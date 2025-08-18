창원 도심 46층 건축물, 준공 직전 용도변경 요구 논란

큰사진보기 ▲힐스테이트 창원센트럴 입주예정자협의회, 18일 창원시청 브리핑실 기자회견. ⓒ 윤성효 관련사진보기

경남 창원 도심에 지하 6층, 지상 46층 높이 총 296실 규모로 지어진 건축물이 오는 10월 준공을 앞두고 있지만 용도변경 여부를 두고 논란이다.생활숙박시설인 '힐스테이트 창원센트럴'로, 입주예정자들은 오피스텔로 용도변경을 호소하고 있다. 하지만 창원시는 '지구단위계획상 허용용도'와 '부설주차장 설치기준' 충족 필요를 내세우고 있다.힐스테이트 창원센트럴은 2017년 1월 10일 건축허가가 났다가 2021년 4월 2일 국토교통부의 생활숙박시설 불법전용 방지 방안 발표 직후인 같은 해 5월 착공신고되었고, 11월 분양신고가 있었다.창원시는 분양광고 때 '주택사용 불가'를 명시했고 '영업용 숙박시설'로 안내했으며, 당시 '숙박업 신고동의서' 제출의 의무사항을 안내했다고 밝히고 있다. 분양광고와 공급계약서에 해당 건축물은 생활숙박시설로서 주택용도로 사용할 수 없다는 것이다.용도변경을 위해서는 해결 조건이 크게 두 가지로, 주차시설과 공공기여금이다. 해당 건축물의 현재 계획된 주차면수는 676대로, 세대당 1.71대이다. 창원시의 지침(오피스텔)을 적용하면 필요한 주차대수는 840대이고, 현재보다 156면이 부족하며 이를 비용으로 환산하면 약 60억 원이다.용도변경을 위해서는 부지 면적의 15%를 기부채납하는 공공기여금이 있는데, 이는 약 50억 원으로 추산된다. 주차장과 공공기여금을 합치면 총비용이 110억~120억 원 정도이고, 가구당 4000여만 원 정도다.힐스테이트 창원센트럴 입주예정자협의회(회장 박미준)는 18일 창원시청 브리핑실에서 기자회견을 열어 용도 변경을 호소했다.이들은 "2024년 10월 국토교통부가 발표한 생활형숙박시설 합법 주거사용 행정지원 방안에 따르면, 올해 9월까지 오피스텔 용도변경 신청을 완료해야 한다"라며 "그러나 현행 제도와 창원시의 과도한 부담 요구로 인해 오피스텔 전환이 지연되고 무산 위기에 처했다"라고 밝혔다.입주예정자들은 "현재 생활형숙박시설은 전 금융권 대출 규제 대상이며 실 거주시 매년 2회 공시가격의 10%에 달하는 이행강제금이 부과되는 주거 불가 불법 건축물"이라며 "그럼에도 도심 한복판 주거도 안 되는 고분양가 숙박시설로 분양 승인됐다"고 했다.또 이들은 "296세대 규모의 이 단지는 현재 오피스텔 전환을 추진 중이나 창원시 지구단위계획의 특수한 규제 때문에 큰 어려움에 직면해 있다"라며 "2024년 1월 18일 변경고시에 따라 토지 15% 기부채납 조건이 부과됐으며, 주차장 기준이 전국에서 유일하게 시설면적 75㎡당 1대로 산정돼 세대당 2.28대를 요구하나 현재 1.72대만 확보돼 있다"고 했다.이어 "이는 전국 지자체와 비교해도 세대 수 대비 3배 가까이 과도한 부담"이라며 "창원시 주차장관리 조례에는 노외주차장 설치 불가 시 설치비용의 1/2 경감 가능하다는 조항이 있음에도 입주예정자에게 과도한 비용을 전가한다면 용도변경 비용분담 동의율 부족으로 9월 마감인 용도변경 신청 접수가 불가능해지고 결국은 오피스텔 전환이 무산될 것"이라고 덧붙였다.입주예정자들은 "단지의 합법적 전환을 통해 아이들과 가족이 함께 안정된 보금자리를 마련하고자 한다"라며 "창원시가 가진 재량권과 경감 조항을 최대한 활용해 지역 생활형숙박시설 주민들이 제2의 재산권 피해와 행정 폭력에 시달리지 않도록 도와주시길 간곡히 요청한다"라고 했다.창원시는 이날 낸 설명자료를 통해 "정부의 생활숙박시설 합법사용 지원방안과 연계하여 기존 오피스텔과의 형평성 및 상업지역 주차난을 고려하여 적정 비용부담시 생활숙박시설을 오피스텔로 용도변경 할 수 있도록 출구를 마련하고자 한다"라고 밝혔다.창원시는 " 2024년 10월 정부의 생활숙박시설 합법사용 지원 방안 발표 전부터 해당 생활숙박시설의 합법사용 지원을 위해 수차례 간담회를 가져오고 있다"라고 했다.생활숙박시설을 오피스텔로 변경하기 위해서는 지구단위계획상 허용용도와 부설주차장 설치기준이 충족되어야 한다는 것이다. 이와 관련해 창원시는 "허용용도는 정부의 생활숙박시설 합법사용 지원방안 발표 전인 2024년 1월 일정 수준의 기부채납을 전제로 오피스텔을 허용했다"라고 밝혔다.주차 시설 관련해 창원시는 "지구단위계획상의 설치기준에 맞는 부설주차장을 해당 부지 내에 추가 확보하여야 하나, 해당 건축물은 준공을 앞두고 있어 부지 내 부설주차장 추가 확보가 불가능한 실정"이라고 했다.창원시는 "추가 확보해야 하는 부설주차장의 설치비용에 상응하는 공공시설 등을 기부채납하면 부설주차장 설치의무를 면제받을 수 있도록 지구단위계획을 변경하는 방안을 도출할 것"이라고 했다.