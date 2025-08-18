"국정과제 4대강 재자연화 실행계획 공개해야"

큰사진보기 ▲보철거를위한금강낙동강영산강시민행동이 18일 서울 용산구 대통령실 앞을 찾아 4대강 재자연화 등 이재명 정부 국정과제 관련 입장 발표 기자회견을 열고 있다. ⓒ 보철거를위한금강낙동강영산강시민행동 관련사진보기

큰사진보기 ▲부산시민운동단체연대가 18일 부산시의회 브리핑룸에서 이재명 정부 국정과제 관련 입장 발표 기자회견을 열고 있다. ⓒ 김보성 관련사진보기

이재명 정부의 향후 국정 운영 청사진 윤곽이 드러난 가운데 시민사회단체와 환경단체의 반응이 엇갈린다. 국정기획위원회의 발표를 긍정적으로 평가한 분권·시민운동 단체는 가장 중요한 건 추진이라고 했지만, 환경운동 단체는 부정적 시선 속에 "4대강 재자연화 이행 시기를 구체적으로 확정하라"라며 이 대통령 면담을 요구했다.국정기획위가 지난 13일 이 대통령에게 보고한 '국정운영 5개년 계획(안)'에는 새 정부가 내걸어야 할 국가비전을 포함해 국정원칙·과제, 재정·입법계획 등이 망라됐다. '국민이 주인인 나라, 함께 행복한 대한민국'이란 비전을 제시한 국정기획위는 중점적으로 진행할 과제를 5대 국정목표로 분류해 모두 123개로 나눴다.대선공약과 정책 제안, 주요 현안 등을 검토한 결과라고 밝혔는데, 지역이 주목한 사안은 '균형성장' 분야에 대부분 배치됐다. 국정기획위는 ▲5극 3특, 중소도시 균형성장 ▲행정수도 세종 완성 ▲2차 공공기관 이전 ▲중앙 정부 권한 지방 이양 등을 '자치분권 기반의 균형성장 국가'의 실현 과제로 담았다.인수위가 없는 상황에서 이 대통령 취임 72일 만에 나온 결과물에 시민사회는 중요한 발걸음이라며 균형발전에 대한 기대감을 높였다. 18일 오전 부산시의회에서 기자회견을 연 부산시민운동단체연대는 "실질적인 자치분권 체계 확립을 제시했다. 이제 제대로 된 변화가 필요하다"라며 다음 단계 진입을 강조했다.그러면서 제안도 이어졌다. 도한영 부산경실련 사무처장은 국정과제 앞머리를 차지한 헌법 개정이 반드시 지방분권 개헌을 지향해야 한다고 지적했다. 도 사무처장은 "권력 분산도 중요하지만, 대한민국의 지속가능한 발전을 위해 지방분권 개헌 역시 꼭 필요하다"라고 말했다.케이(K)-콘텐츠 시장 규모 확대 계획을 놓고선 지역의 기초예술이 소외될 수 있단 언급도 나왔다. 황종모 부산민예총 사무처장은 "산업 중심의 문화정책은 기초예술의 기반 약화, 지역문화 소외, 창작 다양성 위축 등 구조적 문제를 야기할 수 있다"라며 이를 해결할 관련 정책 강화를 제안했다. 이들은 대체로 국정기획위의 안을 반기면서도 추가 목소리를 더하며 "지난 윤석열 정부와는 다른 실질적 변화"를 희망했다.반면 환경운동단체는 '4대강 자연성 회복'의 국정과제 명시 만으론 한계가 뚜렷하다고 강하게 문제를 제기했다. 국정과제에는 포함됐으나, 이행 시기와 예산 방법이 구체적이지 않아 과거의 전철이 우려된다는 지적이다. 앞서 이명박·박근혜 정부 이후 들어선 문재인 정부는 4대강 문제 해결을 국정과제에 올렸지만, 보 처리방안을 마련하는 정도에 그쳤다.부산경남, 대전충남을 비롯한 수십 개 단체로 꾸려진 보철거를위한금강낙동강영산강시민행동은 지난 윤석열 정부가 취소한 금강·영산강 보 처리방안의 원상회복, 이후 연내 착공 등이 먼저라고 판단했다. 동시에 매년 녹조 창궐로 고통받는 낙동강 유역 주민들을 위해 8개 보의 수문을 개방하라고 제안했다.같은 시각 서울 용산구 대통령실 앞을 찾아 응답을 요구한 노현석 부산환경운동연합 협동사무처장은 "4대강 자연성 회복은 윤석열의 물내란을 바로잡고 우리나라의 물정책을 추진하는 첫걸음"이라며 "이에 대한 청산과 (4대강을 되살리겠다던) 대통령의 공약을 어떻게 지킬 것인지 밝혀야 한다"라고 말했다.