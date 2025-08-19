박사 학위부터 에세이 출간까지, 탈북 작가의 도전

"도전하는 삶을 좋아합니다. 탈북해 남쪽에서의 삶도 도전의 연속이었습니다."

정아 작가가 자신의 에세이에서 한편을 읽어주고 있다.

지난 16일 통일부 남북통합문화센터에서 주최한 북토크에서 책 <한국으로 가는 여정>의 정아 작가가 탈북 후 15년동안의 인생 역정을 담은 에세이를 소개하며 이렇게 말했다.에세이는 양강도 혜산시에서 태어난 정아 작가가 북한에 있을 때부터 중국으로 탈북해 한국에서 정착하기까지의 일기 형식의 장편을 모은 것이다. 작품은 북한에서의 삶과 실상, 그리고 한국에서의 정착 과정을 다루었다.북한의 '고난의 행군' 시절에는 경제적 어려움과 배고픔으로 탈북하는 주민이 많았다. 정아 작가 집안도 마찬가지였다. 작가는 둘째 언니와 겨울의 언 압록강을 건너 중국으로 탈북했다. 이날 북토크가 유달리 주목받은 것은 작가의 탈북이 할아버지와 큰아버지 덕분에 시작됐다는 사실이다. 할아버지와 큰아버지는 6.25 전쟁 중 폭격을 피해 남쪽으로 월남한 이산가족이다.작가의 아버지는 중국으로 나와 한국의 큰아버지와 편지를 주고 받으면서 통일부의 중재로 탈북이 성사됐다. 이후 집안의 탈북이 이어지고 나중에는 작가 자신과 두 아들, 중국인 남편까지 한국에 들어왔다. 이러한 탈북민 사례는 흔치 않다고 한다. 대부분 북한에 가족을 남겨두고 홀로 탈북하기 때문이다. 때문에 탈북민들은 대개 고향과 두고 온 가족을 가슴에 묻고 사는 현실이라고 했다.작가의 아버지는 남한에 이산가족이 있다는 사실을 북한에서 가족들에게 일절 함구했다고 한다. '연좌제'로 주민을 통제하는 북한에서는 탈북자 가족과 남한 이산가족에 대해 조직적으로 차별하기 때문이란다. 과거에는 대한민국도 연좌제가 심했다. 6.25전쟁 이후 이북 출신이라는 이유로 남한에서 결혼과 취업 등에서 고충을 겪기 일쑤였다. 실향민의 슬픔과 외로움에 더해 연좌제와 편견에 시달렸다. 세상은 많이 변했다. 실향민들도 북에 두고 온 이산가족을 그리며 상봉을 애타게 기다리고 있다. 이번 북토크의 의미는 연좌제 폐지와 남북한 출신 차별 해소에도 있을 것이다.작가는 한국에 들어오자마자 어린아이를 돌보면서 아르바이트, 간호 조무사, 보육 교사, 사회복지사 등을 하면서 학업을 병행하는 등 억척스러운 인생을 살았다. 자유가 보장되고 가족들이 함께 하는 한 뭐든 할 수 있다는 특유의 도전 정신으로 거침없는 행보를 계속했다. 학구열에 불탄 그는 강원대학교 인문치료학과에서 박사 학위를 받았다. 탈북민에 대한 차가운 시선을 극복하고 이뤄낸 성과다. 이를 계기로 '인문치료학'을 통한 글쓰기 치유 과정을 강의하고 있다.작가가 책을 내게 된 것은 춘천시립도서관에서 '자서전 글쓰기' 프로그램을 통해 기억을 더듬으며 이야기를 쓰기 시작하면서 부터다. 그러나 이보다 더 중요한 계기는 탈북해 중국에 머물 때 쓴 일기장이다. 그는 말이 통하지 않는 중국에서 외로움과 고통을 느낄 때마다 기록하는 순간이 행복했다고 한다. 이것이 모여 나중에 책으로 나올 수 있었다고 회고했다. 그가 글쓰기가 치유의 수단이라고 강조하는 것도 이 때문이다.에세이는 짤막한 주제로 단상을 적어 읽기 편하고 북한 사정과 한국에서의 적응 과정에 대한 이해를 돕는다. 책 제목은 자신의 '탈북민 정체성'을 보다 부각하기 위해 정했다고 한다. 그는 북토크 말미에 통일에 대한 염원을 숨기지 않았다. 그립고 아름다운 고향에 대한 향수와 보고 싶은 친구들 때문이다. 그러면서 당장은 통일보다는 교류하고 연락하는 시간이 필요하다고 강조했다.한편, 작가는 책을 출판하는 데 전석순 소설가의 도움이 많았다고 말했다. 이에 대해 멘토인 전 씨는 "정아 작가의 북한식 어법과 표현을 존중하면서 내용보다 형식에 중점을 두어 첨삭 지도를 했다"고 설명했다. 이를테면 작가가 전달하려는 주제의 구성을 탄탄하게 하고 또 너무 길게 이어지거나 반복되는 문장들을 가급적 짧게 끊어내는 과정을 수없이 거쳤다는 것이다.에세이는 통일부 남북통합문화센터의 재정 지원으로 발간됐다. 이날 북토크도 그 일환이다. 작가는 에세이 이후 새로운 소설도 구상 중이라고 밝혔다. 정아 작가는 현재 '한반도미래여성연구소' 연구원으로 남북 여성의 통일과 역할을 연구하고 있다. 그 앞에 놓인 또 다른 여정에 희망과 응원의 박수를 보낸다.