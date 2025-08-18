재취업 승부수 끌어올릴 단 한 건의 '추가 서류'

재취업 컨설팅 현장 경험을 바탕으로 씁니다. KBS2 주말드라마 <화려한 날들> 속 정년 퇴직한 이상철 부장의 구직 활동을 통해 재취업 성공 노하우를 전달하고자 합니다.

"우리 처가 쪽 회사야. 장인어른 사촌 형님이 대표. 장인 어른이 거의 무릎 꿇고 부탁해서 들어간 거야. 인맥으로 동종업계 재입사 너무 어려워. 그간의 경력, 능력, 인맥 아무 것도 아니야."

"인맥이고 뭐고 동종업계 다시 들어가는 거 자체가 힘들어. 그냥 포기하고 적당한데 다시 찾아."

큰사진보기 ▲KBS2 주말드라마 <화려한 날들> 속 장면먼저 퇴직한 선배를 만나 재취업 조언을 구하는 이상철 부장 ⓒ KBS 관련사진보기

"아버지, 취직하실 거라고 믿어요. 하지만 재취업, 길어질 수 있어요. 생각보다 훨씬 더요. 그리고 재취업 취소되신 거 그거 대단한 일 아니에요. 요즘 세상이 어떤데요? 누구나 겪을 수 있는 일이고, 아버진 운이 나쁘셨던 것 뿐이니까."

큰사진보기 ▲KBS2 주말드라마 <화려한 날들> 속 장면도서관에서 자기소개서를 수정하고 있는 이상철 부장 ⓒ KBS 관련사진보기

큰사진보기 ▲지원자의 구체적 사전답변을 추가 제출해보면 어떨까. ⓒ amstram on Unsplash 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 개인 블로그에도 올립니다.

KBS2 주말드라마 <화려한 날들>엔 성일방직 고문 초빙이 취소된 이후에도 구직 활동을 이어가는 이상철 부장의 모습이 나온다. 한 장면에선 먼저 퇴직하고 곧바로 재취업에 성공한 회사 선배를 만나 조언을 구하는 모습이 나온다. 이상철 부장은 그 방법을 알고 싶었다. 그러나 선배의 대답은 기대와 달랐다.선배의 말에 이상철 부장은 어떤 생각이 들었을까? 재취업에 성공할 수 있다는 자신감이 들었을까, 아니면 재취업이 쉽지 않구나 생각이 들었을까? 아마도 재취업 성공에 부정적인 생각을 더 강하게 떠 올렸을 것이다.인간은 부정적 경험에 더 민감하게 반응한다. 생명에 위협이 되는 포식자 등장과 같은 부정적 사건에 즉각적으로 대응하는 것이 생존에 중요했기 때문이다. 그래서 같은 강도의 부정적 경험이 긍정적 경험보다 더 강하게 감정에 영향을 준다. 일부 심리학자들은 부정적 경험 1개를 상쇄하기 위해서는 긍정적 경험이 3~5개 정도 필요하다고 분석한다.중장년 구직자들이 구직 활동 하는 동안 기본적으로 부정적 경험을 할 확률이 매우 높다. 가장 많은 경험이 주변 사람들의 재취업 성공에 대한 부정적인 견해이다. 이상철 부장이 만난 선배도 나쁜 의도는 없었을 것이다. 그저 본인의 재취업 경험을 전달했을 뿐이다. 하지만 그 결과가 이상철 부장에게 부정적인 영향을 끼쳤다는 것은 부정할 수 없다.드라마 속 이상철 부장의 큰아들이 건네 말도 부정적 영향을 끼쳤다. 큰아들은 아버지가 자판기에서 커피 한 잔을 뽑아 도서관으로 힘없이 들어 가는 모습을 멀리서 보았다. 아버지를 걱정하는 마음에 위로의 말을 건넨다.언뜻 들으면 '현실에 바탕을 준' 조언으로 들릴 수 있다. 하지만 큰아들은 재취업 전문가가 아니다. 드라마 속에서는 대리 직급으로 나온다. 정년 퇴직자의 재취업 성공 노하우를 많이 알고 있을 직급은 아니다. 물론 아버지를 걱정하는 마음에 기운 내시라는 의도를 모르지는 않는다. 하지만 좋은 마음으로 건넨 말일지라도 결과적으로 나쁜 영향을 끼치는 상황을 우리는 자주 겪는다.가장 부정적인 영향을 끼치기 쉬운 사람은 함께 퇴직한 동료들이다. 이들도 전문가가 아니기 때문에 재취업 성공에 대해 부정적 의견을 공유하기 쉽기 때문이다. '나이가 많아서 안되는 것 같더라', '서류 지원만 30번 했는데 면접은 보지도 못했어', '요즘 경기 때문에 사람을 뽑는 회사가 없는 것 같아' 등과 같은 부정적인 말들을 할 확률이 매우 높다.물론 재취업 성공을 위해 이런 사람들과 인간 관계를 끊으라는 말은 아니다. 내가 재취업 성공할 때까지만 '일부러' 멀리해야 한다는 뜻이다.중장년 구직자는 구직 활동 중 면접 보러 오라는 전화와 같은 긍정적 자극을 많이 받기란 쉽지 않다. 따라서 부정적 자극을 적극적으로 차단하는 것이 먼저이다. 부정적 자극은 생각보다 힘이 쎄다.중장년 구직자에게 긍정적인 자극을 줄 수 있는 사람은 누가 있을까? 두 종류의 사람이 필요하다. 하나는 정서적 지지를 해 주는 사람, 다른 하나는 재취업 조언을 해 줄 수 있는 사람이다.정서적 지지를 해 주는 사람은 '그래, 어려움은 있겠지만 재취업에 성공할 수 있어. 나는 그렇게 믿어'와 같은 말을 해 줄 수 있는 사람이다. 가장 좋은 사람은 배우자나 친한 친구 또는 회사 동료도 좋다. 중요한 것은 구직자가 재취업에 성공할 수 있다고 꾸준하게 믿어 주는 사람이면 가장 바람직하다.정서적 지지도 좋지만 구직자는 재취업 성공을 원한다. 이 문제 해결에 도움을 줄 수 있는 사람이 '재취업 전문가'들이다. 재취업 전문가는 구직자의 상황을 분석한 후 적합한 구직 전략 및 방법들을 제시해 줄 수 있기 때문이다.구직자들은 자신들에게 적합한 구직 방법들을 잘 모른다. 인터넷 취업 포털에서 채용 정보를 찾고 지원하기, 지인들에게 취업 부탁하기 정도이다. 일부 구직자들은 '헤드헌팅' 서비스를 활용하기도 한다.하지만 가능한 빠른 시간 안에 재취업 성공하기란 쉽지 않다. 예를 들어 인터넷 취업 포털에서 채용정보를 찾고 입사 지원하는 경우 이력서와 자기소개서 작성만으로는 쉽지 않다. 다른 경쟁 지원자들도 이력서와 자기소개서를 훌륭하게 작성하려고 노력할 것이기 때문이다.취업 포털에서 채용정보를 찾고 입사지원할 경우 핵심은 '어떻게 다른 지원자와 나를 차별화해서 서류 전형을 통과할 수 있을까'이다. 서류 전형을 통과하고 면접 기회를 잡아야만 취업에 성공할 수 있기 때문이다.어떤 방법이 있을까? 대표적으로 '직무수행 계획서'를 추가로 제출하는 방법이 있다. 회사는 담당 직급 및 직무에서 가능한 빠른 시간 안에 가시적 성과를 올려 줄 수 있는 사람을 찾는다. 예를 들어 영업팀장이면 가능한 빠른 시간 안에 회사가 목표로 하는 '영업 이익 숫자'를 만들어 줄 수 있는 사람을 찾는다.'직무수행 계획서'는 A4지 2장 이내 분량으로 직무수행 목표, 세부 달성 방안, 기대 효과 중심으로 작성한 문서다. 즉, 내가 만약 입사를 한다면 어떤 목표를 어떻게 달성해서 회사에 어떻게 기여하겠다는 내용 중심의 문서이다. 회사가 지원자에게 궁금해 하는 점들에게 대해 지원자의 구체적인 사전 답변이다. 이력서와 자기소개서 안에 이런 내용을 담기란 쉽지 않다.