후사를, 국민들에게 헌신과 봉사를 요구할 수는 없는 것"이라고 목소리를 얹었다.