기자회견 참석 두 달 뒤, 노조위원장이 해고됐다

미국의 작은 도시 패터슨에 사는 패터슨은 버스 운전기사이다. 월·화·수·목·금요일 오전 6시에 눈을 떠서 시리얼로 아침을 먹고 도시락을 들고 출근한다. 버스 출발을 기다리며 노트에 떠오르는 시구절을 옮기고 동료와 짧은 인사와 이야기를 나눈 후 버스 운전을 시작한다. 버스 안에서는 다양한 승객들의 이야기에 귀 기울이고 점심에는 도시락을 먹으며 노트를 편다. 하루 운전이 끝나면 도시락을 손에 들고 퇴근해 아내와 저녁 식사를 하고 반려견을 산책시키며 바에서 맥주 한 잔을 마신다. 그는 반복적이고 단순한 일상에서 주변과 사물, 자신의 마음을 관찰하고 자신의 시를 끄집어 자신의 비밀 노트에 적는다.
영화 <패터슨> 속 주인공의 모습은 내가 아는 버스노동자들의 삶과는 무척 다르다. 제주도에서 준공영제 지원을 받는 민간회사 7곳은 격일 근무를 시행한다. 오전 5시 30분에 첫차가 출발해 막차가 오후 9시에 끝나는 경우, 오전 5시에 출근해 간단 점검을 해야 한다. 마지막 버스 운전 후에도 차고지까지 가야하기에 보통 오후 10시에 업무를 마치게 된다. 차고지 주변에 식당이 없을 경우 편의점 도시락으로 서둘러 대충 끼니를 때우는 경우도 많다. 운전이 있는 날 여유 있는 저녁 식사는 꿈도 꿀 수 없다. 하루에 내리 13~14시간을 운전해야 하니 피로가 누적된다.
지방노동위원회에 제기되는 전체 사건 중 운수업종에서 발생하는 분쟁은 상당한 비중을 차지한다. 사업자에게 비판적인 노동조합을 위축시키기 위해 조합 소속 노동자들을 차별적으로 취급하거나 부당해고, 부당 징계를 일삼는다고 호소하는 사례가 빈번하다.
서귀포운수에 무슨 일이...
지난 7월 2일 제주도로부터 준공영제 지원을 받는 서귀포운수의 이강수 협동노동조합 위원장이 해고를 당했다. 7월 16일 법원은 같은 노조의 오효근 부위원장이 2년 전 회사로부터 받은 전보 명령에 대해 부당하다며 무효 판결했다.
서귀포운수는 필자는 앞서 서귀포운수가 여러 문제를 안고 있음에도 매년 100억 이상의 지원을 받고 있음을 알린 바 있다.(관련 기사 : 평가 '꼴찌'인데, 매년 지원금 100억 받는 제주 버스회사 https://omn.kr/2apnc
)
해고예고 통지서에는 이강수 위원장이 지난 5월 2일 기자회견을 통해 회사에 대한 허위사실을 적시해 회사의 위신을 추락시켰다고 적혀 있다. 이날 제주버스공영화추진시민연대는 '엉망진창 버스 준공영제, 도민들의 토론과 숙의로 바꾸자'라는 내용의 기자회견을 열었고, 이강수 위원장은 서귀포운수에 여러 폐단이 있다고 발언했다. 이날 발언 내용 중 보조금 부당 수급과 운행 결행에 대해서는 제주도가 보조금 환수와 노선 폐지 처분을 내린 바 있다. 이 위원장은 현재 자신의 해고가 부당하다며 법적 절차를 준비하고 있다.
오효근 부위원장은 2023년 1월 버스 운행 중 냈던 교통사고로 인해 3개월 정직처분과 정비직으로 전보 명령을 받았다. 차량정비 자격증이 없는 상태로 시내버스 운전기사에서 정비사 보조 및 대차 업무 기사로 보직이 변경된 오 부위원장은 심리적 타격과 함께 월 임금이 100만 원 정도 감소되는 경제적 어려움을 겪어야 했다. 오 부위원장은 이에 대해 이중 과잉 징계라며 소송을 냈고, 2년 넘게 법정 싸움을 이어 간 끝에 7월 16일 '전보 명령으로 인해 원고가 입은 불이익은 크지만 합리적인 업무상 필요성은 인정되기 어렵다'는 판결을 받아 다시 운전대를 잡고 있다.
이강수 위원장과 오효근 부위원장을 만나 그간의 경위와 심정, 앞으로의 계획에 대해 들었다.
이강수 위원장 "공익제보할 수밖에 없었던 이유는..."
- 해고 통지서를 받았을 때 기분이 어땠나?
이강수 위원장(아래 이) : "착잡한 기분이었다. 시민 세금으로 운영되는 회사에서 시민 안전이 너무 걱정됐다. 공익 차원에서 지역 국회의원, 도의원, 감사위, 시민단체 등 다 찾아 다녔다. 해고 사유로 나온 허위사실이 구체적으로 무엇이냐 물어도 사측에서는 정확한 답변을 피한다. 나의 해고 건을 다룬 인사위원회에서 노동자 측 위원인 제1노조위원장이 무조건 해고를 하지 말고 면담 등을 해보는 게 어떤지 의견을 냈지만 받아들여지지 않았다고 한다."
이강수 위원장은 협동노동조합이 창립된 2022년 가입해 지난해 3월부터 위원장을 맡고 있다. 협동노동조합의 전신은 한마음노조다. 당시 부당해고를 당했던 한마음노조 위원장이 대법원까지 가는 3년간의 긴 법정 다툼 끝에 복직한 후 새롭게 만든 것이 협동노동조합이다. 11명으로 창립한 협동노동조합은 조합원 수가 19명까지 늘었지만 오 부위원장이 운전직에서 정비보조로 발령받고 이 위원장이 해고를 당하는 등의 일을 겪으면서 현재 5명으로 줄었다.
- 사측이 협동노동조합을 유독 괴롭힌다고 생각하게 된 이유가 무엇인가?
이 : "가장 큰 계기는 회사가 버스 결행된 노선에 대해 자가용으로 승객을 태운 행위를 우리 노조가 공익 제보했기 때문이다. 우리 조합원으로부터 그 얘기를 듣고 조사를 해보니 그런 사례가 회사 내에 많았다. 회사 명령으로 그렇게 한 조합원들 역시 면허 취소 등 큰 피해가 갈 수 있는 상황이어서 공익제보할 수밖에 없었다."
이중징계에 대해 맞서 싸우다 승소한 오효근부위원장
2023년 언론 보도에 따르면, 서귀포운수는 4월 한 달간 서귀포시 남원읍 하례리와 휴애리를 오가는 시내버스 노선을 하루걸러 한 번꼴로 운행하지 않았다. 버스가 오지 않는다는 항의 전화가 버스 업체에 걸려오면 버스 기사나 내근 직원이 자가용이나 회사 승용차를 몰고 가서 해당 승객들을 태웠다. 최소 21차례 이 같은 변칙 운행이 진행됐고 공익제보로 이러한 사실이 알려지자, 제주도는 서귀포운수에 '결행, 단축운행, 개선명령 미이행' 등의 사유로 과징금 5천만 원을 부과했다.
이 과정이 진행되는 중에 서귀포운수는 오 부위원장의 버스 운행 중 발생한 교통사고에 대해 6월 13일 인사위원회를 열어 권고사직을 통보했다. 이를 수용하지 않자 회사는 정직 6개월과 정비보조로 전보 명령을 냈다. 지방노동위원회 구제신청을 통해 정직 6개월은 3개월로 줄었지만 정비보조로의 전보는 유지됐고 2년 동안 정비보조 업무 끝에 재판부의 무효판결을 얻어낸 것이다.
- 정비보조로 전보받았을 때 어떤 심경이었나?
오효근 부위원장(아래 오) : "처음에 황당했고 비참했다. 내가 왜 여기서 이런 대접을 받아야 하나, 내가 뭘 잘못했을까 자괴감이 들고 열받고 미치겠는 심정이 계속돼 잠을 못 잤다. 결국 약을 복용해야만 잠을 잘 수 있었다. 나는 내가 잘못한 만큼의 합당한 징계는 받겠다고 했다. 그런데 3개월 정직으로도 모자라 전보 발령을 시켰다. 하지만 꿋꿋이 버텼다."
서귀포운수의 전신은 동서교통이다. 2021년 자본잠식 상태에 빠진 동서교통을 사모펀드 차파트너스자산운용 계열의 특수목적회사인 더퍼스트지엠 6차가 인수했다. 최근까지 서귀포 운수 대표는 차파트너스가 100% 지분을 가진 인천의 세운교통 대표가 겸임해왔다.
- 승소하고 다시 운전대를 잡은 소회는 어떤가?
오 : "거저 얻어지는 건 없다는 걸 새삼 느꼈다. 싸워서 쟁취한 거라 본다. 비록 지더라도 부당한 것에 대해서는 싸워야 나 자신이나 내 후배들, 자식들한테 떳떳하다. 부당한 상황에서 싸워보지 않고 그냥 굴복하면 비겁하다."
KBS 보도에 따르면, 서귀포운수는 이들의 주장에 대해 "직원들의 해고와 전보는 모두 업무상 필요하거나 취업규칙 위반에 따른 조치였고, 사실관계가 명확한 공익제보에 대해 회사가 불이익을 준 사례는 없다"고 반박했다.
패터슨은 뉴저지의 대중교통을 운영하는 공영회사인 뉴저지 트랜짓에서 일한다. 앞서 인터뷰했던 이강수 위원장과 오효근 부위원장은 행정이 서귀포운수를 시가 인수해 공영화하는 방법을 대안으로 제시했다.
지난 4월 발행된 서귀포운수 감사보고서에는 "2024년 12월 31일 현재 회사의 유동부채가 유동자산을 24억 5800만 원 초과하고 있으며 총부채가 총자산을 22억100만원 초과"하고 있어 "계속 기업으로서의 존속능력에 유의적 의문을 제기할 만한 불확실성이 존재"한다고 기록됐다. 2024년 제주도의 서귀포운수 지원금은 유가보조금을 포함해 132억 원이었다.
덧붙이는 글 | 이 기사는 제주투데이에도 실립니다. 필자는 제주녹색당 운영위원장입니다.