진료·연구 융합 '시흥배곧서울대학교병원' 첫 삽, 2029년 개원 목표

국내 최초로 진료와 연구가 동시에 이뤄지는 (가칭)시흥배곧서울대학교병원(아래 배곧서울대병원)이 18일 우선시공분 착공에 들어갔다.18일 시흥시에 따르면, 배곧서울대병원은 경기시흥바이오특화단지의 핵심 선도시설로 시흥시 배곧동 248번지 서울대 시흥캠퍼스 내 6만7천여㎡ 부지에 지하 1층, 지상 12층 규모로 조성된다. 총사업비는 5872억 원이다. 800병상 규모로 27개 진료과가 운영되며, 암센터, 모아센터, 뇌심혈관센터 등 6개 전문 진료센터도 함께 들어선다. 2029년 개원을 목표로 하고 있다.병원 내 가상모형(디지털 트윈)ㆍ뇌인지, 의과학ㆍ의료기기 등 첨단 연구개발(R&D) 기반 시설과 실증환경을 구축할 계획이다. 시흥 바이오 특화단지 내 의료기기ㆍ신약 개발 등 바이오기업과 연계해 산ㆍ학ㆍ연ㆍ병 융합 기반의 기술 실증 및 의료 산업화 거점을 만든다고 한다.또한 서울대학교 시흥인공지능(AI)캠퍼스와 연계해 인공지능(AI) 진단과 환자들이 스스로 의사결정을 할 수 있도록 돕는 '환자의사결정지원시스템(PDSS)' 기반 지능형 진료체계 구축할 예정이다. 이와 함께 병원행정 운영 자동화, 비대면 의료서비스를 강화해 환자 중심의 디지털 돌봄 시스템을 운영할 계획이다.2023년 조달청을 통해 설계시공 일괄입찰 공고를 올렸지만, 원자재 가격상승 등으로 인해 참여 건설사가 없어 4번 유찰되는 등 착공에 이르기까지 우여곡절이 많았다는 게 시흥시 관계자 등의 설명이다. 이후 총사업비 절차 이행과 물가 상승 반영을 거쳐 지난해 12월 현대건설(컨소시엄)과 계약을 체결하면서 사업이 본격화됐다.