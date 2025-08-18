"한반도가 강대국 전쟁터 되는 것 막으려면 중립화 필요"

큰사진보기 ▲이재봉 교수미.중 전쟁과 한구의 중립 강연 ⓒ 이명옥 관련사진보기

지난 16일 열린 광복 80주년 한반도 평화 심포지엄에서 이재봉 원광대학교 명예교수가 미·중 전쟁에서 한국이 중립화를 추진해야 하는 이유에 대해 강연했다.이재봉 교수는 "중립에 대해 오해가 많다. 중립은 이념적 또는 정치적 성격을 가지지 않는다. 사회주의와 자본주의 사이의 중립이 아니라, '전쟁에 개입하지 않는 것'이다"라며 "사전에서도 중립은 '국가 사이의 분쟁이나 전쟁에 관여하지 않고 중간 입장을 지키는 것'으로 정의된다"고 말했다.2025년, 트럼프 행정부는 주한미군이 한반도 내에만 머무르지 않고 유연하게 배치될 수 있도록 하는 '전략적 유연성'을 한국과 합의하고, 주한미군의 역할 변경을 밝혔다. 이는 주한미군이 중국을 전방위로 압박하고 견제하는 역할을 '노골적으로' 드러낸 것이다. 그렇다면 미국과 중국 간의 보이지 않는 긴장과 전쟁 상황에서 한국은 어떻게 해야 할까?이재봉 교수는 "한국의 중립화"만이 해답이라고 주장한다. 중립은 무력 분쟁이나 전쟁에서 중간 입장을 취하는 것으로 군사 문제를 제외한 경제, 사회, 문화 분야에서 다른 나라와 활발히 교류하는 것은 중립 정책에 어긋나지 않는다고 설명했다.그는 중립의 전제 조건이 "전쟁에 참여하거나 지원하지 않으며 전쟁 국가에 어떤 편의도 제공하지 않는 것"이라며, 이 조건을 충족하기 위해서는 "주한미군 철수"가 필수적이라고 강조했다.이재봉 교수는 한국이 중립화를 추진하면 '주한미군 철수'만이 아니라 '한미 군사 동맹과 훈련 역시 폐지되어야 한다'고 주장했다. 미국이 주한미군의 역할이 '대중국 견제'임을 이미 명확히 밝혔기 때문에, 주한미군은 한국을 지키기 위해 주둔하는 것이 아니라 중국을 견제하기 위해 한국에 배치된 것이다. 따라서 한국이 중립화하면 주한미군은 주둔비를 내거나 한국을 떠날 수밖에 없다.이재봉 교수는 "한국의 중립화 추진은 조선 시대 말부터 시작됐다. 중국과 일본 등 외세의 침략이 심화되자, 생존을 위해 조선은 중립화를 추구했다"고 설명했다.그는 또 "1976년, 지미 카터 대통령이 주한미군 철수를 고려하며 관련 부처에 한국의 중립화를 검토하라고 지시했으나 군부의 반대로 결국 무산되었다"고 언급했다.1990년대 말부터 한반도 중립화를 추진하는 시민운동 단체가 등장했지만, 큰 주목을 받지 못했다. 이 교수는 "21세기 미·중 전쟁에서 한국이 '전략적 유연성'이라는 이름 아래 동맹국으로서 강대국들의 총알받이가 되거나, 한반도가 강대국들의 전쟁터가 되는 것을 막기 위해서는 지금부터 중립화를 추진해야 한다"고 강조했다.이 교수는 마지막으로 "국내의 반발과 국외의 보복이 두려워 영원히 군사 동맹과 주한미군에 의존할 것인지, 아니면 한시적인 반발과 보복을 감수하고 영구적 자주와 평화를 이룰 것인지는 국가와 우리 모두의 결단에 달려 있다"고 말했다.