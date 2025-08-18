시흥배곧서울대병원, '공공성' 더해야 한다

▲시흥배곧서울대학교병원 조감도경기도 시흥시 배곧동 248번지 서울대 시흥캠퍼스 내 6만7천여㎡ 부지에 들어서는 병원은 총사업비 5,872억 원을 투입해 지하 1층, 지상 12층 규모로 건립된다. 800병상 규모에 27개 진료과가 운영되며, 암센터·모아센터·뇌심혈관센터 등 6개 전문 진료센터도 함께 조성된다. 개원 목표는 2029년이다. ⓒ 시흥타임즈 우동완 관련사진보기