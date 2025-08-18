권진회 총장 "학생 졸업 때 대접받고 공부했다고 말하도록 하겠다"

큰사진보기 ▲권진회 경상국립대학교 총장. ⓒ 경상국립대 관련사진보기

권진회 경상국립대학교 총장은 "진로와 취업, 창업 역량을 강화하고 국제 경쟁력 향상에 최선을 다하고 있다"고 밝혔다.권 총장은 18일 낸 '2026학년도 신입생 수시 모집' 관련 자료를 통해 이같이 밝혔다. 권 총장은 "학생이 행복한 대학을 만들겠다는 공약을 실천에 옮기고 있다"라며 "학생들이 졸업할 때 경상국립대에서 대접을 받으며 공부했다라고 말하도록 하겠다"라고 했다.취업‧창업에 가장 크게 심혈을 기울이고 있다고 한 권 총장은 "많은 학생이 이용하는 도서관 1층에 진로·취업·창업 상담 부스 설치, 전 학과 3학년 대상 진로·취업 설명회 개최, 자기주도적 진로취업 준비를 위한 진로취업 로드맵 및 취업역량 역량 마일리지 장학금 신설 추진, 진로·취업 역량 활동 관리를 위한 학생이력관리시스템 고도화 추진, 취·창업 교과목 개편 추진, 상담 인력 확충 등 다방면의 노력이 이어지고 있다"라고 소개했다.권진회 총장은 "학생들의 볼거리, 즐길 거리 등 문화콘텐츠를 확충하여 가좌캠퍼스 일원을 젊음과 문화가 살아 있는 거리로 만들고 있다. 가좌천을 서울 청계천과 같은 문화공간으로 만들고 도서관 1층 필로티 공간도 상설 전시·공연 공간으로 조성할 계획이다. 예절교육관을 활용한 한옥카페도 '학생 행복 정책'의 하나이다"라고 강조한다.또 그는 "국제화 지표 향상을 위한 전략을 다각적으로 추진하고 있다. 글로벌자율전공학부 2026년 신설, 우주항공대학 그랑제꼴 모델 도입, 세계 유명 대학과의 우주항공 분야 복수학위제 확대 등을 추진한다"라며 "행정·연구에 인공지능(AI) 도입, 구성원 대상 AI 교육 확대, 칠암캠퍼스 산학협력 허브 전환 등을 강력하게 추진해 나갈 것"이라고 말했다.이 대학은 연구비와 장학금이 많다고 내세우고 있다. 한국연구재단 보고서에 따르면, 경상국립대는 2024년 총연구비가 1226억 2800만원으로 전국 국공립대 9위, 비수도권 10위였으며, 중앙정부 연구비는 1060억 3600만 원으로 4년제 대학 19위이고 경남·부산·울산지역 대학 중 3위인 것으로 나타났다.이 대학은 학생이 낸 등록금의 75.8%를 장학금으로 돌려준다고 했다. 2024년 대학정보공시 자료에 따르면, 이 대학은 학생 1인당 평균 장학금이 301만 7000원이고, 연간 장학금 총액은 437억 8018만여 원이다.학생생활관은 재학생 3명 중 1명 정도가 입실하고 있다는 것이다. 이 대학은 "학생생활관은 학생들이 가정적인 분위기에서 학생 스스로 면학에 전념하도록 하기 위해 만든 편의시설이다"라며 "전체 수용인원은 5265명으로, 6월 현재 기준으로 대학원 및 학부생 1만 8935여 명의 약 27.8%가 생활관에 입실할 수 있다"라고 설명했다.경상국립대는 우주항공대학 신입생한테 등록금 전액 지원한다고 밝혔다. '글로컬대학 선정' 등을 설명한 이 대학은 "2028년 2월까지 5년간 교육부로부터 1000억 원, 경남지역 지자체로부터 530억 원을 지원받아 2024, 2025학년도에는 우주항공대학 모든 신입생의 등록금과 기숙사비 전액을 지원했다"라며 "신입생의 등록금 전액 지원과 다양한 교육지원 프로그램 운영을 통해 신입생은 물론 재학생들까지 혜택을 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.경상국립대는 2026학년도 신입생 수시모집을 통해 3755명을 모집하고, 이는 전체 모집정원 4621명의 81.3%이다. 전형별로는 학생부교과전형 2147명, 학생부종합전형 1554명, 실기·실적전형 54명이다.이 대학은 "학생부교과전형의 학생부 내신 성적 반영 교과목을 전년도에는 인문·사회와 이·공 자연계열로 분리해서 반영했으나 2026학년도는 계열 구분 없이 국어, 영어, 수학, 사회, 과학 주요 교과 전 과목이 반영되도록 개선하여 수험생들의 혼란을 최소화했다"라고 설명했다.