시흥배곧서울대병원, '공공성' 더해야 한다

국내 최초의 진료·연구 융합병원인 '시흥배곧서울대학교병원'이 18일 드디어 착공에 들어갔다(관련 기사 : 시흥배곧서울대병원 착공... 디지털 기반 미래형 의료 거점 조성
).
설립 협약이 체결된 지 6년여, 배곧신도시 개발이 시작된 지 16년 만의 결실이다. 오랜 시간 기다려온 시민들에게는 환영과 축하의 분위기가 가득하다. 서울대라는 상징성과 미래형 병원이라는 위상은 시흥을 수도권 서남부의 새로운 의료 중심지로 도약시키는 출발점이 될 것이다.
서울대병원의 강점은 단순한 '대형 병원'의 차원을 넘어선다. 인공지능 기반 진단, 디지털 트윈을 활용한 맞춤형 치료, 바이오 특화단지와 연계한 신약·의료기기 연구는 기존 안산 고대병원, 인천 길병원, 부천 가톨릭·순천향병원과 차별화되는 경쟁력이다. 진료와 연구가 동시에 이뤄지는 '플랫폼 병원'이라는 점에서 시흥 시민들이 체감할 의료 혁신의 무게는 결코 가볍지 않다.
그러나 환대하는 분위기 속에서도 놓치지 말아야 할 과제들이 있다.
우선, 시흥시가 그동안 서울대와 서울대병원에 막대한 재정 지원을 해왔음에도 시민들이 직접 체감할 수 있는 혜택은 부족했었다는 지적이다. 실제로 2020년 준공된 서울대 컨벤션센터와 체육시설은 지역 주민들에게 충분히 개방되지 못했다. 이번에는 같은 실수가 반복되어서는 안 된다.
또 하나의 과제는 지역 중소형 병원과의 상생이다. 시화병원, 센트럴병원, 연합병원 등은 지역민들의 일차·이차 진료를 담당해왔지만, 서울대병원 개원으로 환자와 의료 인력이 유출될 가능성이 크다.
따라서 서울대병원이 중증·고난도 진료와 연구에 집중하고, 지역 병원들은 생활 밀착형 분야에 특화하는 역할 분담이 필요하다. 동시에 전원 체계와 협력 네트워크를 구축해 '서울대 중심-지역 협력' 모델을 만드는 것이 바람직하다.
무엇보다 서울대병원이 공공성을 갖춘 병원으로 자리매김하기 위해서는 시민 환원 정책이 2029년 개원과 동시에 실행돼야 한다. 시흥시 노인·장애인·국가유공자 등 사회적 약자를 위한 의료비 감면, 지역 주민 건강검진·예방 서비스 확대, 지역 병원과의 협력 강화 등이 사전에 합의돼야 한다.
시흥배곧서울대병원의 착공은 의료 혁신이자 지역 발전의 기회다. 시민들은 오랜 기다림 끝에 얻은 결실을 환영하고 있다. 이제 남은 과제는 그 기대가 공공성과 상생으로 이어지도록 만드는 것이다. 연구 경쟁력, 지역 병원과의 협력, 시민 환원이라는 세 가지 조건이 충족될 때, 시흥배곧서울대병원은 진정으로 시흥의 자랑이자 수도권 서남부 의료의 중심지로 자리매김할 수 있을 것이다.
다시 한 번, 오랜 기다림 끝에 결실을 맺은 시흥배곧서울대병원의 착공을 환영한다.
