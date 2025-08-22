딸 다섯 살 때 잠깐 만들었는데... 우리 가족의 평생 보물이 되다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

큰사진보기 ▲가족신문 1면 ⓒ 강창석 관련사진보기

잠깐! 여기서 우리 집 둘째(이름 대신 사용)의 무용담



원래 둘째네 집 동네는 바람이 불었다 하면 웬만한 어른도 걸어 다니지 못할 정도로 바람이 거세다. 올겨울 중 가장 눈이 많이 오고 바람이 강했던 어느 날 이야기다.



차량이 다니지도 못할 정도로 눈이 왔다. 엄마는 언니를 유치원 통학차에 태워주기 위해서 언니를 데리고 큰 길가로 나갔다. 집에는 5살 둘째 혼자서 집을 지키고 있었다. 차량이 체인을 감고도 기어다닐 정도였으니 통학차는 제때 올 수가 없었다.



길가에서는 강추위에 오지 않는 차를 마냥 기다리면서 엄마와 언니는 발을 동동 구르고 있었다.



이때 둘째가 혼자 있는 집에 전화가 왔다. 언니가 다니는 유치원에서 온 전화였다. 눈이 너무 많이와서 도저히 통학차가 약속 시간에 도착할 수 없을 것 같다는 내용이었다.



"차가 10시나 돼야 도착할 수 있으니까, 밖에 나가서 엄마에게 전해 주라고"했다고 한다.



상황을 감지한 둘째는 어찌할 바를 모르고 당황했다고 한다. 추운 날씨에 혼자 나가자니 겁이 나고, 그렇다고 전화 내용을 전해주지 않으면 엄마와 언니가 걱정이었다고 한다. 어른도 걸어갈 수 없는 날씨에 5살 먹은 아기에게 혼자 나가서 전하라고 한 상황이다.



전화를 끊고 혼자 생각을 하던 둘째는 "자기가 연락을 안 해주면 엄마 하고 언니는 영문도 모른 채 길가에서 추워서 벌벌 떨면서 기다리게 될 거라고...."그러니 내가 가서 전해주어야 한다고, 결심했단다.



내의만 입고 따뜻한 방 안에서 놀고 있던 둘째는 주섬주섬 옷을 찾아서 입기 시작했다. 윗도리, 바지, 귀마개, 양말, 장갑에 외투까지. 보이는 옷을 모두 껴입어서 북극 곰돌이가 된 둘째는 힘차게 문을 열고 엄마와 언니를 찾아 나섰다.



집은 4층, 엘리베이터도 없는 빌라로 현관을 나서면 바닷바람이 거세게 분다. 큰길까지 나가는 길은 100m 정도밖에 안 되지만 오르막과 내리막의 반복이다. 일단 나서기는 했지만, 너무 겁이 났다고 한다. 눈이 너무 많아서 가다가 미끄러져서 넘어지고, 엉덩방아를 찧으면 일어서고, 걷기를 반복해서 5살 꼬마가 가는 길이 얼마나 걸렸을까.



드디어 엄마를 만난 둘째는 "엄마, 차가 10시에 도착한대요. 근데 엄마 미안해! 내가 양말을 찾느라고 조금 늦어서. 내가 빨리 왔으면 조금은 덜 추웠을 텐데..."미안하다는 말부터는 울먹이면서 진짜 죄송하다는 듯이 둘째가 말하는 모습은 보니 엄마도 울컥했다고 한다. "얘가 진짜로 엄마하고 언니를 걱정했구나"하는 생각을 하면서 꼭 안아줬다고 한다.



진짜 세상 어떤 어려움도 뚫고 나올만한 5살 둘째의 가족 사랑 이야기였다.

"가족이니까."

아주 오래전 밀레니엄이 오기 전에 잠깐 가족 신문을 만들었던 적이 있다. 우리 구 남매들의 이야기를 담는 신문이기에 신문의 제호는 '구남매집'이었다.구 남매나 되는 대가족이지만 성장을 하면서 삶의 터전을 찾아 전국에 흩어져 산다. 휴대전화가 없던 시절, 각자가 살아가는 소식을 전국에 있는 가족들에게 효율적으로 전해줄 방법이 없을까 하고 고민하다가 생각해 낸 방법이다. 그러나 신문은 그리 오래가지 못했다. 각자 삶에 바쁜 형제들의 이야기를 모으는 게 쉽지 않아서다. 그러나 우리 형제들이 모여서 얘기할 때는 항상 소환되는 아름다운 추억거리다.어제 모처럼 어머니 집을 정리하다가 방 제일 구석 케케묵은 책장에서 눈에 익은 종이를 발견했다. 1999년 2월 20일 발행한 구 남매집 제4호 신문이었다.'구남매집'은 내가 1998~1999년까지 분기에 1번씩 발행했던 가족 신문이다. 신문은 PC에서 워드로 제작하고, A4용지로 출력한 다음 우편으로 보냈다. 지금같이 집마다 프린터가 있는 것도 아니고, 카톡도 없던 시절이다. 이메일도 그리 익숙하지 않았기에 온라인으로 보내는 것은 적절치가 않았다. 실감 나게 신문이라는 느낌으로 받아 볼 수 있게 하자고 고민해 낸 방법이 우편으로 보내는 것이었다.20여 년을 넘게 삭힌 A4용지는 오랜 세월을 지켜온 듯 사방이 누렇게 변해있었다. 그런데도 기사 내용은 그때 그 모습 선명하게 그대로 있었다. 1999년 2월 당시 우리 구 형제들의 모습과 그 자녀들의 삶의 기록들이 생생하게 적혀있었다. 신문을 펼치는 순간 타임머신을 타고 26년 전의 세상으로 돌아간 듯한 묘한 기분이었다. 우리 구남매와 그의 가족들이 살아가는 이야기가 어느 집 하나 빠짐이 없이 모두 기록돼 있었다. 심지어는 조카들이 감기 걸린 이야기까지 있었다. 미처 생각지도 못했던 일들도 기록돼 있었다. 새삼 기록의 중요성을 느끼는 순간이었다.A4용지 3장의 앞뒤를 2단으로 가득 채운 기사 중 하나를 옮겨본다. 지금은 서른 넘은 나이로 서울에서 직장 생활을 하는 둘째 딸의 이야기다.무려 26년 전 둘째 딸의 5살 때 이야기다. 1999년 당시 우리가 살던 집은 제주항에서 보면 깎아지른 듯한 바위 위에 지어진 빌라였다. 비바람을 온전히 맞을 수밖에 없는 위치, 한 번은 태풍에 폭격을 맞아서 발코니 창이 통째로 모두 날아가서 동 주민센터에서 직원들이 나와서 온몸으로 막았던 적도 있을 정도다.1999년이면 휴대전화가 없던 시절이다. 연락은 집 전화로 올 수밖에 없다. 이 에피소드를 읽자니 당시의 모습이 눈에 선하다. 바람코지에 있던 집의 모습과 집과 큰길을 오가는 언덕길, 그 가운데 서면 제주항의 전체 모습이 한눈에 들어온다. 그만큼 앞에는 추위를 막아줄 건물이나 시설이 없었다는 이야기다.엘리베이터가 없는 빌라여서 4층부터 현관까지 내려오는 계단도 예사롭지가 않다. 언젠가는 내 직장 동료가 술을 한잔하고 우리 집에 오다가 굴러떨어질 뻔한 적도 있을 정도다.26년 전 둘째의 모습도 눈에 선하다. 요망 지고, 당찬 똘똘한 눈을 가진 속 깊은 애였다. 강풍과 눈보라를 뚫고 엄마와 언니를 찾아서 어쩌면 아장아장 걸어갔을 모습을 상상하자니 지금 내 입가에는 웃음이 나오지만, 눈에는 까닭 모를 습기가 가득해진다.눈보라를 뚫고 엄마를 만나자마자 둘째가 하는 말이 자꾸 뇌리를 감돈다. "근데 엄마 미안해! 내가 양말을 찾느라고 조금 늦어서. 내가 빨리 왔으면 조금은 덜 추웠을 텐데..." 5살짜리 어린아이의 머리에서 이런 생각과 표현이 나왔는지 무척이나 궁금해진다.자기의 고생보다도 엄마와 언니를 먼저 생각할 수 있는 마음이 너무나 기특할 뿐이다.이 일화는 둘째를 만나거나 가족 간의 모임이 있는 날이면 아내가 어김없이 풀어놓는 얘기다. 둘째의 대답은 늘 그렇다.