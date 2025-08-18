조선과 오세아니아를 동시에, '국중박'에서 떠나는 여행

큰사진보기 ▲국립중앙박물관 ⓒ 김주환 관련사진보기

"역사는 이렇게 생생할 수 있구나."

"문화는 결국 마음과 마음이 만나는 길이다."

지난 17일 서울 지하철 이촌역 2번 출구를 나와 '박물관 나들길'을 따라 천천히 걸었다. 무빙워크가 햇살과 소음을 걸러주니, 그 발걸음은 고즈넉하게 느려졌다. 그렇게 시작된 하루는 단순한 '박물관 관람'을 넘어 전시가 이어지는 내면의 여행이자 문화적 대화로 이어졌다.정오 즈음 박물관에 들어서자마자 마주한 것은 특별전 <새 나라 새 미술 : 조선 전기 미술 대전>이었다. 오는 8월 31일까지 특별전시실 1에서 열리는 이 전시는 조선 건국 이후 15~16세기 도자, 회화, 불교 미술을 망라하는 대규모 기획으로, 안견의 '사시팔경도'를 비롯해 약 690여 점의 작품을 한자리에 모았다.흰 분청 사기와 백자의 고요한 아름다움, 깊이 있는 수묵 산수의 사유, 그리고 금빛 불교 미술이 어우러진 공간에서 과거가 오늘의 감정으로 조용히 스며들었다. 전시장 한복판에서 함께한 친구와 나는 서로의 눈을 마주 보며 낮은 목소리로 말했다.조선 전기는 더 이상 교과서 속 시대가 아니라, 지금 우리가 살아가는 방식과 사유를 형성한 뿌리임을 깨달았다.다음 여정은 <마나 모아나-신성한 바다의 예술, 오세아니아> 특별전으로 이어졌다. 오는 9월 14일까지 특별전시실2에서 열리는 이 전시는 프랑스 케브랑리-자크 시라크 박물관과의 공동 기획으로, 오세아니아의 전통과 현대 예술 171~180여 점을 소개하는 국내 최초의 시도라고 한다. 전시 이름 '마나'와 '모아나'가 상징하는 신성한 힘과 바다의 세계관은 크고 깊은 바다를 중심으로 존재하는 이들의 철학을 전시장 곳곳에 느끼게 했다.이 전시장 안에서는 마치 몸짓과 리듬이 함께 짜인 공연 무대 같은 느낌도 들었다. 전시품을 따라 이동하는 동안, 바다의 시간은 느리게 흐르는 듯했다.전시 관람을 마치고 나선 정원길. 거울연못과 연록의 조화가 이루는 공간을 걷노라면 조선의 고요함과 오세아니아의 울림이 마음속에서 어우러졌다. 그 순간, 친구의 말은 하루 전체를 나지막이 간직할 수 있는 문장으로 다가왔다.이 의미 있는 시간을 마무리하며, 광복 80주년을 맞아 더욱 뜻깊은 제안을 전하고 싶다. 현재 박물관 상설전시관 2층 기증1실에서는 광복 80주년 기념 테마전 <두 발로 세계를 제패하다>가 오는 12월 28일까지 열리고 있다. 이 전시는 1936년 베를린 올림픽에서 우리 민족의 긍지로 달렸던 손기정 선수의 청동투구(보물), 금메달, 월계관 등의 중요 유물을 중심으로 구성된 무료 전시다.아이들과 함께라면, 이 전시는 단순한 전시 감상을 넘어 역사 속 용기와 희망을 자연스럽게 이야기할 수 있는 교육적 순간이 될 수 있다. 전시장 한쪽에 마련된 체험존과 AI 영상, 사진 포토존 등은 어린이의 호기심을 자극하고, 부모와 자녀가 함께 걸으며 마음을 나누는 시간이 될 것이다.