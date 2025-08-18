시흥배곧서울대병원 착공... 디지털 기반 미래형 의료 거점 조성

큰사진보기 ▲시흥배곧서울대학교병원 조감도배곧동 248번지 서울대 시흥캠퍼스 내 6만7천여㎡ 부지에 들어서는 병원은 총사업비 5,872억 원을 투입해 지하 1층, 지상 12층 규모로 건립된다. 800병상 규모에 27개 진료과가 운영되며, 암센터·모아센터·뇌심혈관센터 등 6개 전문 진료센터도 함께 조성된다. 개원 목표는 2029년이다. ⓒ 시흥타임즈 우동완 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 시흥타임즈에도 실립니다.

국내 최초의 진료·연구 융합병원인 '(가칭)시흥배곧서울대학교병원'이 드디어 첫 삽을 떴다. 18일 시흥시는 병원 건립에 필요한 우선시공분 공사에 착수했다고 밝혔다. 착공식은 오는 9월 중 열릴 예정이다.이번 착공은 본 공사에 앞서 진행되는 토목공사로, 현재 벌목작업과 함께 소음·분진 저감을 위한 펜스 보강 설치가 이뤄지고 있다.배곧동 248번지 서울대 시흥캠퍼스 내 6만7천여㎡ 부지에 들어서는 병원은 총사업비 5872억 원을 투입해 지하 1층, 지상 12층 규모로 건립된다. 800병상 규모에 27개 진료과가 운영되며, 암센터·모아센터·뇌심혈관센터 등 6개 전문 진료센터도 함께 조성된다. 개원 목표는 2029년이다.착공까지의 과정은 순탄치 않았다. 2023년 조달청을 통해 설계시공 일괄입찰이 진행됐지만, 원자재 가격 상승 등의 여파로 네 차례 유찰됐다. 이후 총사업비 조정과 물가 반영을 거쳐 지난해 12월 현대건설 컨소시엄과 계약을 체결하면서 사업이 본궤도에 올랐다.시흥배곧서울대학교병원은 지역 의료 접근성을 높이고 시민들에게 수준 높은 의료서비스를 제공하는 것은 물론, 경기시흥바이오특화단지의 핵심 의료·연구 거점 역할을 맡게 된다.특히 서울대 시흥 인공지능(AI)캠퍼스와 연계해 ▲환자의사결정지원시스템(PDSS) 기반 지능형 진료체계 ▲병원 행정 운영 자동화 ▲비대면 의료서비스 등을 도입, 환자 중심의 디지털 돌봄 시스템을 구축할 계획이다.또한 디지털 트윈, 의과학·의료기기 R&D 기반 시설을 병원 내부에 마련하고, 시흥 바이오 특화단지 내 의료기기·신약 개발 기업과 협력해 산·학·연·병 융합 기반의 의료 산업화 거점으로 발전시킨다는 목표다.이번 착공으로 시흥시는 대학·병원·연구기관의 연구개발과 임상 기능을 연계한 '세계 1위 바이오 메가 클러스터' 조성의 첫 디딤돌을 놓게 됐다는 평가다.