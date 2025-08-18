통영에서 만난 '운명의 장난', 편지 5천통을 쓴 시인

"사랑했으므로 나는 진정 행복하였네라"

큰사진보기 ▲통영 청마문학관 ⓒ 김병모 관련사진보기

그리움 2



유치환



파도야 어쩌란 말이냐

파도야 어쩌란 말이냐

임은 물같이 까딱없는데

파도야 어쩌란 말이냐

날 어쩌란 말이냐

행복



유치환



사랑하는 것은

사랑받는니보다 행복하나니라.

오늘도 나는

에메랄드 빛 하늘이 훤히 내다뵈는

우체국 창문 앞에 와서 너에게 편지를 쓴다.

<중략>

사랑했으므로 나는 진정 행복하였네라

탑



이영도



너는 저만치 가고

나는 여기 섰는데

손 한 번 흔들지 못하고

돌아선 하늘과 땅

<중략>

청마 유치환의 <행복> 시 구절이다. 청록파 시인으로 알려진 유치환은 일제 강점기 한국의 나폴리라 불리는 통영의 한 중학교 교사로 재직 중이었다. 운명의 장난이랄까. 그 앞에 한 여인이 나타난다. 외로움에 지쳐 만주에서 돌아온 청마에겐 그녀는 그리움의 향기요, 바라보는 것만으로 사하라사막보다 메마른 갈증을 해갈한다.청마는 마치 호숫가 징검다리 건너 피안(彼岸)의 세상 가듯, 그리움의 파편을 모아 또 다른 사랑을 꿈꾼다. 당시 청마 유치환(1908~1967)은 유부남이었다. 그는 통영의 한 가정교사로 부임한 정운 이영도(1916~1976)를 운명적으로 만나 사랑했지만, 이루어질 수 없는 사랑을 낳는다.지난 17일, 행복 동행이 통영 청마 유치환 문학관을 가자고 했다. 필자는 주저할 리 없다. 이른 아침 일행과 함께 통영으로 나섰다.통영행 리무진 버스가 출발하자, 사회자는 마이크를 붙잡더니 유창하게 말을 이어간다. 적당한 장소에서 준비된 아침 식사를 하자고 했다. 일행들이 옹기종기 모여 된장국에 찰밥을 말아 먹는다. 벌써 아침 햇살이 뒤쫓아온다. 예사롭지 않다. 통영으로 가는 행복 여행의 장애물은 이제 아침부터 이글거리는 태양밖에 없다. 차창 커튼으로 햇살을 가리고 통영으로 줄달음질 친다.사실 거제도 매미성을 거쳐 통영으로 가는 일정이라 한나절이 훅 지나간다. 시장기가 돌아 통영 어느 식당에 들러 배를 든든하게 채웠다. 그리고 여유롭게 청마 문학관으로 향한다. 한국의 나폴리답게 먹거리 음식점마다 사람들이 줄지어 북적거린다. 예상 외로 문학관은 한산하다. 문학관으로 들어서니 통영이 낳은 세계적인 음악가 윤이상 등과 함께 찍은 색 바른 흑백 사진이 일행을 맞이한다. 일제 강점기 그들이 통영의 문예 부흥을 이끌었다고 한다.청마 유치환의 시 사랑은 남다르다. 그 시심의 모티브는 한 여인, 정운 이영도를 향한 애틋한 사랑이다. 청마 유치환은 그 여인에게 빠져 연서(戀書)를 쓰기 시작한다. 그 여인이 받아줄 리 없다. 그녀는 지병으로 남편을 잃은 상태였지만, 자식까지 딸린 선생님이다. 당시 시대 상황에서 유부녀가 타자와의 사랑을 나눈다는 것은 감히 생각할 수조차 없었다. 청마 본인마저 유부남이지 않은가. 그들은 각자의 언어로 마음을 담아 다른 길을 가야 했다.하지만, 운명의 장난이 시작된다. 청마는 이영도를 향한 사랑의 신, 큐피드 화살에 꽂힌다. 그는 구애의 편지를 가슴에 담아 통영 우체국을 들락거린다. 반듯하고 청아한 여인, 이영도는 청마의 구애를 쉽사리 받아줄 리 없다. 청마는 애간장이 탄다. 남아있는 구애의 편지만도 5천 통이 넘는다고 하니. 그는 그리움과 사랑의 절규를 담아 시심으로 녹아낸다.지성이면 감천이라 하던가. 차디찬 바위 같던 마음의 빗장이 열릴 기미를 보이자 청마는 얼마나 행복했을까. 그들은 같은 시인으로서 마음이 통했을까. 문득 공자의 말씀이 생각난다. 불학시면 무이언(不學詩, 無而言)이라. 시를 배우지 않으면 타인에게 마음을 전할 수 없다. 청마는 그녀의 마음을 놓칠세라 한숨에 <행복>이란 주제로 하얀 종이에 시심을 담아낸다.세상에 영원한 것이 어디 있으랴. 그들 간 사랑도 마찬가지이다. 그는 모임을 서둘러 마치고 부산 어느 골목길을 돌아설 때 갑작스레 달려든 버스에 그만 치어 세상과 등지고 만다. 그녀는 말없이 종이를 꺼내 <탑> 시를 수놓는다.일행들이 돌아서기 서러워 이글거리는 태양을 피해 문학관 근처를 서성인다. 계단 위에 있는 청마의 생가도 둘러본다. 청마 유치환의 아내 권재순씨의 마음을 헤아리고 싶어서일까. 5천여 통 이상의 연서 앞에서도 덤덤하였다니.단테가 이탈리아 피렌체 베키오 다리를 건너온 연인 베아트리체가 있었기에 <신곡>을 집필하여 르네상스를 태동시켰듯이, 연정의 여인 이영도가 있었기에 청마 유치환이 시인의 거장으로 거듭났을지도 모른다. 인정하고프다. 그들은 사랑하였으므로 진정 행복하였을 것이다. 하지만 청마 문학관을 나서면서 유치환의 아내 권재순씨가 내내 마음에 걸린다. 그녀에게도 정중히 경의를 표하고 싶다.