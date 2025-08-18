"158억 손해배상에 목숨 끊은 노동자들, 노조법 개정 시급해"

▲(왼쪽부터)진보당울산시당 동구지역위 권기백 노동위원장, 윤장혁 부위원장, 윤종오 국회의원, 국일선 남구지역위원장이 18일 오전 11시 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 갖고 "국회는 촛불 광장의 약속 배신말고 노조법 2·3조 원안대로 처리하라"고 촉구했다. ⓒ 박석철 관련사진보기