[주장] 고교학점제의 진정한 '정상화'는 불가능하다

고교학점제를 옹호하는 목소리는 제도가 문제가 없고 완벽하며, 충분한 시간과 지원이 이루어지면 정상화될 수 있다고 주장한다. 하지만 학교 현장에서 교사와 학생이 겪고 있는 문제는 단순히 안착까지 시간과 지원이 필요하다는 수준의 불편함이 아니다. 고교학점제는 구조적으로 감당할 수 없는 모순을 안고 있으며, 제시되는 대안들은 사실상 불가능하거나 효과가 없을 것이다.'고교학점제 정상화'를 위한 대안은 여러 가지가 제시되고 있지만, 가장 핵심적인 요소는 단연 교원 정원 확대이다. 그러나 교육부는 학령인구 감소를 이유로 교사 숫자를 줄이겠다는 입장을 고수하고 있으며, 실제로 이미 그렇게 진행되고 있다. 이에 따라 개별 교사들의 업무 부담은 폭증하고 있다.재정 효율을 추구하는 기획재정부와 공무원 숫자 조절에 나선 행정안전부의 입장도 변하지 않을 것이다. 사회의 다른 분야에서 긴급한 지원을 필요로 하는 과제가 산적해 있다. 교육의 기초인 의무교육과 특수교육, 돌봄 등보다 특정 제도의 운영을 위해 막대한 재정을 우선 투입하는 것은 정당하지 않다. 이러한 상황에서 고교학점제를 정상적으로 운영하려면 수만 명의 교사를 늘리고, 교실과 각종 인프라를 확충하는 것이 불가능하다.고교학점제가 추구하는 핵심은 학생들이 스스로 흥미에 따라 과목을 선택해 학습 동기를 높이는 것이다. 하지만 창의적 역량은 단순히 흥미 있는 과목을 파고드는 것에서 나오지 않는다. 예를 들어, 웹툰 작가를 지망한다고 할 때 그림을 잘 그리는 기술은 출발점일 뿐이다. 좋은 작가는 사회와 역사에 대한 통찰, 인문학적 상상력, 과학적 상식, 다양한 분야와의 접촉을 바탕으로 주제를 발굴하고 스토리를 구성한다. 즉, 창작의 힘은 폭넓은 교양과 균형 잡힌 학습에서 나온다.그러나 고교학점제는 학생이 자신이 좋아하는(정확히는 현 시점에서 그렇다고 생각하는) 것만 고르게 하는 구조를 만든다. 이는 진로의 유연성을 막고, 창의적 가능성을 제한한다. 한 시점에서 흥미가 있다고 판단한 과목만 쫓다 보면 새로운 분야로 시야를 넓히거나 예상치 못한 영감을 얻을 기회가 사라진다. 창의성을 추구하는 제도가 오히려 그 기반을 허무는 것이다.공교육에서 흥미와 적성이라는 요소가 비판을 허용하지 않는 성역처럼 취급되는 것 역시 문제다. 세상은 그렇게 단순하지 않다. 사회는 누구도 예측할 수 없을 만큼 빠르게 변하고 있으며, 직업 구조도 끊임없이 바뀌고 있다.단일한 흥미와 기술만으로 평생을 살아갈 수 있는 사람은 드물다. 고등학교 단계에서 흥미 위주의 선택을 방치하면, 학생들은 편협한 지식과 기술에 갇히게 된다. 이처럼 학생들에게 조기 전공화를 강요하는 제도는 유연성과 적응력을 요구하는 현대 사회와 충돌한다.학생 개인이 고등학교 시기에 느끼는 흥미와 적성을 그대로 교육과정에 반영하는 것이 과연 옳은 것인지도 냉정하게 검토해야 한다. 예를 들어, 의대 광풍이 불고 있는 지금, 대부분의 상위권 이과 성향 학생들이 의대 진학을 원한다면 고교 교육과정도 의대 진학에 필요한 과목만 편성하는 것이 맞다.만약 유튜버나 아이돌 지망생들이 많다면, 그 수요에 맞춰 대중문화 콘텐츠 제작 기술을 가르치고, 대중의 주목을 받는 법을 교실에서 가르쳐야 한다. 이러한 것들이 국가 교육의 목표가 될 수 있을까. 흥미와 적성을 절대적 기준으로 삼으면, 교육은 공적 책무와 사회적 균형을 잃고 개인적 욕망의 집합으로 전락한다.현실적 환경에서는 오히려 자신의 성향과 맞지 않는 직업이나 학문 분야에서조차 인내하고 새로운 가치를 발견하며 삶을 꾸려가는 힘이 중요하다. 인내력, 회복력, 성실한 태도야말로 변화무쌍한 세상에 적응할 수 있는 역량이다. 흥미와 적성은 분명히 고려되어야 하지만, 그것이 공교육의 유일한 나침반이 될 수는 없다.고등학교를 포함한 공교육의 가장 중요한 목표는 시민으로서의 덕성을 기르는 것이다. 이를 달성하기 위해서 각 학생은 다양한 분야의 지식을 두루 접하면서 사회 전체를 이해하고, 타인의 입장을 공감하며, 민주주의 사회의 일원으로서 책임을 배우는 과정을 겪어야 한다.하지만 선택 중심 교육과정은 이 과정을 차단하고, 학생들은 자기 진로에 필요하지 않거나 입시에 불리하다고 판단되는 과목을 쉽게 배제하게 된다. 이는 공교육에서 추구하는 여러 가치를 부정하면서, 입시 과목 중심의 효율성을 추구하는 사교육과 크게 다르지 않다. 결국 과도하게 파편화된 선택 중심 교육과정 하에서 학생들은 공동체적 소양, 시민성, 공공성을 배울 기회를 상실하게 된다.고교학점제는 도입 취지와 달리, 현장에서 공교육을 무너뜨리고 있다. 교사 증원이라는 가장 본질적인 대안은 정치·재정적 현실 하에서 불가능하다는 점이 자명하다. 학생 주도 선택이라는 이상은 실제로 편식과 조기 전공화로 귀결된다. 이 과정에서 창의성의 토대는 약화되고, 불확실한 미래에 대응할 힘도 길러지지 않는다.무엇보다 공교육이 지향해야 할 시민성과 공동체적 소양의 함양은 파편화된 선택 속에서 사라지고 있다. 설계자들이 말하는 '정상화'란 결국 실현될 수 없는 허상이다. 지금의 모순을 단순히 지원이나 보완으로 해결할 수 있다고 보는 것은 교육 현장의 목소리를 외면하는 자기 기만일 뿐이다. 고교학점제가 내세우는 아름다운 구호 뒤에는 감당할 수 없는 행정적·재정적 모순과 교육의 본질을 훼손하는 위험이 숨어 있다.진정한 정상화는 제도의 구멍을 덮는 것이 아니라, 교육의 근본 목적을 다시 세우는 데서 시작해야 한다. 모든 학생이 폭넓은 교양과 균형 잡힌 학습을 통해 미래 사회의 변화에 적응할 힘과 시민으로서의 책임감을 기를 수 있도록, 공통 교육과정을 강화하는 것이 더 합리적 대안이다. 고교학점제가 '정상화'될 수 있다는 환상을 거둬내고, 공교육의 본질을 되찾는 논의가 절실하다.