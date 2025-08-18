국힘 청년최고위 선거, 찬탄-반탄 1:1 압축

'찬탄파'에 이어 '반탄파' 국민의힘 청년최고위원들도 단일화에 나섰다. 이로써 제6차 국민의힘 전당대회 청년최고위원 선거는 '찬탄파'이자 친한(동훈)계로 불리는 우재준 후보, 그리고 '반탄파'이자 친윤(석열)계의 지원을 받는 손수조 후보의 1:1 구도로 압축됐다.
앞서 최우성 전 국민의힘 청년최고위원 후보가 후보직 사퇴 의사를 밝히며 우재준 후보 지지를 선언했는데(관련 기사: 국힘 최고위원 우재준·최우성 단일화… "안철수·조경태도 합쳐야"
), 바로 다음날인 18일 박홍준 후보도 손수조 후보 지지를 선언하며 스스로 자리에서 물러났다.
전직 대통령 윤석열씨의 비상계엄을 비판하고, 탄핵에 찬성해 온 이른바 '혁신파' 후보들이 국민의힘 전당대회에서 별다른 힘을 쓰지 못하는 상황이다. 지도부에 한 명이라도 입성하기 위한 고육지책으로 '단일화' 카드를 꺼내들었지만, 상대방 역시 똑같은 '단일화'로 맞불을 놓은 셈이다.
박홍준 후보, 손수조 후보 지지 선언하며 사퇴... 1:1 구도 확정
18일 오전 국회 소통관 기자회견장에서 마이크를 잡은 박홍준 후보는 "손수조 후보를 전폭적으로 지지하는 단일화의 결단을 내렸다"라며 "청년최고위원회의 자리는 결코 원내 청년들의 기득권 놀이터가 아니다. 그 자리는 바로 원외 청년들의 절기와 목소리를 대변하는 자리"라고 강조했다.
그는 청년최고위원이 "청년과 지도부를 연결하는 유일한 가교의 자리"라며 "하지만 지금 그 자리가 본래의 의미를 잃어가고 있다. 어느새 일부 정치인의 발판이 되고 경력 쌓기의 수단이 되고 말았다"라고 꼬집었다. 현역 국회의원임에도 청년최고위원 후보로 나선 우재준 의원을 저격한 모양새이다.
박 후보는 "그래서 손수조 후보와 함께 하기로 고민을 했고, 결국 원외 청년 당원들이 뭉쳐 이 자리를 지켜야 한다는 데 한 뜻을 모았다"라면서 "이것은 당을 살리기 위한 결단이며 청년 당원들을 위한 희생이고 보수의 미래를 향한 선택"이라고 자평했다.
마이크를 이어 받은 손수조 후보는 "오늘 저는 박홍준 후보와 하나의 길을 걷기로 했다"라며 "그 길은 자유 대한민국을 지키는 일, 그리고 국민의 힘을 지키는 길, 그리고 청년 당원을 세우는 길"이라고 목소리를 높였다. 그는 "정치는 스튜디오의 언어가 아니라 거리의 온도, 가정의 무게, 일터의 땀으로 말해야 한다"라며 "그 오랜 신념을 토대로 박홍준 후보와의 동행을 선언한다"라고 강조했다.
손 후보는 "우리는 수년간 이 당의 청년 인재들과 소통하고 함께 땀 흘리며 10여 년을 지내온 동지"라며 "지금 갑자기 나타나 당에서 '청년 팔이'하며 지분을 챙기려는 후보와 다르다"라고 지적했다. "혁신의 탈을 쓰고 분란을 일삼고, 헤이트 스피치로 혐오 정치를 조장해 그 반사 이익을 얻고 이준석이 망쳐놓은 청년 정치의 표본이 바로 그것"이라며, 국민의힘에서 쫓겨난 이준석 개혁신당 대표를 언급하기도 했다.
그는 "다시 한 번 큰 결단을 내려주고, 희생과 헌신을 통해 통합을 몸소 실천해 주신 박홍준 후보에게 무한한 존경을 표하며, 반드시 이번 선거에서 압승하여 제대로 된 보수 우파의 가치를 함께 드높이겠다"라고 다짐했다.
우재준 "계몽령, 계엄 긍정 효과 강조" vs. 손수조 "계엄 옹호 아니다"
박 후보의 갑작스러운 사퇴로, 이날 예정돼 있던 청년최고위원 후보자 토론회는 손수조 후보와 우재준 후보 사이 1:1 맞대결로 진행됐다. 손 후보는 파상공세를 이어 갔고, 우 후보는 적극적인 방어에 나서며 탄핵 소추안 찬성 표결의 필요성을 강조했다.
손 후보는 "계엄은 잘못됐다고 생각을 한다. 하지만 탄핵은 반대했어야 된다"라며 "탄핵 반대는 그 당시 우리 당의 당론이었다. 우리가 당원으로서 그 당론을 지켜내고 우리가 뽑은 우리 대통령을 지켜내는 것이 뭐가 잘못됐느냐?"라고 따져 물었다. 오히려 "그것에 대해서 지나고 나서 이렇게 낙인 찍는 것은 저는 굉장히 잘못됐다"라며, 한동훈 당시 대표가 탄핵 소추안 가결에 조력한 것을 두고 "충격을 금치 못했다"라고 했다. "당시에 우리는 정말 서서 죽는다는 그 심정으로 막아냈어야 됐다"라는 이야기였다.
이어 손 후보가 "계엄 옹호를 누가 했느냐?"라고 따져 묻자, 우재준 후보는 "저는 계몽령이란 말은 계엄 옹호에 가까운 말이라고 생각한다"라고 답했다. 그러자 손 후보는 "그게 잘못된 인식"이라며 "우리 우재준 후보가 저랑 같이 그 전한길 선생님의 세이브 코리아집회 때 대구에서 만나지 않았느냐?"라고 따져 물었다. "계몽령이 뭘 의미하는지 그 분들게 여쭤는 봤느냐?"라며 "계엄의 원인이 민주당에 있지 않다고 생각하느냐?"라고도 날을 세웠다.
우 후보가 "계엄은 분명한 윤석열 대통령의 잘못"이라고 하자, 손 후보는 "계몽령 외치시는 분도 똑같은 생각하고 있다"라며 "그런데 왜 그런 분들을 극우라는 프레임으로, 아주 민주당이 원하는 그 프레임으로 묶어두고 당에서 척결해야 할 대상으로 마치 그렇게 보시는지 굉장히 우려스럽다"라고 비난했다.
손 후보는 "절대 계몽령이 계엄을 옹호하는 게 아니다. 제가 단호하게 말씀드리겠다"라는 논리를 지속적으로 펼쳤다.
특히 한국사 강사 출신 전한길씨에 대해 "전한길 선생님은 계엄을 옹호한 적이 없다"라며 "그런데 선거가 가면서 (우 후보가) '아, 이제는 우리 전한길 선생님과 같이 갈 수도 있다' 이렇게 말을 바꿨다"라고 직격했다. 경선 초반까지 전씨와 명백하게 거리를 둬왔던 우 후보가, 선거 판세가 불리하게 흘러가자 여지를 남기는 쪽으로 입장을 선회한 점을 꼬집은 것이다.
우 후보는 "사람은 함께 갈 수 있지만 생각은 함께 갈 수 없는 영역이 있다", "전한길 선생님께서 계엄을 옹호하지 않으시면 함께 갈 수 있다. 나머지 부분에 있어선 충분히 다른 점은 대화와 소통을 할 수 있다"라며 모호한 태도를 취했다. 그는 "자꾸 계엄의 옹호가 아니라고 하시는데, 계몽령이라는 것 자체가 계엄의 긍정적 효과를 굉장히 강조한 표현"이라고도 반박했다.