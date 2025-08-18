[서산] 되살아 난 풍전저수지... 서산시 '봉사자들 덕분, 감사'

큰사진보기 ▲지난달 서산 지역에 내린 집중호우로 각종 쓰레기가 떠내려온 풍전저수지가 시민들의 노력으로 본래 모습을 되찾았다. (사)한국해양인명구조협회 서산시본부는 제트스키 5대와 보트 1대까지 동원해 직접 수중 환경정화 작업에 나섰다. ⓒ 서산시 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲지난달 서산 지역에 내린 집중호우로 각종 쓰레기가 떠내려온 풍전저수지가 시민들의 노력으로 본래 모습을 되찾았다. (사)한국해양인명구조협회 서산시본부는 제트스키 5대와 보트 1대까지 동원해 직접 수중 환경정화 작업에 나섰다. ⓒ 서산시 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난달 서산 지역에 내린 집중호우로 각종 쓰레기가 떠내려온 풍전저수지가 시민들의 노력으로 본래 모습을 되찾았다. (사)한국해양인명구조협회 서산시본부는 제트스키 5대와 보트 1대까지 동원해 직접 수중 환경정화 작업에 나섰다. ⓒ 서산시 관련사진보기

큰사진보기 ▲지난달 서산 지역에 내린 집중호우로 각종 쓰레기가 떠내려온 풍전저수지가 시민들의 노력으로 본래 모습을 되찾았다. (사)한국해양인명구조협회 서산시본부는 제트스키 5대와 보트 1대까지 동원해 직접 수중 환경정화 작업에 나섰다. ⓒ 서산시 관련사진보기

큰사진보기 ▲(사)한국해양인명구조협회 서산시본분는 저수지에 직접 들어가 수중에 떠다니는 온갖 쓰레기를 일일이 건져내면서 풍전저수지는 제모습을 찾아갔다. ⓒ 서산시 관련사진보기

지난 7월 서산 지역에 내린 집중호우로 각종 쓰레기가 떠내려온 풍전저수지가 시민들의 노력으로 본래 모습을 되찾았다.서산시에 따르면 18일, 이른 아침부터 자원봉사자들이 풍전저수지 환경정화를 위해 풍전저수지로 모여들었다.서산시 누리집에 따르면 풍전저수지는 한국농어촌공사 서산·태안지사에서 관리하는 저수지로, 서산 A 지구 간척지의 북쪽인 서산시 인지면의 농지에 농업용수를 제공하는 중요한 곳이다.서산 지역 저수지 가운데 가장 오래된 저수지며 규모 면에서는 고풍저수지에 이어 두 번째로 큰 곳이다. 서산시 인지면과 부춘동 접경에 있었으며 접근성이 좋은 저수지다.하지만, 지난달 서산을 휩쓴 집중호우로 각종 쓰레기가 떠내려와 몸살을 앓는 등 지역 주민들은 마음 아파했다.이에 시민들이 풍전저수지 환경정화를 위해 모인 것. 이날 환경정화에는 인지면 새마을지도자협의회를 비롯해 사회단체, 부춘동, 공무원, 농어촌공사, (사)한국해양인명구조협회 서산시본부 등 총 170여 명이 동참했다.특히, (사)한국해양인명구조협회 서산시본부는 제트스키 5대와 보트 1대까지 동원해 직접 수중 환경정화 작업에 나섰다.이날 서산지역 낮 최고온도는 33도로 찜통더위가 기승을 부렸지만 자원봉사자들은 저수지 곳곳에서 악취가 나는 쓰레기를 치웠다.자원봉사자들의 저수지 주변 청소에 이어, 한국해양인명구조협회가 저수지에 직접 들어가 수중에 떠다니는 온갖 쓰레기를 일일이 건져내면서 풍전저수지는 제모습을 찾아갔다.이에 대해 서산시 관계자는 18일 기자와 통화에서 "폭염에도 모든 봉사자들이 구슬땀을 흘리며 저수지 곳곳을 정성스럽게 치워나갔다"면서 "특히 물속에서 최선을 다하는 모습에서 진정한 봉사정신을 볼 수 있었다"며 봉사자들에게 감사함을 전했다.그러면서 "풍전저수지가 다시 본래의 아름다운 모습을 되찾아 가고 있는 것"은 "많은 분들이 우리 지역의 소중한 자연을 지키기 위해 나서주신 덕분"이라면서 "이렇게 수해로부터 서산시는 회복되고 있다"며 이같이 덧붙였다.한편, 서산시에 따르면 이날 풍전저수지 주변과 수중에서 건져낸 쓰레기는 약 25톤이다.