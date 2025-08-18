"158억 손해배상에 목숨 끊은 노동자들, 노조법 개정 시급해"

오는 21일 국회의 노조법 2·3조 처리를 앞두고 진보당 울산시당과 윤종오 의원(울산 북구)이 "손해배상 때분에 쌍용차, 현대차, 한진중공업, 대우조선 등에서 노동자들이 절망하고 목숨을 잃었다"며 "노동자의 생명을 지키는 노조법 2·3조 원안대로 처리하라"고 요구했다.
이들은 18일 울산시의회 프레스센터에서 기자회견을 열고 "이 개정안은 원청에게 실질적 책임을 묻고, 정당한 쟁의행위를 보호하는 최소한의 장치"라며 "기업의 경영권을 침해하는 것이 아니라, 노동자의 생명을 지키는 것"이라고 주장했다.
진보당 울산시당과 윤종오 의원은 지난 6일 현대차와 국민의힘 지도부 간담회에서 문제를 제기했다. 당시 현대차 측은 "상법과 노조법 2·3조 개정 추진이 기업의 경영권과 인사권을 침해할 수 있다"고 주장했고, 국민의힘도 "불법 파업의 상시화 우려, 자유로운 경영권 침해 등 현장에서는 기업 활동에 큰 어려움이 있을 수 있음을 실감했다"며 같은 입장을 보였다. (관련기사: "정부 자화자찬, 경영권 침해"... 성토의 장 된 국민의힘의 현대차 울산공장 방문
https://omn.kr/2eucd)
하지만 이날 진보당과 윤종오 의원은 "그들의 주장은 설득력이 없다"며 "그동안 도급계약이라는 제도적 허점 속에서 책임을 피하고 이윤을 챙겨온 것은 분명한 사실이며, 손해배상 청구는 노동자들에게 가혹하다"고 반박했다.
이들은 2009년 쌍용차 파업 100억 원, 2010년 현대차 불법파견 투쟁 203억 원, 2011년 한진중공업 정리해고 투쟁 158억 원의 손해배상 청구 사례를 들며 "이로 인해 수많은 노동자들이 절망하며 생을 마감했다. 고 최강서 열사는 '태어나 듣지도 보지도 못한 158억'이라는 유서를 남기고 스스로 목숨을 끊었다"고 상기했다.
또한 2022년 대우조선 하청 노동자들이 "국민 여러분, 죄송합니다. 이대로는 살 수 없지 않습니까"라며 0.3평 철감옥에 몸을 가두었던 사건을 언급하며 "이들은 국민의 마음을 울렸고, 노조법 2·3조 개정의 필요성이 전국적인 여론으로 자리잡았지만, 이들 노동자에게도 470억 원의 손해배상이 청구됐다"고 지적했다.
이어 "그로부터 2년이 흘렀음에도 노동자들의 죽음은 여전히 이어지고 있다"며 "경영계가 이제 와서 법 개정이 나라를 망칠 것처럼 호들갑을 떠는 모습은 낯부끄럽기까지 하다"고 비판했다.
그러면서 "노조법 2·3조 개정안은 원청에게 실질적 사용자로서 책임을 지우고, 정리해고 반대와 같은 정당한 쟁의행위가 불법으로 몰리지 않도록 쟁의 범위를 확대하는 내용"이라며 "지난 수십 년 한쪽으로 기울어진 저울에 겨우 작은 추 하나를 올리는 것에 불과한, 너무나 정당하고 상식적인 개정안"이라고 규정했다.
이어 "더 이상 미룰 수 없다"며 "노동자들의 목숨으로 쌓아 올린 요구, 노조법 2·3조 개정안을 반드시 8월 국회에서 통과시켜야 하며, 그것이 정치의 최소한의 책임"이라고 덧붙였다.