'응석받이' 쉰둘 딸은 여전히 엄마를 나누고 싶다

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

내 나이 쉰둘, 여전히 엄마가 살아계신다는 사실에 감사하며 이 글을 씁니다

큰사진보기 ▲할머니의 황혼 육아 ⓒ pixabay 관련사진보기

AD

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치스토리에도 실립니다.

어릴 때 나는 엄마를 둘로 나누고 싶었다. 내가 바라보는 엄마는 한 명인데, 엄마가 바라보는 자식은 둘이라는 게 싫었다. 엄마는 밤마다 어린 동생만 끼고 잤다. 나의 잠자리는 할머니와 할아버지 사이. 벽 하나를 두고 동생은 엄마 품에서 잠이 들었다."엄마를 나누자. 엄마를 가르자. 똑같은 엄마가 하나 더 있었으면 좋겠다."그래서 나는 상상했다. 엄마의 한쪽 팔은 나에게, 또 다른 한쪽은 동생에게. 그러나 막내가 태어나자, 이번에도 엄마는 두 동생만 끼고 잠드셨다. 이제는 엄마를 셋으로 나눠야 했다.엄마가 나누는 자식 사랑은 공평한 듯 공평하지 않았다. 어느 날은 내게 조금 더 깊게, 어느 날은 동생들에게 더 많이 기울었다. 세월이 지나가는 구름처럼 애써 밀려갔다. 다행히도 엄마를 나누고 싶지 않은 날들도 찾아왔다. 사춘기가 되고, 대학생이 되고, 사회 초년생이 되자 때로는 혼자가, 때로는 친구가 더 좋았다. 그리고 사랑을 온통 내게만 주는 남자친구도 생겼다.동생들도 엄마가 필요 없어질 무렵이었다. 그때 엄마는 온전히 내 것이었다. 엄마가 내 큰 딸을 보면서 엄마는 나와 내 딸의 차지가 되었다. 지금처럼 육아휴직이 제도화되지 않았던 시기였다. 내가 직장 생활을 할 수 있는 방법은 아이를 엄마에게 맡기는 것뿐이었다.그 무렵 엄마는 급식 조리사로 일하고 계셨다. 큰 밥솥과 국통보다는 손주의 무게가 가볍겠지 싶어 부탁드렸던 맏딸의 무거운 속내도 있었다. 하지만 보통 아이와는 다르게 더디게 크는 나의 큰딸은, 사실상 국통보다 더 무거운 짐이었다. 그러나 그 짐은 너무 소중하고 사랑스러워 무겁다고 말하지 못했다. 그렇게 큰딸이 여섯 살이 되던 해, 바로 아래 여동생도 나처럼 엄마가 되었다.어느 날, 엄마는 내게 손녀딸 돌보기 사직서를 제출했다."이제 나, 니 애 못 본다.""갑자기 이러면 나는 어떡하라고.""둘째 애도 봐줘야지. 그래야 공평하지. 이제 네가 회사를 그만두든지 해."여동생이 아이를 낳자, 엄마는 큰 손녀딸과의 육아 6년을 단칼에 끊어내셨다. 아, 맞다. 엄마에게는 자식이 셋이나 있었지. 그때 다시 상상했다."엄마를 나누자. 엄마를 가르자. 똑같은 엄마가 하나 더 있었으면 좋겠다."엄마의 팔 한쪽은 내 딸에게, 다른 한쪽은 조카에게 내주고 싶었다.나를 끊어내는 엄마에게 서운했다. 큰 딸을 데리고 친정집을 나서는데, 70m 골목길을 걷는 것이 7km 처럼 길고 힘들었다. 여섯 살이었으나 걷기가 불안정한 아이는 자꾸 넘어졌다. 지금까지 이어온 회사 생활인데, 여기서 넘어질 수는 없었다. 억울해서 또 울었다. 그러나 자꾸 넘어지는 아이를 두고는 방법이 없었다.결국 사표를 냈다. 그런데 회사에서 뜻밖의 제안을 했다. 4시 조기 퇴근을 허락한다는 것이었다. 육아 단축 근무가 없던 시절, 나에게만 특별히 허락된 배려였다. 다른 직원들의 눈총이 두렵긴 했지만 모른 척했다. '휴우, 살았다.' 그렇게 엄마는 다시 나누고 싶지 않은 존재가 되었다.세월이 흘렀다. 엄마는 일흔일곱, 나는 쉰둘. 그 사이 엄마는 중년에서 노년으로, 나는 청년에서 중년으로 함께 늙어갔다. 허리 수술, 무릎 수술, 갈비뼈 골절… 엄마는 뼈와의 전쟁을 치르셨지만, 오장육부와 혈압·당뇨는 모두 정상이었다. 다행이었다. 그리고 엄마, 아빠, 나와 남편, 두 딸, 우리 일곱은 서로의 필요에 의해 같이 사는 동거인이 되었다.살림을 합치자 엄마는 곧 내 살림을 점령하셨다. 나의 살림살이는 엄마의 살림살이가 되었고, 나는 새댁도 아가씨도 아닌, 엄마 품에 안겨 사는 중년의 어린아이로 돌아간 듯했다. 마트에서 간장 한 통을 사려 해도 엄마에게 물었다."엄마, 집에 간장 없지? 진간장으로 살까, 양조간장으로 살까?""양조간장이 맛있지. 뚜껑 노란 거. 알지? 집에 올리고당도 없다.""큰 거 사? 작은 거 사?""큰 거 사. 그래야 오래 먹지."옆에 누군가 있다면 민망할 정도였다. 쉰둘 아줌마가 마치 엄마 심부름 나온 아이 같았으니까. 엄마는 그렇게 나를 다시 어린애로 만들었고, 대신 나는 문학 소녀 시절 꿈인 글쓰기를 다시 시작했다.얼마 전 일이었다. 엄마에게는 늦둥이 남동생이 있었다. 남동생이 둘째 아이를 낳았는데, 조카가 백일이 되던 날 올케의 허리 디스크가 재발하였다. 갓난아기를 돌볼 사람이 급히 필요했다. 남동생은 일흔일곱의 엄마를 호출했다. 늙은 엄마의 체력이 갓난아기를 감당할 수 있을지 말지를 따질 시간이 없었다. 부리나케 엄마는 막내아들 차에 올랐다. 엄마는 다시 일흔일곱에 손주를 돌보는 할머니가 되었다. 다행히 육아 도우미를 구할 때까지만, 한시적이었다.엄마가 남동생 집에 간 지 보름. 엄마와 함께 차리던 아침상이 그리웠다. 아침 밥상에는 국이 꼭 있어야 하는 아버지, 고기 반찬이 필요한 남편, 어묵 볶음을 좋아하는 큰딸, 아침을 굶지만 늘 신경 쓰이는 둘째, 그리고 내 점심 도시락까지. 엄마와 나는 늘 함께였다. 엄마는 메인 요리사, 나는 보조 요리사. 어느 날, 미역국을 끓이려 냉장고를 열었더니 찐 마늘이 똑 떨어졌다. 아침부터 엄마에게 전화를 걸었다."엄마, 집에 찐 마늘 어디 있어?""냉동실 맨 아래 칸. 얼려 놨으니까 그거 썰어.""아빠 국은 뭐 끓이지?""집에 곰탕 있잖아. 고기 좀 넣어 끓여."나를 점점 응석받이 중년으로 만드는 데는 엄마 책임도 있었다."계란 사다 놨어?""사다 놨지.""집에 국수 없다.""알았어, 사다 놓을게."엄마도 내게 수시로 전화를 걸어 원격으로 살림을 참견하셨다.엄마, 엄마, 엄마. 여전히 내 삶은 온통 엄마였다. 엄마가 그리웠다. 엄마를 나눌 수만 있다면 다시 나누고 싶어졌다. 엄마의 한쪽 팔은 여전히 내 것, 다른 한쪽 팔은 남동생의 조카 것.일흔일곱, 우리 삼남매는 언제까지 늙은 엄마를 나누며 살게 될까. 엄마의 온몸은 하루가 다르게 노쇄하고 있다. 엄마의 생각은 흐려지고, 엄마가 우리를 기대는 날이 더 많아지고 있다. 그때도 우리는 엄마를 나누고 싶어 할까?간을 보니 조금 심심했다. 국에 간장을 넣을까, 소금을 넣을까. 습관처럼 엄마에게 전화를 걸려다 그냥 간장 한 스푼을 넣었다. 뭉근히 끓던 국이 넘치듯, 내 마음도 끓어 넘쳤다. 불을 낮추듯 꿀꺽 침을 삼킨다. 다시 엄마의 이름을 불러본다. '엄마, 엄마, 엄마.'