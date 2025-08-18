광복 80주년 '대한민국 민주주의를 묻다'

큰사진보기 ▲오는 27일 부산시민운동지원센터 혁신홀에서 ‘광복 80주년, 대한민국 민주주의에 대한 성찰’ 학술대회가 열린다. ⓒ 부산민주항쟁기념사업회 관련사진보기

광복 80주년을 맞아 일제강점기 민족해방 운동부터 이후 반독재 투쟁, 현재 민주화 과정까지 전체를 되돌아보는 전문가 토론회가 열린다.사단법인 부산민주항쟁기념사업회는 오는 27일 오후 1시 부산시민운동지원센터 혁신홀에서 '광복 80주년, 대한민국 민주주의에 대한 성찰' 학술대회를 개최한다고 18일 밝혔다.이번 학술대회는 광복 80주년과 12.3 비상계엄 속 6월 민주항쟁 38주년의 의미까지 더해 치러진다. 일제강점기 독립운동과 1948~1987년 반독재·민주화 투쟁, 1987년 6월 항쟁으로 제도적 민주화가 이뤄진 '한국 민주주의' 의미를 역사적 맥락에서 심층적으로 탐색하는 자리다.행사의 앞머리인 기조발제의 주제가 '대한민국 민주주의 정착 과정과 12.3 계엄의 역사적 맥락'으로 정해진 것은 이 때문이다. '권력과 사상통제'를 집필한 김동춘 성공회대 명예교수가 40여 분간 발제에 나선다.이후 연달아 발표가 진행되는데, 첫 번째는 한봉석 국립부경대 사학과 교수(2025년 한국 민주주의 버팀목과 대타자들), 두 번째는 황인정 성균관대 좋은민주주의연구센터 전임연구원(세계적 극우 포퓰리즘 확산과 한국의 상황), 세 번째는 장은주 영산대 성임교양대학 교수(12.3 내란 이후의 민주시민교육)가 마이크를 잡는다.이어지는 종합토론에서는 노용석 부경대 국제지역학부 교수가 좌장을 맡았다. 박철규 전 국립일제강제동원역사관 관장, 신동규 국립창원대 사학과 교수, 박지원 국립부경대 인문사회과학연구소 연구원이 토론자로 참여해 한국 민주주의의 위기를 조망하고 극복 방안을 찾는다.기념사업회 측은 학술대회 시점이 지난해 말 완공된 부산민주공원 부속 건물 민주주의기록관 개관과 맞물려 있단 점도 강조했다. 사업회 관계자는 "숙원이었던 기록관이 곧 문을 열 예정이다. 6월 항쟁 38주년과 광복 80주년 상황에서 이를 기념하는 성격도 있다"라고 말했다.