대통령 취임 기념우표 나온다... 이 대통령의 '나만의 우표'는?

이재명 제21대 대통령의 취임을 기념하는 우표가 취임 100일을 맞춰 오는 9월 11일에 나온다.
과학기술정보통신부 우정사업본부는 18일 '국민이 주인인 나라, 국민이 행복한 나라'를 주제로 기념우표 전지 22만 장(낱장 328만 장), 소형시트 45만 장, 기념우표첩 5만 부를 발행한다고 밝혔다.
취임 기념우표와 소형시트의 가격은 430원, 기념우표첩은 2만7000원이다. 우표첩은 소형시트, 전지, 초일봉투와 함께 '나만의 우표'로 구성됐다.
'나만의 우표'의 경우 고객의 요청에 따라 의해 사진으로 구성되는 서비스다. 대통령 취임 기념우표첩에 나만의 우표가 포함되기 시작한 것은 노무현 대통령 때가 처음으로, 사진이 아닌 캐리커처(풍자화)로 담았다. 이후 대통령인 이명박 씨도 캐리커처로 구성했고, 박근혜 씨는 사진으로 제작했다.
이재명 대통령의 나만의 우표는 대통령실이 직접 선별한 15장의 사진으로 만들어졌다.
우정사업본부 관계자는 "(이재명 대통령) 취임 기념우표에는 회복과 성장을 향한 대통령의 결의와 함께 국민주권정부의 충직한 일꾼으로서 주어진 책임을 충실히 이행하겠다는 의지가 표현됐다"면서 "기념우표첩에는 대통령이 국민과 함께 꿈과 눈물로 소통하면서 더 나은 내일로 걸어가는 다양한 모습을 확인할 수 있다"고 설명했다.
대통령 기념우표는 이승만 초대 대통령 때부터 제작(5만 장)됐다, 가장 많은 기념우표를 발행한 이는 전두환씨로, 취임 우표부터 시작해 매 순방마다 우표를 발행했다. 그가 자신의 치적을 알리기 위해 발행한 우표 수만 해도 무려 1800만 장에 달한다.
한편, 우정사업본부는 이날부터 다음날인 19일까지 이틀간 한정수량(기념우표첩 기준 2만 부, 1인 1부)을 인터넷우체국(www.epost.go.kr
)에서 사전 예약할 수 있으며, 오는 9월 11일부터는 전국 총괄우체국과 인터넷우체국 등에서 구매할 수 있다고 전했다.